بوروسيا دورتموند يحدد ثمن جادون سانشو

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

جادون سانشو

حدد بوروسيا دورتموند الألماني، المقابل المالي الذي يسعى للحصول عليه، نظير بيع نجمه الإنجليزي الشاب جادون سانشو، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن بوروسيا دورتموند والعودة للبريميرليج من جديد، ولكن هذه المرة من بوابة مانشستر يونايتد أو تشيلسي، حيث لعب من قبل لصالح مانشستر سيتي. وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فقد حددت إدارة بوروسيا دورتموند، 127 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الإنجليزي، وأوضحت الصحيفة أن جادون سانشو لا يشعر بالسعادة في ألمانيا، بعدما شعر بأنه "كبش فداء" لمشاكل بوروسيا دورتموند.

وواصل سانشو، تعزيز أرقامه الاستثنائية، خلال مواجهة لايبزيج، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الألماني، حيث تمكن من صناعة الهدف الثاني لفريقه.وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن سانشو أكثر لاعب صناعة للأهداف، في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، منذ بداية موسم (2018/2019)، حيث صنع حتى الآن 23 هدفًا، أكثر من أي

وواصل سانشو، تعزيز أرقامه الاستثنائية، خلال مواجهة لايبزيج، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الألماني، حيث تمكن من صناعة الهدف الثاني لفريقه.



وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن سانشو أكثر لاعب صناعة للأهداف، في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، منذ بداية موسم (2018/2019)، حيث صنع حتى الآن 23 هدفًا، أكثر من أي لاعب آخر.



كما ذكرت شبكة سكواكا أن سانشو، صنع 9 أهداف هذا الموسم في البوندسليجا، ولا يتفوق عليه سوى توماس مولر، نجم بايرن، بصناعته 10 أهداف.



وسجل سانشو الهدف الثالث لفريقه في المباراة، ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق، يصل إلى 22 هدفًا في البوندسليجا، إذ حقق ذلك بعمر 19 عامًا و267 يومًا.



وتجاوز الدولي الإنجليزي بذلك الرقم القياسي السابق، الذي كان مسجلًا باسم هورست كوبيل، لاعب مونشنجلادباخ، بعمر 19 عامًا و269 يومًا، والذي تحقق عام 1968.