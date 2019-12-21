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«إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة 0.5% الخميس المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي مجددًا سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل. وذكرت الشركة في مذكرة بحثية اليوم، السبت، أن قيمة خفض سعر الفائدة ستكون 0.5%. وقالت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، في المذكرة البحثية "انخفض معدل التضخم الشهري في نوفمبر مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و 1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر على الترتيب".
وأرجعت دوس هذا التراجع جزئيا إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين وجهودها أيضا لتفادي صدمات العرض المحتملة.وقالت دوس، إن أسعار هذه السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي وبسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري، نحن نتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية
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محطة-بنبان-للطاقة الشمسية-في أسوان

بنبان ومدينة دمياط.. أهم المشروعات القومية في 2019

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن العام المالي 2018-2019، شهد الانتهاء من تنفيذ نحو 6200 مشروعا تنمويا وقوميا، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 490 مليار جنيه، في 22 قطاع، موزعة على كافة محافظات الجمهورية، منها 606 مشروعا في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 6.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 601 مشروعا تنمويا وخدميا في المحافظات الحدودية، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، فضلا عن الانتهاء من 1984 مشروعا في محافظات الصعيد، بتكلفة تقدر بنحو 27.5 مليار جنيه.
مصنع-ادوية

إجراء 11 ألف حملة تفتيشية على المصانع خلال 11 شهرا

أجرت مصلحة الرقابة الصناعية 11 ألفا و89 حملة تفتيشية على المصانع، خلال 11 شهرا منذ بدء 2019، كما تم إجراء 19 ألفا و911 دراسة فنية متخصصة تضمنت 5 آلاف و492 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و14 ألفا و400 دراسة فنية متنوعة و19 دراسة مستلزمات إنتاج. وذكر تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة منحت تراخيص لـ 3 آلاف و973 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 824 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 49 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.
الجنية-المصري

الجنيه أقوى العملات أداءً أمام الدولار خلال عام 2019

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تحسين أداء الجنيه المصري ليصبح أقوى العملات آداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة والتي تم تحديدها وفقًا لمؤشر مورجان ستانلي، خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3%، يليه الروبل الروسي بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار، ثم البات التايلندي بنسبة تحسن بلغت 6.7% أمام الدولار، ثم البيزو المكسيكي بنسبة تحسن بلغت 3.7% أمام الدولار. وأبرز الإنفوجراف، العملات التي شهدت استقرارًا في أسعار الصرف أمام الدولار، وهما الريال السعودي والدرهم الإماراتي.
وزير-الماليه

وزير المالية: تحصيل 104 مليارات جنيه ضرائب مستحقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إنهاء 126 ألفًا من إجمالى 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز 77%، وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة 137 مليار جنيه تم تحصيل 104 مليارات جنيه منها ويجرى حاليًا العمل على تحصيل 33 مليار جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية وتقليل مدة النزاع وتحصيل حق الدولة بما يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد القومى على النحو الذى يؤدى إلى تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
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طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

طارق عامر: مصر حققت أعلى معدلات نمو في العالم

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر حققت خلال الفترات الماضية أعلى معدلات نمو في العالم، نتيجة اتخاذ قرارات مختلفة لم يتم اتخاذها منذ سنوات طويلة، علاوة على خلق جو مناسب للاستثمار. وأضاف عامر خلال فعاليات منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار اليوم، الأربعاء، أن الدولة اتخذت من التدابير والإجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ما جعلها استعادت ثقة المجتمعات الدولية، مشيرا إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تعد خير دليل على مسار الاقتصاد الصحيح.
البنك-المركزى-المصرى

بعد تراجع التضخم.. توقعات بانخفاض أسعار الفائدة 4%

توقع عدد من المؤسسات الدولية البحثية، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 4% مع نهاية العام الجاري 2019، وحتى الربع الأول من العام المقبل 2020، وذلك مع استمرار تراجع معدلات التضخم في مصر. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.
البنك-المركزي

البنك المركزي: انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 2.1%

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم الأساسي ليسجل نحو 2.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 2.7% خلال شهر أكتوبر السابق عليه. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الاسكان

تصل لـ23%.. أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم؛ مثل قروض التمويل العقاري. وفى عام 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة خاصة بالتمويل العقاري، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل. وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.
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