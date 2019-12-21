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الجدي يبحث عن الهدوء.. توقعات الأبراج في 2020

في الغالب عانى الجوزاء كثيرا في عام 2019 ولهذا سيواجه حياة منعشة في 2020، ستحقق تقدما لنفسك.. وإذا شعرت أنك بطيء سيزيد نشاطك، أما عن الحب في حياتك فهناك بصيص أمل.
تحرير:فيروز ياسر ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
الأبراج في 2020
الأبراج في 2020
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء عام 2019 وبدء عام جديد يأمل الجميع أن يعم فيه الخير والأمل والحياة البسيطة بعيدا عن المشكلات والعقبات والصعوبات والمشكلات الصحية التي قد تواجه بعض الأشخاص، ولأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة فغالبا ما سيكون هناك بعض الأحداث الجيدة والأخرى السيئة، ولكن هذا لا يمنع السعي من أجل عيش عام جديد خالي من أي أوجاع ومشكلات. وإذا كنت متابعا للأبراج الفلكية وتحاول البحث عن التنبؤات التي يمكنها الحدوث في العام الجديد، فيمكنك التعرف على التفاصيل حسبما ذكر موقع SunSigns.Org.
برج الحمل - مشغول دائما  يعتبر الحمل من الأبراج المحظوظة في عام 2020، وإذا كنت من مواليد هذا البرج فعليك ان تعرف أنك ستكون طموحا، كما أن أهدافك التي حلمت بها ستتحول إلى حقيقة، وستملك المزيد من الصبر حول ما تراه في حياتك خاصة في علاقاتك. هناك بعض التغيرات التي ستطرأ على الفرص التي دائما ما كنت
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الأسد يواجه الأرق.. تعرف على صحة كل برج في ديسمبر

هناك الكثير من الأمور التي تعرض إليها كل برج من بداية السنة وحتى الآن، بعضها محزن والبعض الآخر مفرح، وبخلاف ذلك فإن جميع المواقف والأحداث لها تأثير على الصحة العامة، وقد يكون لها دور في التسبب بالأمراض، ولأن بعض الأبراج لديها طابع الإهمال فهذا ينطبق على الصحة أيضا، ومن هنا كان من المهم التركيز على الحالة الصحية خلال شهر ديسمبر الذي يمثل نهاية العام، لإنقاذ الموقف والدخول إلى العام الجديد بحالة صحية جيدة، لذا تعرف على جميعها وفقا لما ذكره موقع Times of India.
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برج القوس.. شخص قاسٍ لكنه غير أناني

حان الوقت للاحتفال بمواليد برج القوس، وإذا كنت من هؤلاء الأشخاص فاعلم أنك من الأشخاص الأكثر حظا في العالم، إذ يتميز مواليد القوس بالحيوية والانفتاح، كما أنهم بطبيعتهم يستطيعون القيادة ويهتمون كثيرا بآراء من حولهم. وعلى الرغم من أن القوس اجتماعي في كثير من الأحيان، فإنه يحب السفر بمفرده، وممارسة الأنشطة التي تحمل المغامرة دون أن ينتظر من أحد مشاركته فى كل هذه الأمور. إذا كنت مهتما بالأبراج الفلكية فسيكون عليك معرفة سمات شخصيتك الإيجابية والسلبية، وفقا لما ذكره موقع Ganesha Speaks Official Site.
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امرأة العقرب.. زوجة مثالية لكنها شديدة الغيرة

فتاة بسيطة بملامح هادئة تقابلك لأول مرة فتستهويك على الفور، ولكن بمجرد الوقوف معها لدقائق أخرى أو حتى ساعات، ستتغير تلك الملامح التي أحببتها لأول مرة، لا أقول لك إنها ستكون فتاة سيئة، أو لا يحتمل التعامل معها، ولكن هكذا هن فتيات العقرب، لا تظهر طبيعة شخصياتهن من المرة الأولى، فعليك فهمهما جيدا، ولا تعتقد نفسك ذكيا كفاية؛ لأن ذكاءها ليس محدودا، حتى إنها تظهر لك تواضعها وعدم فمهما لبعض الأمور أو الهدف من كلامك، ولكن في حقيقة الأمر هي مدركة لكل شيء في داخلها.
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دفي منزلك.. واجه الطقس البارد بـ 6 طرق

ربما تاخر الشتاء هذا العام لكنه جاء بكامل قوته وبدون سابق إنذار، حيث تهطل الأمطار في كل مكان، والرياح الباردة تغزو الشوارع، وبهذا استعد الجميع من خلال ارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الدافئة والحصول على الطعام الذي يزودهم بالطاقة من أجل محاربة الطقس البارد، وتجنب الرعشة الناتجة عن برودة الجسم. إذا كنت تريد تحصين نفسك ضد أمراض الشتاء جميعها، فهناك بعض الخطوات التي عليك القيام بها واسبق الشتاء بخطوة بما أنه جاء بكل قوته، وفقا لما ذكر موقع Beaucare.
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ماذا يحدث لرئتيك عند تجفيف الملابس داخل المنزل؟

ليس هناك شيء أفضل من رائحة الملابس التي تم تجفيفها بعد الغسل، ولكن غالبا لا يمكن تجربة هذا الإحساس إلا في الصيف، حيث تكون الشمس ساطعة ولا وجود للأمطار. وخلال فصل الشتاء قد تستنشق في الملابس المجففة بعض الروائح غير المستحبة ولا تعرف السبب، ولكن أكثر ما تركز عليه في الأيام الباردة تجفيف الملابس داخل المنزل لكي لا تتعرض للأتربة والأمطار التي تجعلها تتسخ من جديد، وما عليك معرفته أن تجفيف الملابس بالداخل يجعل منزلك أكثر رطوبة، وهو بالضبط نوع البيئة التي يزدهر فيها العفن والفطريات الأخرى.
لأن مرآة الحب عمياء.. إليكِ شفرة رجل العذراء!

الأسد يواجه الأرق.. تعرف على صحة كل برج في ديسمبر

هناك الكثير من الأمور التي تعرض إليها كل برج من بداية السنة وحتى الآن، بعضها محزن والبعض الآخر مفرح، وبخلاف ذلك فإن جميع المواقف والأحداث لها تأثير على الصحة العامة، وقد يكون لها دور في التسبب بالأمراض، ولأن بعض الأبراج لديها طابع الإهمال فهذا ينطبق على الصحة أيضا، ومن هنا كان من المهم التركيز على الحالة الصحية خلال شهر ديسمبر الذي يمثل نهاية العام، لإنقاذ الموقف والدخول إلى العام الجديد بحالة صحية جيدة، لذا تعرف على جميعها وفقا لما ذكره موقع Times of India.
رجل-الميزان

برج القوس.. شخص قاسٍ لكنه غير أناني

حان الوقت للاحتفال بمواليد برج القوس، وإذا كنت من هؤلاء الأشخاص فاعلم أنك من الأشخاص الأكثر حظا في العالم، إذ يتميز مواليد القوس بالحيوية والانفتاح، كما أنهم بطبيعتهم يستطيعون القيادة ويهتمون كثيرا بآراء من حولهم. وعلى الرغم من أن القوس اجتماعي في كثير من الأحيان، فإنه يحب السفر بمفرده، وممارسة الأنشطة التي تحمل المغامرة دون أن ينتظر من أحد مشاركته فى كل هذه الأمور. إذا كنت مهتما بالأبراج الفلكية فسيكون عليك معرفة سمات شخصيتك الإيجابية والسلبية، وفقا لما ذكره موقع Ganesha Speaks Official Site.
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