البيئة: الانتهاء من تركيب محطة رصد مستويات الضوضاء بدمنهور

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

وزيرة البيئة

أعلنت وزارة البيئة عن الانتهاء، من تركيب محطة لرصد مستويات الضوضاء بمقر مركز إعداد القادة التربويين بمدينة دمنهور، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتطوير الشبكة القومية لرصد الضوضاء وتقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء. وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، أن إقامة المحطة تأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وتهدف تلك الشبكة القومية إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها وقاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.



