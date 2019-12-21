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البيئة: الانتهاء من تركيب محطة رصد مستويات الضوضاء بدمنهور

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
أعلنت وزارة البيئة عن الانتهاء، من تركيب محطة لرصد مستويات الضوضاء بمقر مركز إعداد القادة التربويين بمدينة دمنهور، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتطوير الشبكة القومية لرصد الضوضاء وتقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء. وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، أن إقامة المحطة تأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وتهدف تلك الشبكة القومية إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها وقاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.

سد-النهضة

وزير الري: نأمل حدوث تقدم في جولة مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، على أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات، قائلا: "الوقت ثمين، وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما"، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، وحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
محو-الامية

التعليم تحذر شباب المعلمين من بيع شهادات محو الأمية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤن المعلمين، إنه لاحظ أن هناك بعض المواقع والأشخاص يدعوا أنهم يستطيعوا بيع أو توفير شهادة محو أمية لشباب المعلمين المساعدين، لتقديمها ضمن الملف المطلوب للحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للتثبيت على وظيفة معلم، موجها رسالته لشباب المعلمين المساعدين بعدم الانصياع وراء تلك الدعوات من بعض المواقع والأشخاص الذين يعلنوا على بيع شهادات محو الأمية لأن الأكاديمية ترتبط إلكترونيا مع هيئة محو الأمية".
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

انتهاء محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بنسبة 95%

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، في بيان له، اليوم السبت، إنه جارٍي الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/ يوم، قابلة للتوسع المستقبلي لتصل إلى (250 ألف م3/ يوم)، موضحا أن المحطة تخدم نحو 500 ألف نسمة بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إذ أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 95%. من جانبه، أضاف رئيس جهاز تنمية المجتمع العمراني بشرق بورسعيد علاء منيع، أن المحطة تتكون من المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/ يوم شاملة التوسعات المستقبلية، والمنشآت الفنية.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة القطارات

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، محطة سكك حديد مدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب. ووجه الوزير، بإجراء أعمال صيانة بأرضية كوبري المشاة الذي يربط بين أرصفة المحطة، وإظهار اللافتات الإرشادية، وصيانة أجهزة الحماية المدنية، مشددا على إجراء الصيانة الدورية اللازمة لطفايات الحريق وأجهزة الإنذار. كما تفقد الوزير، صالة حجز التذاكر.
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ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة: المخلفات ليست ثروة أو كنز كما يردد البعض

قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم السبت، بعرض المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية حيث شرحت المراحل المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة وما تم تنفيذه لتجهيز البنية التحتية لتطبيق المنظومة الجديدة، إذ استعرضت الوزيرة المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة الذى سيتم تطبيقه في المحافظات، وتم إعداده بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الثالث الخاص بالتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: إطلاق أول نسر في محمية سانت كاترين بعد علاجه

أطلقت وزارة البيئة من خلال محمية سانت كاترين أول نسر من نوع "Griffon Vulture" تم علاجه وتوفير الرعاية البيطرية له بالمحمية بالتعاون مع مركز انقاذ الحياة البرية التابع لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بالوزارة وبمشاركة المجتمع المحلى وحراس البيئة والشباب وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالوصول إلى المستوى العالمى فى حماية وصون التنوع البيولوجى والحياة البرية والعمل على توفير الرعاية البيطرية للطيور المهاجرة خلال رحلتها بمصر.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة: مصر تقفز للمركز 24 في دليل الأداء لتغير المناخ

أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر قفزت 4 مراكز في قائمة دليل الأداء لتغير المناخ لعام 2019 لتحل فى المركز 24 من أصل 57 دولة تضمنها التقرير على مستوى العالم، بعد حجب المراكز الثلاثة الأولى، وذلك بفضل السياسة الوطنية التي انتهجتها مصر للتصدي لآثار التغيرات المناخية خلال الفترة الماضية. وقالت وزيرة البيئة عقب عودتها للقاهرة بعد المشاركة في القمة الرئاسية لتغير المناخ بمدريد: "طبقا للدراسة التي أعدها دليل أداء تغير المناخ 2019، حصلت مصر على مجموع نقاط 57.49 نقطة، لتواصل التقدم بين دول العالم بخطتها الواعدة لمواجهة آثار التغيرات المناخية".
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

البيئة: تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بالمنيا بـ1.2 مليون جنيه

شهدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ المنيا قاسم حسين، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة وبنك الكويت الوطني ومنظمة العمل الدولية، لتنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة". وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مراسم التوقيع، أن هذا الاتفاق يعد نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي ويوفر فرص عمل حقيقية وخاصة للمرأة التي تعد المسئول الأول لتحقيق كفاءة ترشيد الموارد، بالإضافة إلى دور العلم والجامعات في دعم المبادرات البيئية، مشيرة إلى التعاون المستمر مع محافظة المنيا والتي تم مؤخرا توقيع اتفاقية دعم منظومة المخلفات الصلبة بها وإنشاء مصنعا لتدوير المخلفات بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
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