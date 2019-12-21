ألمانيا ترفض عقوبات أمريكا على خط غاز «نورد ستريم 2»

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

خط غاز - أرشيفية

أكدت الحكومة الألمانية رفضها العقوبات الأمريكية التي فرضها الكونجرس على خط غاز"نورد ستريم 2"،معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها. وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الفيدرالية أولريك ديمير، في بيان اليوم السبت، إن الحكومة تعبر عن أسفها لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العقوبات التي فرضها الكونجرس، ودخولها حيز التنفيذ، مشددة على رفض الحكومة الاتحادية مثل هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتتدخل شأن الشركات الألمانية والأوروبية.

وأضافت ديمر أنه بالنظر إلى المحادثات الروسية-الأوكرانية السارية بشأن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، فإن "هذه العقوبات الأمريكية غير مفهومة تماما".وأشارت إلى أنه بدعم المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين أوكرانيا وروسيا حول اتفاقية جديدة لنقل الغاز عبر أوكرانيا