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نيوزيلندا: المواطنون سلموا 50 ألف سلاح بعد حادث «كرايستتشيرش»

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
المتهم في الحادث
المتهم في الحادث
أعلنت السلطات النيوزيلندية اليوم السبت، أن المواطنين سلموا أكثر من 50 ألف سلاح مرخص، في إطار برنامج إعادة شراء الأسلحة الذي أعقب قرار منع حيازة المواطنين للأسلحة بعد مذبحة "كرايستتشيرش" التي وقعت في مارس الماضي. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الحكومة منعت حيازة أغلب أنواع الأسحلة القتالية نصف الأوتوماتيكية قبل مرور شهر من حادثة "كرايستتشيرش" التي راح ضحيتها 51 مصليا في إطلاق نار شنه مسلح متطرف على مسجدين. وأضافت الشبكة، أن الشرطة أطلقت بعد ذلك البرنامج الذي بلغت مدته ستة أشهر، منوهة بأنه انتهى مساء أمس الجمعة، وشهدت مقرات تسليم الأسلحة تزايدا في إقبال المواطنين عليها في الدقائق الأخيرة.
وأشارت الشبكة إلى أن بيانات مؤقتة أفادت بأن نحو 33 ألفا سلموا 51 ألف سلاح، بجانب 5 آلاف سلاح أخرى في إطار عفو مالكيهم من المساءلة ولكن دون تعويضهم عنها.وقال وزير الشرطة النيوزيلندي ستيوارت ناش، "إن المجرمين سيجدون صعوبة في الحصول على أسلحة لأنهم أعتادوا على سرقتها من ملاكها القانونيين، لكن هذه الأسحلة
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