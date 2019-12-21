وادي دجلة يسعى لاستدراج إنبي في الدوري

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

إنبي

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد حمدي، ويعاونه الثنائي محمد فاروق ومحمد عبد العظيم، بينما سيكون علاء حافظ حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوز وثلاثة تعادلات و4 هزائم، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3

ويحتل نادي وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 6 نقاط، جمعهم من فوز وثلاثة تعادلات و4 هزائم، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 11 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق دجلة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 24.8 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 4 لاعبين أجانب.



من جانبه، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز العاشر بالجدول، برصيد 10 نقاط، جمعها من 8 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 9 أهداف بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.

