الجنيه أقوى العملات أداءً أمام الدولار خلال عام 2019

ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، وصعد الجنيه بحوالي 11% منذ بداية العام الجاري 2019، لينخفض سعر الدولار لأقل من 16 جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

الجنيه المصري

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تحسين أداء الجنيه المصري ليصبح أقوى العملات آداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة والتي تم تحديدها وفقًا لمؤشر مورجان ستانلي، خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3%، يليه الروبل الروسي بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار، ثم البات التايلندي بنسبة تحسن بلغت 6.7% أمام الدولار، ثم البيزو المكسيكي بنسبة تحسن بلغت 3.7% أمام الدولار. وأبرز الإنفوجراف، العملات التي شهدت استقرارًا في أسعار الصرف أمام الدولار، وهما الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وأشار الإنفوجراف إلى العملات التي شهدت تراجعًا في أسعار الصرف أمام الدولار، ويأتي في مقدمتها البيزو الأرجنتيني بنسبة تراجع 58.9%، يليه الليرة التركية بنسبة تراجع بلغت 11%، ثم الروبية الباكستانية بنسبة تراجع 10.8%، ثم البيزو التشيلي بنسبة تراجع 9.2%. وجاء في الإنفوجراف، إشارة وكالة "بلومبرج" إلى استمرار