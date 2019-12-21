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نائب: مبادرات البنك المركزي تدعم الاقتصاد بـ200 مليار جنيه

تحرير:أحمد جاد ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
البنك المركزي
البنك المركزي
أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بالمبادرات التى أعلن عنها البنك المركزى بقيمة 200 مليار جنيه لدعم حركة الاقتصاد المصرى فى مجالات الصناعة والسوق العقارى والسياحة. وأضاف السيد، فى بيان صحفى إلى أن مبادرة دعم وتنشيط الصناعة تستهدف فى المقام الأول إعادة فتح المصانع المغلقة ، خاصة فى ظل غلق 5 الاف مصنع طبقا للبنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أن هذه المصانع المغلقة بها عمالة وكانت تنتج وتصدر خارجيا ، وبالتالى فإن إعادة فتح هذه المصانع مرة اخرى سينشط السوق ويزود معدلات التصدير ويوفر العملة الصعبة ويقلل من الاستيراد ويشغل العمالة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن إعادة فتح المصانع المغلقة سيكون أمر مفيد جدا للإقتصاد المصرى ، لأنه سيقلل من التضخم وسيجعل الميزان التجارى لصالحنا، بالإضافة إلى أنه سيقلل من معدلات البطالة. وأوضح أن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم صناعة السياحة سيساهم بشكل كبير فى تطوير المنشات السياحية وجذب
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سد-النهضة

وزير الري: نأمل حدوث تقدم في جولة مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، على أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات، قائلا: "الوقت ثمين، وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما"، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، وحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
محو-الامية

التعليم تحذر شباب المعلمين من بيع شهادات محو الأمية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤن المعلمين، إنه لاحظ أن هناك بعض المواقع والأشخاص يدعوا أنهم يستطيعوا بيع أو توفير شهادة محو أمية لشباب المعلمين المساعدين، لتقديمها ضمن الملف المطلوب للحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للتثبيت على وظيفة معلم، موجها رسالته لشباب المعلمين المساعدين بعدم الانصياع وراء تلك الدعوات من بعض المواقع والأشخاص الذين يعلنوا على بيع شهادات محو الأمية لأن الأكاديمية ترتبط إلكترونيا مع هيئة محو الأمية".
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

انتهاء محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بنسبة 95%

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، في بيان له، اليوم السبت، إنه جارٍي الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/ يوم، قابلة للتوسع المستقبلي لتصل إلى (250 ألف م3/ يوم)، موضحا أن المحطة تخدم نحو 500 ألف نسمة بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إذ أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 95%. من جانبه، أضاف رئيس جهاز تنمية المجتمع العمراني بشرق بورسعيد علاء منيع، أن المحطة تتكون من المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/ يوم شاملة التوسعات المستقبلية، والمنشآت الفنية.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة القطارات

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، محطة سكك حديد مدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب. ووجه الوزير، بإجراء أعمال صيانة بأرضية كوبري المشاة الذي يربط بين أرصفة المحطة، وإظهار اللافتات الإرشادية، وصيانة أجهزة الحماية المدنية، مشددا على إجراء الصيانة الدورية اللازمة لطفايات الحريق وأجهزة الإنذار. كما تفقد الوزير، صالة حجز التذاكر.
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البنك-المركزى-المصرى

بدون سقف للتمويل| تفاصيل مبادرة المركزي لدعم الصناعة

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه تستهدف تمويل المصانع بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه. وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أنه في حالة وجود شركتين مملوكتين لجهة ما وطلبت إحداهما الحصول على التمويل ضمن المبادرة سيتم النظر إلى مبيعات المجموعة ككل، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تمويل رأس المال العامل وشراء العدد والآلات.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

السعيد: القضية السكانية تعادل الإرهاب في خطورته

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن كل الرؤى طويلة المدى تحتاج إلى تحديث، لافتة إلى التحديث الذي تم على رؤية مصر 2030 بعد إطلاقها بنحو 4 سنوات، مؤكدة أهمية تحديث الرؤية لدمج عدد من التحديات بها، كتحدي السكان بوصفه أحد الأمور المهمة التي يتم التركيز عليها. وتابعت السعيد أن القضية السكانية هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر فهي تعادل قضية الإرهاب في خطورتها، مشيرة إلى أن الثروة البشرية هي بالفعل ثروة، لكن عندما يزيد عدد السكان فهو يهدد كل جهود التنمية، مؤكدة أن القضية السكانية هي قضية محورية لا بد من التركيز عليها.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

طارق عامر: الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري حقق إنجازات مختلفة؛ مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الذي يتجاوز 45 مليار دولار في نهاية أكتوبر، وكذلك تراجع معدلات البطالة لأقل مستوياتها وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأضاف عامر خلال كلمته اليوم، الإثنين، فى المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2019 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن تجربة مصر في نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد خاصة جدا ولم تكن لتتحقق دون دعم القيادة السياسية الذي تلقيناه خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
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