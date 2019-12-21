الجدي يبحث عن الهدوء.. توقعات الأبراج في 2020

في الغالب عانى الجوزاء كثيرا في عام 2019 ولهذا سيواجه حياة منعشة في 2020، ستحقق تقدما لنفسك.. وإذا شعرت أنك بطيء سيزيد نشاطك، أما عن الحب في حياتك فهناك بصيص أمل.

تحرير:فيروز ياسر ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

الأبراج في 2020

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء عام 2019 وبدء عام جديد يأمل الجميع أن يعم فيه الخير والأمل والحياة البسيطة بعيدا عن المشكلات والعقبات والصعوبات والمشكلات الصحية التي قد تواجه بعض الأشخاص، ولأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة فغالبا ما سيكون هناك بعض الأحداث الجيدة والأخرى السيئة، ولكن هذا لا يمنع السعي من أجل عيش عام جديد خالي من أي أوجاع ومشكلات. وإذا كنت متابعا للأبراج الفلكية وتحاول البحث عن التنبؤات التي يمكنها الحدوث في العام الجديد، فيمكنك التعرف على التفاصيل حسبما ذكر موقع SunSigns.Org.

برج الحمل - مشغول دائما يعتبر الحمل من الأبراج المحظوظة في عام 2020، وإذا كنت من مواليد هذا البرج فعليك ان تعرف أنك ستكون طموحا، كما أن أهدافك التي حلمت بها ستتحول إلى حقيقة، وستملك المزيد من الصبر حول ما تراه في حياتك خاصة في علاقاتك. هناك بعض التغيرات التي ستطرأ على الفرص التي دائما ما كنت