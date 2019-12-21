«إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة 0.5% الخميس المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

البنك المركزي المصري

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي مجددًا سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل. وذكرت الشركة في مذكرة بحثية اليوم، السبت، أن قيمة خفض سعر الفائدة ستكون 0.5%. وقالت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، في المذكرة البحثية "انخفض معدل التضخم الشهري في نوفمبر مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و 1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر على الترتيب".

وأرجعت دوس هذا التراجع جزئيا إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين وجهودها أيضا لتفادي صدمات العرض المحتملة.وقالت دوس، إن أسعار هذه السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي وبسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري، نحن نتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية