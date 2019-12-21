طلب إحاطة بشأن معطرات الجو السرطانية

تحرير:أحمد جاد ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول ما يتم إنتاجه ببعض المصانع من معطرات الجو مصنعة من خامات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات، بما يشكل خطورة بالغة على المواطنين، موضحا أن الدراسات أثبتت وجود نسبة كبيرة من المواد التي تستخدم في صناعة معطر الجو تؤدي إلى الإصابة بالأمراض السرطانية ومشكلات في الجهاز التنفسى، إذ تحتوي على مواد كيمياوية معروفة باسم المركبات العضوية المتطايرة، والتي تبدأ على شكل مواد صلبة أو سوائل لكنها تتبخر بسهولة في الهواء.

وأضاف متولي، في بيان له، اليوم السبت، أن العديد من الدراسات الحديثة أشارت إلى مدى الضرر الصحي الذي يمكن أن يقع على من يستنشق المعطرات بصورة مفرطة، وأثبتت دراسة أجرتها جامعة يورك البريطانية بمركز دراسات المناخ منتصف العام الجاري واشترك فيها 1136 شخصا يستخدمون معطرات الهواء بصورة مستمرة، أن 30% منهم لديهم