خبطة الكريسماس..مباحث التموين تداهم مصنع خمور مغشوشة

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

مصنع خمور

رواج كبير بسوق الخمور مع قرب احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عام جديد عمد صاحب مصنع كشروبات كحولية إلى استقباله بشكل مختلف معرضا حياة المستهلكين للخطر غير عابئ بالأشرار التي تلحق بهم، جُل همه جني المال وزيادة أرصدته في البنوك، وراح يستخدم خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وتعبئتها داخل زجاجات سابقة الاستخدام وطرحها للبيع في الأسواق مستغلا زيادة الإقبال على شرائها من أصحاب المحلات والفنادق والكافيهات خلال الفترة الحالية.

خطة صاحب المصنع كانت محل رصد ومتابعة ضباط إدارة مباحث التموين بميدرية أمن الجيزة، معلومات سرية أكدتها ترحيات العميد خالد أبو العلا رئيس مباحث التموين بالجيزة، أن صاحب المصنع يقوم بتصنيع الخمور من خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام وتعبئتها داخل زجاجات سابقة الاستخدام وطرحها



خطة صاحب المصنع كانت محل رصد ومتابعة ضباط إدارة مباحث التموين بميدرية أمن الجيزة، معلومات سرية أكدتها ترحيات العميد خالد أبو العلا رئيس مباحث التموين بالجيزة، أن صاحب المصنع يقوم بتصنيع الخمور من خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام وتعبئتها داخل زجاجات سابقة الاستخدام وطرحها للبيع بالأسواق.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدمت مأمورية المصنع وأمكن ضبط مالكه وعاملين اثنين، وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على (100 لتر كحول مجهول المصدر – 750 زجاجة فارغة سبق استخدمها – 11 ماكينة تغليف وتكييس غطاء الزجاجات – 5 عبوات ألوان صناعية).







