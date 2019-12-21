«تعالي نتجوز».. سر العثور على جثة عارية مشوهة الوجه

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

جثة

جثة سيدة عارية مشوهة الوجه ملقاة بطريق (رأس غارب - الشيخ فضل) شكلت لغزا عكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة على فك طلاسمه، وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة وتخلصوا من الجثة بمكان العثور عليها بعد قتلها، وأمكن ضبطهم وحبسهم حتى أمر المحامي العام لنيابات البحر الأحمر بإحالة عاطل وسائق ومقاول إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، وحددت المحكمة جلسة 11 يناير المقبل لنظر أول جلسات محاكمة المتهمين بقتل السيدة بسبب ارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحدهم.

البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم رأس غارب من سائق بعثوره على جثة "ضحى" 35 سنة، مقيمة المنيا، بجوارها بعض متعلقاتها الخاصة من بينها ورقة مسجل عليها رقم تليفون لشخص يدعى "ماهر"، وتوصل فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة هم كل من: "عماد. ح." مقاول بناء، و"محمود. م." عاطل، و"ماهر. ش." سائق. وأن المتهم الثاني

البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم رأس غارب من سائق بعثوره على جثة "ضحى" 35 سنة، مقيمة المنيا، بجوارها بعض متعلقاتها الخاصة من بينها ورقة مسجل عليها رقم تليفون لشخص يدعى "ماهر"، وتوصل فريق البحث إلى أن مرتكبي الواقعة هم كل من: "عماد. ح." مقاول بناء، و"محمود. م." عاطل، و"ماهر. ش." سائق.



وأن المتهم الثاني كانت تربطه علاقة غير شرعية مع المجنى عليها، وأنجبت منه طفلا ورفع دعوى قضائية لإثبات نسب الطفل منه وحكمت المحكمة لها بثبوت النسب، واتفق المتهم مع صديقيه باستدراجها من المنيا للغردقة، بعد أن أوهمها بزواجها رسميا وتأجير شقة واتفقوا على أن يقَوموا بقتلها بعد إقناعها بالسفر للقاهرة لاستكمال أوراق القضية وإجراء تحليل dna.



المتهمون نزعوا ملابس الضحية بالكامل ورش مادة "تنر" على وجهها حتى لا تظهر ملامحها.



