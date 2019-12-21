كواليس جريمة أرشد ضحيتها عن قاتليه قبل وفاته

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

جثة

كشفت مباحث الجيزة ملابسات مقتل سائق توك توك عثر عليه بالطريق، إذ تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالعثور على سائق "توك توك" مُقيم بمنطقة الهرم مصابا بجروح فى الرأس وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، وبمناقشته قررأنه أثناء قيادته "التوك توك" خاصته بمنطقة فيصل طلب منه شخصان مجهولان توصيلهما إلى منطقة أبو رواش بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بمكان الواقعة تعديا عليه بالضرب بجسم صلب محدثان إصابته، واستوليا منه على "التوك توك" قيادته وفرا هاربين، وفى وقت لاحق توفى المصاب بالمستشفى متأثراً بإصابته.

أسفرت جهود البحث عن أن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (بائع- عاطل - سائق توك توك "له معلومات جنائية" - جميعهم مُقيمين كفر برك الخيام دائرة المركز) وتم ضبطهم.قرر المتهمون بسابقة اتفاقهم على استدراج أحد سائقى "التوك توك" بصورة عشوائية وقتله بقصد سرقة المركبة قيادته، وتوجهوا إلى منطقة فيصل، وقام المتهمان الأول

أسفرت جهود البحث عن أن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (بائع- عاطل - سائق توك توك "له معلومات جنائية" - جميعهم مُقيمين كفر برك الخيام دائرة المركز) وتم ضبطهم.



قرر المتهمون بسابقة اتفاقهم على استدراج أحد سائقى "التوك توك" بصورة عشوائية وقتله بقصد سرقة المركبة قيادته، وتوجهوا إلى منطقة فيصل، وقام المتهمان الأول والثانى باستيقاف المجنى عليه بالتوك توك قيادته واستقلاله صحبته وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة أبو رواش، وتتبعهم المتهم الثالث "بتوك توك" آخر قيادته.



لدى وصول المتهمين لمكان ارتكاب الواقعة إستغلوا خلو الطريق من المارة ، وقام المتهم الثالث بإستيقاف المجنى عليه وتعدى المتهمان الأول والثانى عليه بالضرب باستخدام "زجاجة مياه غازية، عصا"، وألقوه بمكان الواقعة واستولوا على "التوك توك" قيادته وهربوا.







