رياضة

بيراميدز يسعى لتصحيح المسار أمام المصري

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
بيراميدز
بيراميدز
يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل، ويعاونه الثنائي تحسين أبو السادات وأسامة السيد، بينما سيكون سالم متعب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 7 مباريات فاز 2 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق
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كارلو أنشيلوتي (2)

إيفرتون يعلن تعيين أنشيلوتي رسميًا مدربًا للفريق

أعلن نادي إيفرتون عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا رسميًا للفريق، ويعد الإيطالي من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ20 لقبًا من بينهم لقب الدوري في 4 بلدان مختلفة إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل، وسيمتد عقد أنشيلوتي مع التوفيز لمدة 4 سنوات وذلك حتى موسم 2023- 2024، ومن المنتظر أن يحضر أنشيلوتي مباراة إيفرتون اليوم أمام آرسنال على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتولى المهمة رسميًا غدًا الأحد.
سانشو 2018 (2)

بوروسيا دورتموند يحدد ثمن جادون سانشو

حدد بوروسيا دورتموند الألماني، المقابل المالي الذي يسعى للحصول عليه، نظير بيع نجمه الإنجليزي الشاب جادون سانشو، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن بوروسيا دورتموند والعودة للبريميرليج من جديد، ولكن هذه المرة من بوابة مانشستر يونايتد أو تشيلسي، حيث لعب من قبل لصالح مانشستر سيتي. وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فقد حددت إدارة بوروسيا دورتموند، 127 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة أن جادون سانشو لا يشعر بالسعادة في ألمانيا، بعدما شعر بأنه "كبش فداء" لمشاكل بوروسيا دورتموند.
محمد صلاح

تشامبرلين: محمد صلاح أحدث ضجة في قطر

يأمل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول، أن تستمر شعبية زميله محمد صلاح في الشرق الأوسط، خاصة وأنها تعزز من فرص الفريق في الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم السبت. وقال تشامبرلين إن محمد صلاح أحدث ضجة في قطر، وإنه يستحق ذلك بكل تأكيد، مضيفًا: "صلاح شخص كبير يحبه ملايين الناس حول العالم، وفي قطر يحظى بترحيب كبير، ومن الرائع أن تشاهد الجماهير تهتف باسمه. أتابعه من بعيد لأعرف بماذا يشعر. يحاول الحفاظ على ابتسامة هادئة ولكن يمكنك أن ترى أن بداخله سعادة كبيرة وفخر".
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الزمالك وسموحة (18)

الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا
الزمالك -وانبى (6)

محمد شريف يقود إنبي للفوز على المصري في الدوري

حقق فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن الجونة متذيل الترتيب، قبل مواجهة بيراميدز في وقت لاحق من اليوم.
بيراميدز (1)

بيراميدز في نزهة أمام الجونة في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناجى، ويعاونه الثنائي شريف عبد الله وإبراهيم السودانى، بينما سيكون محمد إبراهيم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
بيراميدز (1)

تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
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