نجار يقتل طالبا جامعيا فى استعراض تحطيب بحفل زفاف

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

جثة- أرشيفية

تطور استعراض بالتحطيب بين طالب ثانوي ونجار إلى جريمة قتل، إذ وقف الاثنان على مقاعد حفل زفاف بمركز الخانكة فى شبرا، يتبادلان التحطيب أمام المدعويين لتحية العروسين، لكن خطأ أحدهما حول الاستعراض إلى مشاجرة، انهال خلالها النجار بضربات انتقامية على رأس الطالب، فسقط مغشيًا عليه والدماء تتدفق من رأسه، وتحول الحفل إلى ساحة صراخ، وسرعان ما بادر الشباب بنقل الطالب المجني عليه إلى أقرب مستشفى، لكنه لقي مصرعه بعد فشل الأطباء فى إسعافه بسبب خطورة إصابته وتسببها فى نزيف داخلي بالمخ.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة بوصول إشارة من مستشفي عين شمس التخصصي بوصول "محمد. ح. ح" 18 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي مقيم كفر حمزة، مصابا بنزيف داخلي بالمخ ) وتوفي فور وصوله. انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبسؤال والد المتوفى "حسين.