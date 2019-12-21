رياضة

وادي دجلة يسعى لاستدراج إنبي في الدوري

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
إنبي
إنبي
يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد حمدي، ويعاونه الثنائي محمد فاروق ومحمد عبد العظيم، بينما سيكون علاء حافظ حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوز وثلاثة تعادلات و4 هزائم، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3
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تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام وادي دجلة

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات و3 هزائم. من جانبه يحتل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة (جمعها من 4 مواجهات)، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.
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تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.
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سجل متواضع لحلمي طولان أمام الزمالك

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.
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«إنبي VS الزمالك».. 57 هدفًا في 27 لقاءً

يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي إنبي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل إنبي بقيادة مديره الفني الجديد حلمي طولان، جدول ترتيب الدوري، برصيد نقطة، بفارق نقطتين عن طلائع الجيش ووادي دجلة ونادي مصر، وبفارق ثلاث نقاط عن الجونة وأسوان. من جانبه يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو)، المركز الثاني في الجدول، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، وبفارق الأهداف عن المقاولون العرب الثالث.
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