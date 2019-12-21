«الفيوم» تحتفل بتعامد الشمس على قدس الأقداس
تحرير:أ.ش.أ
٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
قصر قارون
احتفلت محافظة الفيوم اليوم السبت بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، والذي يعد حدثاً فلكيا يتكرر صباح اليوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، ويستمر لمدة 25 دقيقة.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم فى بيان للمحافظة، إن المحافظة تزخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية، فضلاً عن تنوع بيئاتها الساحلية والصحراوية والريفية، مؤكداً أن المحافظة تسعى بشكل متواصل إلى تنشيط حركة السياحة وإلقاء الضوء على ما تزخر به من إمكانيات فريدة، حتى تخرج من نطاق سياحة اليوم الواحد إلى آفاق أوسع من مجالات السياحة المختلفة.
وتولي المحافظة هذه الظاهرة الفلكية اهتماما كبيرا منذ اكتشافها في عام 2003 ، ويقام هذا الاحتفال للعام الثامن على التوالي.من جانبه، أوضح سيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم أن هذا العام شهد إقبالا كبيرا من الزوار لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، لافتاً إلى التعاون مع الأجهزة المعنية لتحقيق الانضباط والأمان لجميع
وتولي المحافظة هذه الظاهرة الفلكية اهتماما كبيرا منذ اكتشافها في عام 2003 ، ويقام هذا الاحتفال للعام الثامن على التوالي.
من جانبه، أوضح سيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم أن هذا العام شهد إقبالا كبيرا من الزوار لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، لافتاً إلى التعاون مع الأجهزة المعنية لتحقيق الانضباط والأمان لجميع الوفود المشاركة.
وأضاف أن الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة السياحة المحلية والعالمية.
وعلى هامش الاحتفال تفقد محافظ الفيوم أجنحة معرض المنتجات البيئية والحرفية، ومعرض الفنانين التشكيليين، وشهد الاحتفالية الفنية التي تضمنت عروضاً موسيقية للفرقة القومية للموسيقى العربية بقصر ثقافة الفيوم.