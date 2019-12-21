إجراء 11 ألف حملة تفتيشية على المصانع خلال 11 شهرا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

مصانع

أجرت مصلحة الرقابة الصناعية 11 ألفا و89 حملة تفتيشية على المصانع، خلال 11 شهرا منذ بدء 2019، كما تم إجراء 19 ألفا و911 دراسة فنية متخصصة تضمنت 5 آلاف و492 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و14 ألفا و400 دراسة فنية متنوعة و19 دراسة مستلزمات إنتاج. وذكر تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة منحت تراخيص لـ 3 آلاف و973 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 824 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 49 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.

وأشار التقرير إلى إجراء ترخيص واحد لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، لافتا إلى أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 2294 استفساراً و1322 شكوى.وقال محمد حلمي القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية في بيان اليوم، السبت، إن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة