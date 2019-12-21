وصول أول رحلة طيران فرنسية إلى مطار شرم الشيخ الدولي

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

الطيران الفرنسي

وصلت أولى رحلات الطيران الفرنسي، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، فجر اليوم السبت، بعد توقف سنوات حيث هبطت الرحلة رقم 3034 قادمة من مطار شارل ديجول تحمل 137 راكبًا فرنسيًا. وأكد مصدر بشركات السياحة أن فرنسا ستستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ بمعدل رحلة أسبوعيًا مع توقع بزيادة أعداد السائحين الفرنسين وعدد الرحلات في بداية الموسم السياحي القادم.