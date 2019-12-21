النواب: الكباري القديمة تحتاج صيانة دورية لمنع حوادث

تحرير:أحمد جاد ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

كوبري - صورة أرشيفية

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير للتنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، حول تكرار حوادث السقوط والتصادم على الكباري، وغياب الصيانة الدورية للكباري القديمة، موضحا أن بعض المسئولين ينكرون وجود أخطاء في التصميم الهندسي الخاص ببعض الكباري والمحاور، ويلقون باللوم على السرعات العالية للسائقين، إلى جانب عدم الالتزام بالإرشادات المرورية.

وأضاف زين الدين أن الحمولة الزائدة لسيارات النقل وعدم الالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمنشأة في موعدها سبب سوء حالة الكباري في مصر، خاصة في القاهرة والجيزة، مؤكدين أن انهيار الكبارى يقع أحيانا بسبب طريقة إنشائها الخاطئة.وأشار إلى أن الأسوار الحديدية هشة لا تناسب حركة السير على الكبارى المحورية،