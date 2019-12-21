بيراميدز يسعى لتصحيح المسار أمام المصري

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

بيراميدز

يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي المصري البورسعيدي أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل، ويعاونه الثنائي تحسين أبو السادات وأسامة السيد، بينما سيكون سالم متعب حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 7 مباريات فاز 2 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق

ويحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 7 مباريات فاز 2 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول.



فيما يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني المؤقت عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المركز الثامن في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر 2، وسجل الفريق 15 هدفًا، فيما اسقتبلت شباكه 12 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.

