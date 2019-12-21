بعد ضبط 16 طنا.. مباحث التموين تحذر عشاق الشيكولاتة

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

شيكولاتة

نجحت العيون الساهرة فى ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالجيزة قبل طرحها للتداول بالأسواق وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى لحماية جمهور المستهلكين وتشديد الرقابة الأمنية على أسواق التصنيع والتداول، فقد شنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بقيادة العميد خالد أبو العلا رئيس الإدارة حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت مصانع بئر السلم غير المرخصة.

وردت معلومات سرية أكدتها جهود البحث والتحري للعميد خالد أبو العلا وضباط إدارة مباحث التموين بالمديرية بان مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الشيكولاتة كائن بمنطقة كفر طهرمس دائرة قسم الهرم، يستخدم مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامكة، انطلقت مأمورية ضمت ضباط مباحث