بنبان ومدينة دمياط.. أهم المشروعات القومية في 2019

شهد عام 2019، افتتاح عدد من المشروعات القومية، والتي تساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

محطة بنبان للطاقة الشمسية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن العام المالي 2018-2019، شهد الانتهاء من تنفيذ نحو 6200 مشروعا تنمويا وقوميا، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 490 مليار جنيه، في 22 قطاع، موزعة على كافة محافظات الجمهورية، منها 606 مشروعا في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 6.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 601 مشروعا تنمويا وخدميا في المحافظات الحدودية، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، فضلا عن الانتهاء من 1984 مشروعا في محافظات الصعيد، بتكلفة تقدر بنحو 27.5 مليار جنيه.

وجاءت أهم المشروعات القومية في 2019 ما يلي:مصنع مسطرد لتكرير البترولفي أغسطس الماضي، بدأ التشغيل التجريبي لكامل وحدات الشركة المصرية لتكرير البترول في مسطرد، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية، في إطار برنامج عمل وزارة البترول، لزيادة الطاقة التكريرية وتطوير معامل التكرير القائمة.وبلغت التكلفة الاستثمارية