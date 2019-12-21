«الفيوم» تحتفل بتعامد الشمس على قدس الأقداس

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

قصر قارون

احتفلت محافظة الفيوم اليوم السبت بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، والذي يعد حدثاً فلكيا يتكرر صباح اليوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، ويستمر لمدة 25 دقيقة. وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم فى بيان للمحافظة، إن المحافظة تزخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية، فضلاً عن تنوع بيئاتها الساحلية والصحراوية والريفية، مؤكداً أن المحافظة تسعى بشكل متواصل إلى تنشيط حركة السياحة وإلقاء الضوء على ما تزخر به من إمكانيات فريدة، حتى تخرج من نطاق سياحة اليوم الواحد إلى آفاق أوسع من مجالات السياحة المختلفة.

وتولي المحافظة هذه الظاهرة الفلكية اهتماما كبيرا منذ اكتشافها في عام 2003 ، ويقام هذا الاحتفال للعام الثامن على التوالي.من جانبه، أوضح سيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم أن هذا العام شهد إقبالا كبيرا من الزوار لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، لافتاً إلى التعاون مع الأجهزة المعنية لتحقيق الانضباط والأمان لجميع