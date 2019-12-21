الجدي يبحث عن الهدوء.. توقعات الأبراج في 2020

في الغالب عانى الجوزاء كثيرا في عام 2019 ولهذا سيواجه حياة منعشة في 2020، ستحقق تقدما لنفسك.. وإذا شعرت أنك بطيء سيزيد نشاطك، أما عن الحب في حياتك فهناك بصيص أمل.
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء عام 2019 وبدء عام جديد يأمل الجميع أن يعم فيه الخير والأمل والحياة البسيطة بعيدا عن المشكلات والعقبات والصعوبات والمشكلات الصحية التي قد تواجه بعض الأشخاص، ولأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة فغالبا ما سيكون هناك بعض الأحداث الجيدة والأخرى السيئة، ولكن هذا لا يمنع السعي من أجل عيش عام جديد خالي من أي أوجاع ومشكلات.
وإذا كنت متابعا للأبراج الفلكية وتحاول البحث عن التنبؤات التي يمكنها الحدوث في العام الجديد، فيمكنك التعرف على التفاصيل حسبما ذكر موقع SunSigns.Org.
برج الحمل - مشغول دائما
يعتبر الحمل من الأبراج المحظوظة في عام 2020، وإذا كنت من مواليد هذا البرج فعليك ان تعرف أنك ستكون طموحا، كما أن أهدافك التي حلمت بها ستتحول إلى حقيقة، وستملك المزيد من الصبر حول ما تراه في حياتك خاصة في علاقاتك.
هناك بعض التغيرات التي ستطرأ على الفرص التي دائما ما كنت
برج الحمل - مشغول دائما
يعتبر الحمل من الأبراج المحظوظة في عام 2020، وإذا كنت من مواليد هذا البرج فعليك ان تعرف أنك ستكون طموحا، كما أن أهدافك التي حلمت بها ستتحول إلى حقيقة، وستملك المزيد من الصبر حول ما تراه في حياتك خاصة في علاقاتك.
هناك بعض التغيرات التي ستطرأ على الفرص التي دائما ما كنت تحاول اقتناصها وستجعلك مشغولا طوال العام من أجل اللحاق بها، وكل شيء سيكون في صالحك ولكن عليك أخذ الخطوة الأولى في كل شيء.
الثور - حياة مستقرة
بالرغم أن هذا البرج من الأبراج العصبية التي غالبا ما تكون حياتها عبارة عن مد وجزر، ولكن في 2020 ستبدأ السنة بالهدوء، حيث ستعيش حياة مستقرة خاصة عندما تحقق قراراتك المهمة التي لها علاقة بمن حولك او وظيفتك، ولكن كن متأكدا مما تقرره، ولا تكن مندفعا في الحب، وعليك أن تقدم اقتراحات متعددة خاصة باستثمارتك المالية.
الجوزاء - استقرار مالي ومهنى
في الغالب عانى الجوزاء كثيرا في عام 2019، ولهذا سيواجه حياة منعشة في 2020، ستحقق تقدما لنفسك، وإذا شعرت أنك بطيء سيزيد نشاطك، أما عن الحب في حياتك، فهناك بصيص أمل حوله وقد تنجح في علاقتك، وبالنسبة إلى الأموال ستواجه استقرار في حصولك على الأموال، كما ستشغل وظيفتك الجزء الأكبر خلال العام، لذا اجعل هدفك في العام الجديد تحسين كل شيء في حياتك.
السرطان - اغتنام الفرص
استعد للتغير الذي سيحدث لك في 2020، حيث تتنبأ العلامة الخاصة ببرجك بتحسن في علاقاتك العاطفية وحياتك المهنية، ولكن ما يحقق الاستمرار في هذا الأمر هو اغتنام الفرص، حيث يجب التعامل مع الصراع في مكان العمل، كما ستساعدك مراقبة التفاصيل الدقيقة في الحياة على التغلب على جميع المشكلات في عام 2020.
الأسد - حياة جديدة
ستكون حياتك مليئة بالتغيرات والانعطافات في عام 2020، لكنك ستمتليء بالحيوية لتحقيق احلامك، ستقابل قي العام الجديد علاقات جديدة وتجارب جديدة وتغيير الوظيفة.
العذراء - مواجهة المشكلات
من المعروف أن العذراء من الأبراج الاندفاعية، وغالبا ما سيواجه في العام الجديد مشكلات في مكان العمل مثل مواجهة الصفقات الخاسرة، ولهذا سيكون عليك التفكير مرتين قبل اتخاذ أي خطوة جادة.
الميزان- عام خالى من الالتزامات
غالبا سيكون هذا العام جيدا وسهلا بالنسبة لك، حيث لن يكون لديك العديد من الالتزامات تجاه العائلة ووظيفتك، لذا استرخي وأعد الشباب إلى عقلك للاستعداد للسنة القادمة، وربما تواجه بعض التغيرات في علاقاتك العاطفية، لكن لا تنسى قضاء بعض الأوقات مع والديك وأطفالك وزوجتك.
العقرب - تحسين مهارات العمل
ستتحرر من كل القيود التي واجهتها في 2019 طوال حياتك، ويعتبر العام الجديد وقت مثالي للتركيز على تعلم هواية جديدة وتحسين مهاراتك في العمل، كما عليك استخدام طاقتك الإيجابية لمساعدة الآخرين في حياتهم.
القوس - عام القرارات
تعتبر 2020 عام القرارات بالنسبة لك، سيكون من الجيد أن ترمي الماضي وراء ظهرك وتتخذ قرارات جديدة في حياتك تجعلها أفضل، ولكن لكي تحقق النجاح عليك أن تصبح اجتماعيا من خلال التعرف على أشخاص جدد، ولكن لا تدخل الصراعات في علاقاتك بالآخرين.
الجدي - البحث عن الهدوء والطمأنينة
في العام الجديد أول ما ستسعى إليه البحث عن الطمأنينة والهدوء، ولأنك كنت في سباق خلال 2019 ستكون مستعدا لأخذ استراحة، ولهذا عليك أن تتعلم طرقا للتأمل، فعندما تشعر بالسلام الداخلي ستكون قادرا على اقتناص الفرص.
الدلو - إثبات قدراتك
ستكون في ذروتك الإبداعية، كما عليك إظهار المشاعر والحب لمن حولك خاصة، لكن لا تجعل طاقتك الجديدة تساعدك في اتخاذ قرارات خاطئة.
الحوت - عام المغامرة والإثارة
سيكون العام الجديد مليء بالمغامرة والإثارة، كما أنك ستكون شجاعا كفاية من أجل إحداث تغييرات وتجربة أشياء جديدة في حياتك، فربما تحصل على وظيفة جديدة.