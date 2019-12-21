«كان غيرك أشطر».. جديد راغب علامة والموسيقار طلال

تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

راغب علامة

قرر المطرب راغب علامة طرح أغنيته السنجل الجديدة "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار د. طلال، وإشراف عام خالد أبو منذر، وخلال الأيام القادمة سيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، وذلك بالتزامن مع احتفالات بالعام الجديد وبفكر موسيقي متجدد، ورؤية فنية متطورة تدمج ما بين الحداثة والأصالة. "كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية.

الأغنية عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي، خطف به راغب علامة الأضواء، ليضاف إلى سجل نجاحاته الفنية، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية طربية بامتياز، لما يحمله العمل من فكر فني موسيقي وأسلوب رشيق.

