الخرف والنوبات القلبية| 5 مخاطر نتيجة دهون البطن

لا بد من اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات الغنية بالمعادن والفيتامينات المهمة، والألياف الغذائية، مع تجنب الأطعمة الدهنية التي تزيد من دهون البطن

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

دهون البطن

زيادة الوزن والدهون من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجهنا، وتمنعنا من ممارسة الحياة اليومية، إضافة إلى صعوبة اختيار الملابس، تختزن الدهون في أماكن متفرقة من الجسم، من بينها منطقة الأرداف والوركين، وبالنسبة للبطن، فهي تعتبر من أكثر المناطق عرضة لتكوين الدهون، وقد ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية الأخرى، على سبيل المثال أثبتت الدراسات أن تراكم الدهون، يؤدي إلى مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخرى، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "livestrong".

تختلف الدهون الحشوية -التي تسمى أحيانًا الدهون الصلبة- عن الدهون تحت الجلد أو الناعمة، وهو النوع الذي يقع مباشرة تحت جلدك، ونظرًا لأن الدهون الحشوية تختزن في البطن لمدة طويلة، فأنت بحاجة دائمًا إلى اتباع أسلوب حياة، للتخلص منها، من بينها ممارسة التمرينات الرياضية، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون