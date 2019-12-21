تشامبرلين: محمد صلاح أحدث ضجة في قطر

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

محمد صلاح

يأمل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول، أن تستمر شعبية زميله محمد صلاح في الشرق الأوسط، خاصة وأنها تعزز من فرص الفريق في الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم السبت. وقال تشامبرلين إن محمد صلاح أحدث ضجة في قطر، وإنه يستحق ذلك بكل تأكيد، مضيفًا: "صلاح شخص كبير يحبه ملايين الناس حول العالم، وفي قطر يحظى بترحيب كبير، ومن الرائع أن تشاهد الجماهير تهتف باسمه. أتابعه من بعيد لأعرف بماذا يشعر. يحاول الحفاظ على ابتسامة هادئة ولكن يمكنك أن ترى أن بداخله سعادة كبيرة وفخر".

وأتم أليكس أوكسليد تشامبرلين: " محمد صلاح يستحق هذا، جاء من مصر وشق طريقه للقمة. إنه رجل متواضع وزميل جيد في الفريق ومحترف مثالي".وتمتع صلاح باستقبال رائع في مباراة الفريق الأولى بالبطولة أمام مونتيري الأربعاء الماضي، حيث أن كل لمسة للاعب قابلها تشجيع كبير من الجماهير.ويسدل الستار اليوم على النسخة

وأتم أليكس أوكسليد تشامبرلين: " محمد صلاح يستحق هذا، جاء من مصر وشق طريقه للقمة. إنه رجل متواضع وزميل جيد في الفريق ومحترف مثالي".



وتمتع صلاح باستقبال رائع في مباراة الفريق الأولى بالبطولة أمام مونتيري الأربعاء الماضي، حيث أن كل لمسة للاعب قابلها تشجيع كبير من الجماهير.



ويسدل الستار اليوم على النسخة رقم 16 من كأس العالم للأندية المقام حاليًا في قطر، وذلك عندما يواجه ليفربول نظيره فلامنجو البرازيلي على ملعب خليفة الدولي في تمام الساعة 7:30 مساء.



ويبحث ليفربول عن التتويج بلقبه الأول في المسابقة، بعد خسارته نهائي نسخة 2005 أمام ساو باولو البرازيلين ومنح إنجلترا لقبها الثاني في البطولة بعد مانشستر يونايتد في عام 2008.

