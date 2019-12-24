صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

الخرف والنوبات القلبية| 5 مخاطر نتيجة دهون البطن

لا بد من اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات الغنية بالمعادن والفيتامينات المهمة، والألياف الغذائية، مع تجنب الأطعمة الدهنية التي تزيد من دهون البطن
تحرير:إسراء سليمان ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
دهون البطن
دهون البطن
زيادة الوزن والدهون من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجهنا، وتمنعنا من ممارسة الحياة اليومية، إضافة إلى صعوبة اختيار الملابس، تختزن الدهون في أماكن متفرقة من الجسم، من بينها منطقة الأرداف والوركين، وبالنسبة للبطن، فهي تعتبر من أكثر المناطق عرضة لتكوين الدهون، وقد ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية الأخرى، على سبيل المثال أثبتت الدراسات أن تراكم الدهون، يؤدي إلى مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخرى، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
تختلف الدهون الحشوية -التي تسمى أحيانًا الدهون الصلبة- عن الدهون تحت الجلد أو الناعمة، وهو النوع الذي يقع مباشرة تحت جلدك، ونظرًا لأن الدهون الحشوية تختزن في البطن لمدة طويلة، فأنت بحاجة دائمًا إلى اتباع أسلوب حياة، للتخلص منها، من بينها ممارسة التمرينات الرياضية، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون
اقرأ المزيد
شوربة الطماطم

«الطماطم والمشروم».. 5 أنواع من الشوربة تفقدك الوزن

مع انخفاض درجة الحرارة فإننا لا نزيد طبقات الملابس التي نرتديها فقط، ولكن تزداد كمية الطعام التي نحصل عليها والتي تقود سريعا إلى زيادة الوزن. والمثير للاهتمام أن بعض الاشخاص لا يتناولون الطعام من أجل الشعور بالجوع ولكن من أجل الرضا العاطفي، ونتيجة لذلك فقد يدمرون الجهود المبذولة لفقدان الوزن أو حتى الحفاظ عليه. هناك شيء واحد يمكن أن يجعلك تشعر بالرضا ويرضي جميع الأذواق وهو طبق دافيء من الشوربة اللذيذ في الشتاء، حيث تكشف جامعة بوسطن، أن تناوله يسهم في الشبع ولكن يجب تناول أصناف غير دسمة.
اختلف-انواع-محبيها-وظل-مذاق-القهوة-الأفضل

دراسة: الكافيين يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون

لا يبدأ صباحك إلا بعد تناول كوب القهوة اللذيذ الذي يساعد على استقبال يومك وإنتاج الطاقة، ومالا تعرفه أنه يساعدك في فقدان الوزن، والجديد في الأمر أن تناول الكافيين يساعد في موازنة الآثار السلبية التي يتركها النظام الغذائي غير الصحي ويقلل من اكتساب الوزن، وذلك وفقا لما كشفه العلماء. واكتشف العلماء أن الكافيين يقلل من مخزون الليبيدات هي عبارة عن مواد عضوية لها القدرة على الذوبان في المركبات العضوية كالأيثرات أو البنزين، والدهون في الخلايا الدهنية والدهون الثلاثية التي تعتبر من أنواع الدهون الموجودة في الدم.
دعم-مريضة-سرطان-الثدي

دراسة: فقدان الوزن يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

السمنة أو الوزن الزائد من المشكلات التي تصيب الرجال والنساء، لكن في الحقيقة تحمل مخاطر صحية كبيرة، وغالبا ما يكون لها دور في الإصابة بالسرطان بأنواعه المختلفة، لكن كشفت دراسة أن النحافة يمكن أن تساعد النساء في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى الربع. ويقول الخبراء إن الوزن المعتدل يساهم بشكل كبير في الحد من فرص تطور الأمراض القاتلة، حيث تتبعوا آلاف النساء متوسطات العمر لـ 10 سنوات. عندما فقدت المشاركات في الدراسة ما يعادل 2.5 - 6 كيلوجرام انخفض لديهن تطور الإصابة بسرطان الثدي لـ13%، مقارنة بالأخريات ذوات الوزن الزائد الثابت.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]