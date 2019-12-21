جريمة

نجار يقتل طالبا جامعيا فى استعراض تحطيب بحفل زفاف

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
تطور استعراض بالتحطيب بين طالب ثانوي ونجار إلى جريمة قتل، إذ وقف الاثنان على مقاعد حفل زفاف بمركز الخانكة فى شبرا، يتبادلان التحطيب أمام المدعويين لتحية العروسين، لكن خطأ أحدهما حول الاستعراض إلى مشاجرة، انهال خلالها النجار بضربات انتقامية على رأس الطالب، فسقط مغشيًا عليه والدماء تتدفق من رأسه، وتحول الحفل إلى ساحة صراخ، وسرعان ما بادر الشباب بنقل الطالب المجني عليه إلى أقرب مستشفى، لكنه لقي مصرعه بعد فشل الأطباء فى إسعافه بسبب خطورة إصابته وتسببها فى نزيف داخلي بالمخ.
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة بوصول إشارة من مستشفي عين شمس التخصصي بوصول "محمد. ح. ح" 18 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي مقيم كفر حمزة، مصابا بنزيف داخلي بالمخ ) وتوفي فور وصوله. انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبسؤال والد المتوفى "حسين.
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جثة-طفل

«قتلته بدم بارد».. مأساة طفل عذبته زوجة أبيه حتى الموت

زيجة لم تدم طويلا، 4 سنوات فقط وصل معها قطار الزوجين محطته الأخيرة، عصفت المشكلات والخلافات المستمرة باستقرار عش الزوجية البسيط، انفرطت حبات عقد الأسرة سريعا واحدة تلو أخرى، ولم يتبق منها شئ وأضحى الانفصال هو الخيار الأخير، واتفقا على بقاء طفلهما مع أبيه للعتناء به وتلبية احتياجاته والسماح لوالدته برؤيته والمبيت معها حال طلبها، لكن جسد "الملاك البرئ" الهزيل، والذي لم يتعد عمره الثلاث سنوات انتهى به الحال جثة هامدة بعدما سئم وصلات الضرب التي يتلقاها على يد زوجة أبيه.
تعذيب طفلة

القاتل أبي.. حفلة تعذيب انتهت بمقتل طالبة في المنيا

جثة هامدة لفتاة في مقتبل العمر وصلت مستشفى بنطاق مركز مطاي بمحافظة المنيا، زعم مرافقها أن وفاتها ناتجة عن إصابتها بكسور ونزيف داخلي دى سقوطها من علو لكن الفحص الطبي المبدئي حمل مفاجأة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، ليتم تحرير محضر بنقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى التي أخطرت بدورها غرفة عمليات شرطة النجدة التي أبلغت مأمور مركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا بوصول (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) جثة هامدة وادعاء سقوطها من علو، وبالفحص وسؤال نجلى عمومتها (عامل، حاصل على دبلوم - مقيمان بذات العزبة) لم يتهما أحد بالتسبب فى إحداث إصابتها التى أودت بحياتها.
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الداخلية تداهم مصنعا لتجهيز مخدر الموت في السويس

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة بضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بتجهيز وتصنيع مخدر الإستروكس وضبط بحوزته 2 كيلو جرام قبل ترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على عمليات تصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس.
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خبطة الكريسماس..مباحث التموين تداهم مصنع خمور مغشوشة

رواج كبير بسوق الخمور مع قرب احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عام جديد عمد صاحب مصنع كشروبات كحولية إلى استقباله بشكل مختلف معرضا حياة المستهلكين للخطر غير عابئ بالأشرار التي تلحق بهم، جُل همه جني المال وزيادة أرصدته في البنوك، وراح يستخدم خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وتعبئتها داخل زجاجات سابقة الاستخدام وطرحها للبيع في الأسواق مستغلا زيادة الإقبال على شرائها من أصحاب المحلات والفنادق والكافيهات خلال الفترة الحالية.
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بسبب نفقة العدة.. فران يطعن شقيق طليقته بالقليوبية

استقبل مستشفى بنها الجامعي، «ر. م. ع»، 38 سنة، سائق، مصابا بجرح نافذ بالبطن، وعلى الفور تم إخطار الشرطة باستقبال مصاب ووجود شبهة جنائية فى الشروع بقتله، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لتحرير محضر بالواقعة، إذ تبين أن المجني عليه وشقيقه تقابلا مع طليق شقيقتهما ويعمل "فران"، وذلك لمطالبته بدفع نفقة العدة والمتعة لشقيقتهما، لكن طليقها رفض وتشاجر معهما، وخلال المشاجرة أمسك بكوب الشاي الذى كان يحتسيه على المقهى وكسره وطعن المجني عليه بنصف الكوب المكسور فى بطنه، حتى تجمع الأهالي ونقلوه إلى المستشفى لإسعافه.
جثة طفل

مصرع رضيعة على يد زوج أمها المسجل بشبرا

لقيت طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها 6 أشهر مصرعها على يد زوج والدتها، إذ وقع بين الزوجين خلاف أسرى، قام خلاله الزوج بالتعدي على زوجته وطفلتها الرضيعة بالضرب، فأصاب الطفلة بكسور فى الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، علاوة على كدمات وسحجات بالرأس والوجه، كما طعن زوجته بمطواة محدثا لها جرحا قطعيا بركبتها اليسرى، وكذلك أصابها بكدمات فى العينين اليمنى واليسرى وسحجة فى الساعد الأيمن. وألقت قوات الأمن القبض على المتهم "هاني. ا. م" وشهرته "هاني كوسة"، وتبين أنه عاطل ومسجل شقي خطر.
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