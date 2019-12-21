بنبان ومدينة دمياط.. أهم المشروعات القومية في 2019

شهد عام 2019، افتتاح عدد من المشروعات القومية، والتي تساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومي
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن العام المالي 2018-2019، شهد الانتهاء من تنفيذ نحو 6200 مشروعا تنمويا وقوميا، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 490 مليار جنيه، في 22 قطاع، موزعة على كافة محافظات الجمهورية، منها 606 مشروعا في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 6.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 601 مشروعا تنمويا وخدميا في المحافظات الحدودية، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، فضلا عن الانتهاء من 1984 مشروعا في محافظات الصعيد، بتكلفة تقدر بنحو 27.5 مليار جنيه.
وجاءت أهم المشروعات القومية في 2019 ما يلي:مصنع مسطرد لتكرير البترولفي أغسطس الماضي، بدأ التشغيل التجريبي لكامل وحدات الشركة المصرية لتكرير البترول في مسطرد، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية، في إطار برنامج عمل وزارة البترول، لزيادة الطاقة التكريرية وتطوير معامل التكرير القائمة.وبلغت التكلفة الاستثمارية
وجاءت أهم المشروعات القومية في 2019 ما يلي:
مصنع مسطرد لتكرير البترول
في أغسطس الماضي، بدأ التشغيل التجريبي لكامل وحدات الشركة المصرية لتكرير البترول في مسطرد، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية، في إطار برنامج عمل وزارة البترول، لزيادة الطاقة التكريرية وتطوير معامل التكرير القائمة.
وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 4.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار، و600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.
محطة بنبان للطاقة الشمسية
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي، افتتاح أكبر مدينة شمسية فى العالم التى تقع فى قرية بنبان بحافظة أسوان، والتى تضم نحو 32 محطة لإنتاج الطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجا وات من الطاقة النظيفة.
وتبلغ التكلفة المالية للمشروع كأكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بنحو 42 مليار جنيه، ويقام على مساحة 37 كيلو متر مربع، من خلال 4 محطات تحويل وهى محطة بنبان 1، ومحطة بنبان 2، وبنبان3، وبنبان4.
أنفاق بورسعيد ومحور 30 يونيو
في نوفمبر 2019، تم افتتاح أنفاق جنوب بورسعيد، وهو أهم المشروعات القومية الخاصة بقطاع الطرق والنقل، حيث تقوم هذه الأنفاق بربط سيناء بوادى النيل والدلتا، كما تساهم الأنفاق أيضا في? ?القضاء على حالات التكدسات المرورية وتقليل زمن عبور الأفراد والشاحنات والسيارات.
وتم افتتاح أيضا محور 30 يونيو، والي يعد محور النقل الأساسي الذي يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبي محور القناة.
ويضم المحور 4 محطات رسوم للشاحنات والسيارات، وعددا من نقاط الإسعاف.
?مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية
في أغسطس الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، ويتضمن المجمع الجديد 9 مصانع، بالإضافة لغرفة تحكم رئيسية، وعددا من الملحقات، ويقام على مساحة 400 فدان، بتكلفة 12 مليار جنيه.
ويضم المشروع، مصانع إنتاج حامض الكبريتيك المركز، ومصانع إنتاج حامض الفوسفوريك النقى والتجاري، ومصنع إنتاج سماد الداب والماب البلوري،ومصنع سماد داب محبب، ومصنع سماد ثلاثى سوبر فوسفات المحبب.
مدينة دمياط للأثاث
في ديسمبر الجاري، تم افتتاح مدينة دمياط للأثاث، والتي تعد أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وأحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر.
وبلغت تكلفة إنشاء المدينة حوالي 3.6 مليار جنيه، وتعتبر مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة، وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية ومركزا تكنولوجيا، وتقام على مساحة 331 فدانا، وتضم 54 هنجرا بإجمالي 1348 ورشة.
محور روض الفرج
في مايو الماضي، تم إفتتاح محور روض الفرج بتكلفة استثمارية بلغت نحو 6 مليارات جنيه، ويساهم المحور في القضاء على فك التكدسات المرورية من وسط البلد، ويربط العين السحنة والزعفرانة بمنطقة الساحل الشمالي والضبعة.
ويضم المحور، كوبري روض الفرج المعلق، أضخم كوبري معلق في العالم، حيث يضم مخرجا للمتجهين إلى كورنيش النيل ووسط المدينة وكوبرى 15 مايو، ومخرجا إلى شارع شبرا وميدان الخلفاوي، ومخرج ثالث إلى القاهرة الجديدة ومدينة نصر وميدان العباسية.