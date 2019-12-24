الخرف والنوبات القلبية| 5 مخاطر نتيجة دهون البطن

لا بد من اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات الغنية بالمعادن والفيتامينات المهمة، والألياف الغذائية، مع تجنب الأطعمة الدهنية التي تزيد من دهون البطن
زيادة الوزن والدهون من أكثر الأشياء المزعجة التي تواجهنا، وتمنعنا من ممارسة الحياة اليومية، إضافة إلى صعوبة اختيار الملابس، تختزن الدهون في أماكن متفرقة من الجسم، من بينها منطقة الأرداف والوركين، وبالنسبة للبطن، فهي تعتبر من أكثر المناطق عرضة لتكوين الدهون، وقد ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية الأخرى، على سبيل المثال أثبتت الدراسات أن تراكم الدهون، يؤدي إلى مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض الخطيرة الأخرى، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
تختلف الدهون الحشوية -التي تسمى أحيانًا الدهون الصلبة- عن الدهون تحت الجلد أو الناعمة، وهو النوع الذي يقع مباشرة تحت جلدك، ونظرًا لأن الدهون الحشوية تختزن في البطن لمدة طويلة، فأنت بحاجة دائمًا إلى اتباع أسلوب حياة، للتخلص منها، من بينها ممارسة التمرينات الرياضية، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون
تختلف الدهون الحشوية -التي تسمى أحيانًا الدهون الصلبة- عن الدهون تحت الجلد أو الناعمة، وهو النوع الذي يقع مباشرة تحت جلدك، ونظرًا لأن الدهون الحشوية تختزن في البطن لمدة طويلة، فأنت بحاجة دائمًا إلى اتباع أسلوب حياة، للتخلص منها، من بينها ممارسة التمرينات الرياضية، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون الثلاثية المشبعة، واستبدالها بمصادر نباتية، فعليك بالانتباه دائمًا إلى محيط الخصر، فوفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم، إذا كان وسط المرأة أكبر من 88 سم، والرجل أكبر من 101، فأنت في مشكلة ولابد من اتخاذ قرار سريع بشأن وزنك.
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مخاطر دهون البطن
قال خبراء التغذية إن دهون البطن ينتج عنها مخاطر صحية، وما يلي بعض منها:
1- مرض السكري
يبدو أن هناك صلة وثيقة بين الكثير من الدهون في البطن وخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وفقًا للبحث الذي نشر في فبراير 2017 في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، قد يكون أحد الأسباب هو أن الدهون الحشوية تنتج السيتوكينات، وهي مواد كيميائية ضارة في نظام المناعة يمكن أن تجعل الخلايا أقل حساسية لآثار الأنسولين التي تنظم السكر في الدم.
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2- ضغط دم مرتفع
السيتوكينات التي تنتجها الدهون الحشوية، لا تؤثر فقط على مستويات الأنسولين، ولكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على قدرة الخلايا على تنظيم ضغط الدم، ومن بين الدراسات العديدة التي تربط الدهون في البطن بارتفاع ضغط الدم، وضح بحث نشر في أبريل 2017 في مجلة القلب، أن زيادة الوزن بنسبة 5% فقط تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 34% للرجال و28% للنساء.
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3- النوبات القلبية
وجود الكثير من الدهون في الجسم بشكل عام، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية، لكن قد تكون الدهون في البطن خطيرة بشكل أكبر، لأنها تنتج الأحماض، التي تعمل على إنتاج المزيد من الكوليسترول السيئ، إضافة إلى ذلك، وجدت إحدى الدراسات الرئيسة التي نشرت في فبراير 2018 في مجلة رابطة القلب الأمريكية، أن البالغين الذين يعانون من الوزن الزائد حول منطقة الوسط، أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية، مقارنة بهؤلاء الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل عام.
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4- الخرف
الكثير من الدهون في البطن، يمكن أن تؤثر على وظائف المخ أيضًا، وجدت دراسة أجريت على مجموعة من كبار السن أن محيط الخصر الذي يزيد على 88 سم للرجال و83 سم للنساء، يرتبط بدرجة عالية من خطر الإصابة بالخرف، بصرف النظر عن العوامل الأخرى، مثل العمر ومؤشر كتلة الجسم وضغط الدم والكوليسترول، صحة الكبد أو غيرها من عوامل نمط الحياة.
لذا لا بد من اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات، الغنية بالمعادن والفيتامينات المهمة، والألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، وتزيد أيضًا من معدلات الشبع، كما يجب تجنب الوجبات السريعة الغنية بالدهون.