نائب: مبادرات البنك المركزي تدعم الاقتصاد بـ200 مليار جنيه

تحرير:أحمد جاد ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

البنك المركزي

أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بالمبادرات التى أعلن عنها البنك المركزى بقيمة 200 مليار جنيه لدعم حركة الاقتصاد المصرى فى مجالات الصناعة والسوق العقارى والسياحة. وأضاف السيد، فى بيان صحفى إلى أن مبادرة دعم وتنشيط الصناعة تستهدف فى المقام الأول إعادة فتح المصانع المغلقة ، خاصة فى ظل غلق 5 الاف مصنع طبقا للبنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أن هذه المصانع المغلقة بها عمالة وكانت تنتج وتصدر خارجيا ، وبالتالى فإن إعادة فتح هذه المصانع مرة اخرى سينشط السوق ويزود معدلات التصدير ويوفر العملة الصعبة ويقلل من الاستيراد ويشغل العمالة.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن إعادة فتح المصانع المغلقة سيكون أمر مفيد جدا للإقتصاد المصرى ، لأنه سيقلل من التضخم وسيجعل الميزان التجارى لصالحنا، بالإضافة إلى أنه سيقلل من معدلات البطالة. وأوضح أن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم صناعة السياحة سيساهم بشكل كبير فى تطوير المنشات السياحية وجذب