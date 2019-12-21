جريمة

«تعالي نتجوز».. سر العثور على جثة عارية مشوهة الوجه

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
جثة
جثة
جثة سيدة عارية مشوهة الوجه ملقاة بطريق (رأس غارب - الشيخ فضل) شكلت لغزا عكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة على فك طلاسمه، وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة وتخلصوا من الجثة بمكان العثور عليها بعد قتلها، وأمكن ضبطهم وحبسهم حتى أمر المحامي العام لنيابات البحر الأحمر بإحالة عاطل وسائق ومقاول إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، وحددت المحكمة جلسة 11 يناير المقبل لنظر أول جلسات محاكمة المتهمين بقتل السيدة بسبب ارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحدهم.
البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم رأس غارب من سائق بعثوره على جثة "ضحى" 35 سنة، مقيمة المنيا، بجوارها بعض متعلقاتها الخاصة من بينها ورقة مسجل عليها رقم تليفون لشخص يدعى "ماهر"، وتوصل فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة هم كل من: "عماد. ح." مقاول بناء، و"محمود. م." عاطل، و"ماهر. ش." سائق. وأن المتهم الثاني 
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جثة-طفل

«قتلته بدم بارد».. مأساة طفل عذبته زوجة أبيه حتى الموت

زيجة لم تدم طويلا، 4 سنوات فقط وصل معها قطار الزوجين محطته الأخيرة، عصفت المشكلات والخلافات المستمرة باستقرار عش الزوجية البسيط، انفرطت حبات عقد الأسرة سريعا واحدة تلو أخرى، ولم يتبق منها شئ وأضحى الانفصال هو الخيار الأخير، واتفقا على بقاء طفلهما مع أبيه للعتناء به وتلبية احتياجاته والسماح لوالدته برؤيته والمبيت معها حال طلبها، لكن جسد "الملاك البرئ" الهزيل، والذي لم يتعد عمره الثلاث سنوات انتهى به الحال جثة هامدة بعدما سئم وصلات الضرب التي يتلقاها على يد زوجة أبيه.
تعذيب طفلة

القاتل أبي.. حفلة تعذيب انتهت بمقتل طالبة في المنيا

جثة هامدة لفتاة في مقتبل العمر وصلت مستشفى بنطاق مركز مطاي بمحافظة المنيا، زعم مرافقها أن وفاتها ناتجة عن إصابتها بكسور ونزيف داخلي دى سقوطها من علو لكن الفحص الطبي المبدئي حمل مفاجأة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، ليتم تحرير محضر بنقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى التي أخطرت بدورها غرفة عمليات شرطة النجدة التي أبلغت مأمور مركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا بوصول (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) جثة هامدة وادعاء سقوطها من علو، وبالفحص وسؤال نجلى عمومتها (عامل، حاصل على دبلوم - مقيمان بذات العزبة) لم يتهما أحد بالتسبب فى إحداث إصابتها التى أودت بحياتها.
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الداخلية تداهم مصنعا لتجهيز مخدر الموت في السويس

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة بضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بتجهيز وتصنيع مخدر الإستروكس وضبط بحوزته 2 كيلو جرام قبل ترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على عمليات تصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس.
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خبطة الكريسماس..مباحث التموين تداهم مصنع خمور مغشوشة

رواج كبير بسوق الخمور مع قرب احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عام جديد عمد صاحب مصنع كشروبات كحولية إلى استقباله بشكل مختلف معرضا حياة المستهلكين للخطر غير عابئ بالأشرار التي تلحق بهم، جُل همه جني المال وزيادة أرصدته في البنوك، وراح يستخدم خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وتعبئتها داخل زجاجات سابقة الاستخدام وطرحها للبيع في الأسواق مستغلا زيادة الإقبال على شرائها من أصحاب المحلات والفنادق والكافيهات خلال الفترة الحالية.
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جثة

مصرع عاملي محارة سقطا من سقالة بالطابق الـ12

لقي عاملان محارة في العقدين الثالث والرابع مع عمرهما، مصرعيهما، اثر سقوطهما من الطابق الثاني عشر، بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية، أثناء العمل وذلك أثناء وقوفهما على السقالة إلا أن الواير انقطع بهما وسقطا فى الطريق العام. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة العصافرة، بمصرع عاملين محارة سقطا من الطابق الثاني عشر.
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قتله ودفنه بالصحراء.. الزميل الخائن ولغز اختفاء سائق

7 أيام بالتمام والكمال عكف خلالها ضباط الشرطة بإدارة البحث الجانئي في مديرية أمن سوهاج على فك طلاسم اختفاء سائق مقيم بدائرة مركز أخميم، خطة بحث محكمة وضعها مدير المباحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم بحثا عن طرف الخيط يقودهم إلى حل اللغز لاسيما حالة الغضب التي تسود القرية محل سكن الشخص المُبلغ باختفائه من خلال تتبع خط سره والوقوف على آخر مشاهدات له وصولا إلى أن الجاني ليس غريبا، وأن زميله أجهز عليه بدافع السرقة.
جثة

لزواجها من آخر.. عامل يقتل «أم أولاده» في الشرقية

في واقعة ليست الأولى من نوعها، لقيت ربة منزل مصرعها، إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة على يد طليقها بمدينة العاشر من رمضان لزواجها من شخص آخر، وإقامته معها بذات الشقة المقيمة فيها مع طفليها، والتي تركها لهم طليقها للإقامة فيها بعد الانفصال. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان، بلاغا بوفاة "إيمان. ي"، 32 عاما، ربة منزل، مقيمة بالمجاورة 11 بالعاشر من رمضان، إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة.
جثة-فتاة

جريمة الجنس والشعوذة| سر ذبح دجال وإلقاء جثته بالهرم

مفاجآت صادمة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات ضبط سيدة ورجل شرعا في التخلص من جثة قتيل بترعة المريوطية، صباح الأحد، وتبين أن الجثة لشخص نصاب يدعى إتقانه أعمال الدجل والشعوذة، وأن السيدة استعانت به لعلاج طفلها "7 سنوات" الذي يعاني من عدم القدرة على النطق منذ نعومة أظافره، إلا أن الأمر تطور وأخذ منعطفا مختلفا، حيث نشأت علاقة غير شرعية بين الأم والدجال، ووصل الأمر إلى تهديده إياها بالفضيحة حال عدم التزامها بطلباته التي بدأت تتزايد.
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