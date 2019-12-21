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الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا.. والعظمى بالقاهرة 21

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 11 21شبين الكوم 10 21طنطا 11 21دمنهور 11 21الإسكندرية 13 21بلطيم 13 21مطروح 11 20السلوم 11 19سيوة 09 19بورسعيد 13 21دمياط 13 21الزقازيق 11 21الإسماعيلية 10 21السويس 10 21العريش 10 20رفح 09 20رأس سدر 11 21نخل 02- 21نويبع 16 21طابا 10 20كاترين 02 19الطور
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سد-النهضة

وزير الري: نأمل حدوث تقدم في جولة مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، على أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات، قائلا: "الوقت ثمين، وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما"، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، وحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
محو-الامية

التعليم تحذر شباب المعلمين من بيع شهادات محو الأمية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤن المعلمين، إنه لاحظ أن هناك بعض المواقع والأشخاص يدعوا أنهم يستطيعوا بيع أو توفير شهادة محو أمية لشباب المعلمين المساعدين، لتقديمها ضمن الملف المطلوب للحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للتثبيت على وظيفة معلم، موجها رسالته لشباب المعلمين المساعدين بعدم الانصياع وراء تلك الدعوات من بعض المواقع والأشخاص الذين يعلنوا على بيع شهادات محو الأمية لأن الأكاديمية ترتبط إلكترونيا مع هيئة محو الأمية".
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

انتهاء محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بنسبة 95%

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، في بيان له، اليوم السبت، إنه جارٍي الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/ يوم، قابلة للتوسع المستقبلي لتصل إلى (250 ألف م3/ يوم)، موضحا أن المحطة تخدم نحو 500 ألف نسمة بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إذ أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 95%. من جانبه، أضاف رئيس جهاز تنمية المجتمع العمراني بشرق بورسعيد علاء منيع، أن المحطة تتكون من المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/ يوم شاملة التوسعات المستقبلية، والمنشآت الفنية.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة القطارات

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، محطة سكك حديد مدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب. ووجه الوزير، بإجراء أعمال صيانة بأرضية كوبري المشاة الذي يربط بين أرصفة المحطة، وإظهار اللافتات الإرشادية، وصيانة أجهزة الحماية المدنية، مشددا على إجراء الصيانة الدورية اللازمة لطفايات الحريق وأجهزة الإنذار. كما تفقد الوزير، صالة حجز التذاكر.
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طقس (3)

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا بارد ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. كما تقل الرؤية في الشبور المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
طقس (3)

دافئ نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. كما تقل الرؤية في الشبور المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
طقس (3)

دافئ شمالًا حار جنوبًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود، اليوم الأربعاء، طقس دافئ شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ربما تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (4)

حار نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره. وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، والرياح السطحية جنوبية شرقية
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