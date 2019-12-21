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الجيش الليبي: إحباط هجوم لـ«قوات الوفاق» شرق ترهونة

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أعلن الناطق باسم القيادة العامة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إحباط هجوم شنته القوات التابعة لحكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة، مؤكدا أن الهجوم تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة. وجدد المسماري وفقا لما أوردته بوابة الوسط الليبية، التزام القيادة العامة بمهلة الـ3 أيام لمدينة مصراتة والتي تنتهي ظهر غد الأحد، وعدم تجديدها أو تمديدها.
وأوضح أن هناك وسائل إعلام نشرت أنباء كاذبة عن سيطرة قوات الوفاق على مدينة ترهونة، مؤكدا هروبها بمجرد تحرك بعض وحدات اللواء التاسع، مشيرا إلى أنه جرى ملاحقتهم برا وجوا وقتل أعداد كبيرة منهم حتى تجاوزوا مدينة مسلاتة التي انطلقوا منها.وكان المسماري قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 19 مسلحا في غارة جوية نفذتها
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وزير الري السوداني: نؤيد استغلال موارد النيل بشكل عادل

أكد وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، ضرورة استغلال موارد نهر النيل بين الدول الثلاث "مصر والسودان واثيوبيا"، بشكل عادل دون إلحاق ضرر بأي طرف. وقال عباس، في كلمته في افتتاح جلسة مفاوضات سد النهضة في الخرطوم اليوم السبت، إن "السودان كدولة مطلة على النيل دائما تحاول أن تطبق مبادئ قانون المياه الدولي المتعلق بالاستغلال العادل لموارد النهر، دون إلحاق ضرر بأي من الدول المتشاطئة الأخرى".
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الجيش الليبي

الجيش الليبي يعلن مقتل 19 مسلحًا في غارة شرق طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مقتل 19 مسلحًا في غارة جوية شرق العاصمة طرابلس. وقال المتحدث الليبي حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، إن الجيش شن غارات جوية على مواقع تابعة لمجموعات إرهابية بالقرب من مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كم شرق العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل 19 مسلحًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
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الجيش الليبي

الجيش الليبي يعلن مقتل 19 مسلحًا في غارة شرق طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مقتل 19 مسلحًا في غارة جوية شرق العاصمة طرابلس. وقال المتحدث الليبي حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، إن الجيش شن غارات جوية على مواقع تابعة لمجموعات إرهابية بالقرب من مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كم شرق العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل 19 مسلحًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
الجيش-الليبى

6 مواقع وخطة مواجهة.. أين تنزل تركيا قواتها في ليبيا؟

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، المواقع التي من المتوقع أن تشهد عمليات الإنزال للجنود الأتراك على الأراضي الليبية، بعد الاتفاقيتين اللتين أبرمهما رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ قال المسماري خلال مؤتمر صحفي: "نعرف أن الأتراك قاموا في السابق بنقل مجموعات كبيرة من مسلحي جبهة النصرة وإرهابيي داعش إلى ليبيا، وفشل ذلك، كما فشلت عملية نقل مرتزقة من إفريقيا".
الجيش الليبي

اشتباكات بين الجيش الليبي وميليشيات الوفاق في طرابلس

أكد مصدر عسكري من الجيش الليبي، وقوع اشتباكات عنيفة اليوم الخميس، بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات الوفاق في وادي الربيع جنوب طرابلس، إذ نقلت قناة «العربية» الإخبارية، التي أوردت النبأ، عن المصدر، الذي لم تسمه، القول: «إن قوات الجيش دخلت محور أبو سليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة»، مضيفا أن حسم المعركة بشكل كامل أصبح تحصيل حاصل، موضحًا أن قوات الجيش سيطرت على محور طريق المطار بعد تقهقر الميليشيات المسلحة وتراجعها إلى الوراء، ثم واصلت تقدمها ودخلت اليوم إلى محور أبو سليم المتاخم لقلب العاصمة.
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المسماري: الجيش الليبي يواصل التقدم في معركة طرابلس

كشف الجيش الوطني الليبي، أن ميليشيات العاصمة طرابلس تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في المعارك، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم، إذ قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية أن الجيش الليبي يثق تماما في قدرته على دحر الإرهاب في طرابلس، مؤكدًا أن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، يواصل التقدم في معركة طرابلس.
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