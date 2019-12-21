الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا.. والعظمى بالقاهرة 21

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 11 21شبين الكوم 10 21طنطا 11 21دمنهور 11 21الإسكندرية 13 21بلطيم 13 21مطروح 11 20السلوم 11 19سيوة 09 19بورسعيد 13 21دمياط 13 21الزقازيق 11 21الإسماعيلية 10 21السويس 10 21العريش 10 20رفح 09 20رأس سدر 11 21نخل 02- 21نويبع 16 21طابا 10 20كاترين 02 19الطور

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 21

دمنهور 11 21

الإسكندرية 13 21

بلطيم 13 21

مطروح 11 20

السلوم 11 19

سيوة 09 19

بورسعيد 13 21

دمياط 13 21

الزقازيق 11 21

الإسماعيلية 10 21

السويس 10 21

العريش 10 20

رفح 09 20

رأس سدر 11 21

نخل 02- 21

نويبع 16 21

طابا 10 20

كاترين 02 19

الطور 10 23

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 12 25

مرسى علم 16 24

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 21

المنيا 06 22

أسيوط 07 22

سوهاج 09 22

قنا 09 23

الأقصر 08 24

أسوان 09 25

أبو سمبل 13 24

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 19 25

أبو رماد 18 25

حلايب 21 24

رأس حدربة 20 25







