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ألمانيا ترفض عقوبات أمريكا على خط غاز «نورد ستريم 2»

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
خط غاز - أرشيفية
خط غاز - أرشيفية
أكدت الحكومة الألمانية رفضها العقوبات الأمريكية التي فرضها الكونجرس على خط غاز"نورد ستريم 2"،معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها. وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الفيدرالية أولريك ديمير، في بيان اليوم السبت، إن الحكومة تعبر عن أسفها لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العقوبات التي فرضها الكونجرس، ودخولها حيز التنفيذ، مشددة على رفض الحكومة الاتحادية مثل هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتتدخل شأن الشركات الألمانية والأوروبية.
وأضافت ديمر أنه بالنظر إلى المحادثات الروسية-الأوكرانية السارية بشأن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، فإن "هذه العقوبات الأمريكية غير مفهومة تماما".وأشارت إلى أنه بدعم المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين أوكرانيا وروسيا حول اتفاقية جديدة لنقل الغاز عبر أوكرانيا
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سفاح-نيوزيلندا

نيوزيلندا: المواطنون سلموا 50 ألف سلاح بعد حادث «كرايستتشيرش»

أعلنت السلطات النيوزيلندية اليوم السبت، أن المواطنين سلموا أكثر من 50 ألف سلاح مرخص، في إطار برنامج إعادة شراء الأسلحة الذي أعقب قرار منع حيازة المواطنين للأسلحة بعد مذبحة "كرايستتشيرش" التي وقعت في مارس الماضي. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الحكومة منعت حيازة أغلب أنواع الأسحلة القتالية نصف الأوتوماتيكية قبل مرور شهر من حادثة "كرايستتشيرش" التي راح ضحيتها 51 مصليا في إطلاق نار شنه مسلح متطرف على مسجدين. وأضافت الشبكة، أن الشرطة أطلقت بعد ذلك البرنامج الذي بلغت مدته ستة أشهر، منوهة بأنه انتهى مساء أمس الجمعة، وشهدت مقرات تسليم الأسلحة تزايدا في إقبال المواطنين عليها في الدقائق الأخيرة.
سجن

مقتل وإصابة 34 شخصًا في أعمال شغب بسجن في هندوراس

قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب 16 آخرون جراء أعمال شغب من قبل سجناء، بعضهم يحمل أسلحة نارية، في سجن بمدينة "تيلا" بهندوراس. وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت، أن أعمال العنف تأتي بعد عدة أيام من إعلان هندوراس حالة الطوارئ في نظام السجون الخاص بها، حيث أدى هذا الإجراء إلى إيقاف القادة المدنيين في السجون واستبدالهم بمفوضية خاصة يقودها ضباط من الجيش والشرطة.
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كازاخستان تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، إن بلاده تنوي الانضمام إلى البروتوكول الثاني الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف توكايف خلال اجتماع للمجلس الوطني للثقة العامة التابع للرئاسة الكازاخية اليوم الجمعة "لقد حان الوقت لحل القضايا التي أثارها بنشاط المدافعون عن حقوق الإنسان لدينا، أوجه وزارة الخارجية بالبدء في إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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بوتين: روسيا متمسكة بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، تمسك بلاده بإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا، مشددا على أن الاتفاقات يجب أن تكون مقبولة للطرفين وغير محفوفة بالمخاطر. وقال بوتين، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" اليوم: "سنسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لكن شروط الاتفاق يجب أن تكون مقبولة للطرفين، دون خلق أي مخاطر للجانبين"، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن التوقيع على اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
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ترامب عن قرار عزله: الديمقراطيون انحرفوا عن العدالة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إجراءات عزله التي يتولاها الديمقراطيون في الكونجرس وذلك في خطاب أرسله إلى رئيسة الكونجرس الديمقراطية نانسي بيلوسي، متهما الديمقراطيين بـ«الانحراف عن العدالة»، إذ أدان ترامب في الخطاب الذي نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي: «تعامل ديمقراطيي الكونجرس مع إجراءات عزله»، مضيفا: «أن الديمقراطيين هم من يتدخلوا في انتخابات الولايات المتحدة، وهم من يقوضون الديمقراطية الأمريكية، ويعرقلون العدالة، ويجلبون الألم والمعاناة للدولة من أجل مكاسبهم الأنانية والشخصية والسياسية والحزبية».
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شعبية ترامب في ارتفاع رغم إجراءات عزله

ساعدت البيانات الاقتصادية الجيدة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حصوله على أعلى نسب تأييد منذ انتخابه رغم قضية عزله، بحسب استطلاع نشر أمس الإثنين. ورغم أن استطلاع الرأي الذي أجرته "جامعة كوينيبياك"، أشار إلى أن نسبة التأييد لترامب بلغت 43%، إلا أن الرقم لا يزال أقل بكثير من نسب التأييد لجميع رؤساء العهد الحديث في الولايات المتحدة تقريبا في الفترة نفسها من عهدهم. وأظهر الاستطلاع الذي جرى بين 11 و15 ديسمبر أن 52% من الأميركيين لا يزالون غير راضين عن أداء ترامب، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين اثنين من جنوب السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على مسئولين اثنين من جنوب السودان اتهمتهما بإثارة النزاع، وذلك في أحدث خطوة تقوم بها واشنطن للضغط على السياسيين في جنوب السودان من أجل تشكيل حكومة موحدة.
مايكل بلومبرج

«مايكل بلومبرج» يعلن ترشحه للرئاسة: أعيد بناء أمريكا

أعلن مايكل بلومبرج، اليوم الأحد، ترشحه للرئاسة الأمريكية، لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديمقراطيين، الساعين للحصول على ترشيح حزبهم، لمنافسة الرئيس دونالد ترامب، إذ قال بلومبرج، البالغ من العمر 77 عاما، على موقعه على الإنترنت، مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار: «سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا». وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا بلومبرج الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية، وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفيدرالية، وفقًا لسكاي نيوز.
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