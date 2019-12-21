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طلب إحاطة بشأن معطرات الجو السرطانية

تحرير:أحمد جاد ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول ما يتم إنتاجه ببعض المصانع من معطرات الجو مصنعة من خامات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات، بما يشكل خطورة بالغة على المواطنين، موضحا أن الدراسات أثبتت وجود نسبة كبيرة من المواد التي تستخدم في صناعة معطر الجو تؤدي إلى الإصابة بالأمراض السرطانية ومشكلات في الجهاز التنفسى، إذ تحتوي على مواد كيمياوية معروفة باسم المركبات العضوية المتطايرة، والتي تبدأ على شكل مواد صلبة أو سوائل لكنها تتبخر بسهولة في الهواء.
وأضاف متولي، في بيان له، اليوم السبت، أن العديد من الدراسات الحديثة أشارت إلى مدى الضرر الصحي الذي يمكن أن يقع على من يستنشق المعطرات بصورة مفرطة، وأثبتت دراسة أجرتها جامعة يورك البريطانية بمركز دراسات المناخ منتصف العام الجاري واشترك فيها 1136 شخصا يستخدمون معطرات الهواء بصورة مستمرة، أن 30% منهم لديهم
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سد-النهضة

وزير الري: نأمل حدوث تقدم في جولة مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، على أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات، قائلا: "الوقت ثمين، وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما"، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، وحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
محو-الامية

التعليم تحذر شباب المعلمين من بيع شهادات محو الأمية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤن المعلمين، إنه لاحظ أن هناك بعض المواقع والأشخاص يدعوا أنهم يستطيعوا بيع أو توفير شهادة محو أمية لشباب المعلمين المساعدين، لتقديمها ضمن الملف المطلوب للحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للتثبيت على وظيفة معلم، موجها رسالته لشباب المعلمين المساعدين بعدم الانصياع وراء تلك الدعوات من بعض المواقع والأشخاص الذين يعلنوا على بيع شهادات محو الأمية لأن الأكاديمية ترتبط إلكترونيا مع هيئة محو الأمية".
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

انتهاء محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بنسبة 95%

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، في بيان له، اليوم السبت، إنه جارٍي الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/ يوم، قابلة للتوسع المستقبلي لتصل إلى (250 ألف م3/ يوم)، موضحا أن المحطة تخدم نحو 500 ألف نسمة بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إذ أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 95%. من جانبه، أضاف رئيس جهاز تنمية المجتمع العمراني بشرق بورسعيد علاء منيع، أن المحطة تتكون من المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/ يوم شاملة التوسعات المستقبلية، والمنشآت الفنية.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة القطارات

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، محطة سكك حديد مدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب. ووجه الوزير، بإجراء أعمال صيانة بأرضية كوبري المشاة الذي يربط بين أرصفة المحطة، وإظهار اللافتات الإرشادية، وصيانة أجهزة الحماية المدنية، مشددا على إجراء الصيانة الدورية اللازمة لطفايات الحريق وأجهزة الإنذار. كما تفقد الوزير، صالة حجز التذاكر.
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبد العال يهاجم اتفاق حكومة الوفاق الليبي ووزير التموين

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن البرلمان المصري لا يقبل أي إهانة للشعب المصري من أي مسئول، معلنا رفضه أي إساءة لأي مواطن، وأن أي مواطن يحصل على دعم من الدولة فهو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، جاء ذلك جاء ردا على ما أثاره النائب عماد محروس، بشأن ما بدر من وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، من إساءة لمستحقي الدعم، بقوله: "المواطن بياخد الدعم وبيتقنعر". وطالب محروس، بضرورة إقالة وزير التموين، الذي يتمسك بتوجيه إهانات للمواطنين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه تصريحات بهذه الطريقة.
مصنع-ادوية (3)

الأدوية: إعفاء المواد الخام من القيمة المضافة ضروري

أكد رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية الدكتور أحمد العزبي، على حتمية إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء من الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أنه من غياب العدالة أن يتم فرض الضريبة على المنتج المحلى وإعفاء المستورد منها. وأبدى العزبي، تفاؤله بشأن تعيين الدكتور تامر عصام، رئيسا لهيئة الدواء المصرية، مشددا على أن استقلالية قطاع الدواء عن وزارة الصحة أمر مطلوب، ولطالما طالب به مصنعو الدواء، لما له من آثار إيجابية على هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة.
مجلس-النواب (2)

علاء عابد: نعيش توازن أمني غير مسبوق

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، تقدم إلى اللجنة بتقرير متكامل حول الانجازات التي حققتها الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبرلمان والمجالس المتخصصة، وأبرزها تمكين المرأة الفترة الماضية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عابد، اليوم الإثنين، لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، وممثلي وزارة الخارجية.
مجلس-النواب (1)

نائب: تعظيم الاستفادة من البحث بـ«التجارب السريرية»

أكد السيد الشريف رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية وكيل أول مجلس النواب، مراعاة تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، قائلا: "حريصون على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني"، جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، اليوم الإثنين، المشكلة لمناقشة وإعداد تقرير فى شأن تعديلات مشروع القانون المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية.
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