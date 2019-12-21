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وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة القطارات

تحرير:محمد الزهراوي ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
وزير النقل والمواصلات كامل الوزير - صورة أرشيفية
وزير النقل والمواصلات كامل الوزير - صورة أرشيفية
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، محطة سكك حديد مدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب. ووجه الوزير، بإجراء أعمال صيانة بأرضية كوبري المشاة الذي يربط بين أرصفة المحطة، وإظهار اللافتات الإرشادية، وصيانة أجهزة الحماية المدنية، مشددا على إجراء الصيانة الدورية اللازمة لطفايات الحريق وأجهزة الإنذار. كما تفقد الوزير، صالة حجز التذاكر.
ووجه وزير النقل بضرورة المرونة في التعامل مع المواطنين وتسهيل عملية حجز التذاكر بجميع القطارات لتسهيل السفر عبر القطارات، والقضاء نهائيا على ظاهرة بيع تذاكر الحجز بالسوق السوداء، مشددا على إتباع كافة أساليب السلامة المهنية والتشغيل بالمحطات.والتقى عددا من الركاب المتواجدين بالمحطة واستمع لبعض المقترحات
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سد-النهضة

وزير الري: نأمل حدوث تقدم في جولة مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، على أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات، قائلا: "الوقت ثمين، وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما"، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، وحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
محو-الامية

التعليم تحذر شباب المعلمين من بيع شهادات محو الأمية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤن المعلمين، إنه لاحظ أن هناك بعض المواقع والأشخاص يدعوا أنهم يستطيعوا بيع أو توفير شهادة محو أمية لشباب المعلمين المساعدين، لتقديمها ضمن الملف المطلوب للحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للتثبيت على وظيفة معلم، موجها رسالته لشباب المعلمين المساعدين بعدم الانصياع وراء تلك الدعوات من بعض المواقع والأشخاص الذين يعلنوا على بيع شهادات محو الأمية لأن الأكاديمية ترتبط إلكترونيا مع هيئة محو الأمية".
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

انتهاء محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بنسبة 95%

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، في بيان له، اليوم السبت، إنه جارٍي الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/ يوم، قابلة للتوسع المستقبلي لتصل إلى (250 ألف م3/ يوم)، موضحا أن المحطة تخدم نحو 500 ألف نسمة بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إذ أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 95%. من جانبه، أضاف رئيس جهاز تنمية المجتمع العمراني بشرق بورسعيد علاء منيع، أن المحطة تتكون من المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/ يوم شاملة التوسعات المستقبلية، والمنشآت الفنية.
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طلب إحاطة بشأن معطرات الجو السرطانية

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول ما يتم إنتاجه ببعض المصانع من معطرات الجو مصنعة من خامات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات، بما يشكل خطورة بالغة على المواطنين، موضحا أن الدراسات أثبتت وجود نسبة كبيرة من المواد التي تستخدم في صناعة معطر الجو تؤدي إلى الإصابة بالأمراض السرطانية ومشكلات في الجهاز التنفسى، إذ تحتوي على مواد كيمياوية معروفة باسم المركبات العضوية المتطايرة، والتي تبدأ على شكل مواد صلبة أو سوائل لكنها تتبخر بسهولة في الهواء.
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رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (3)

بمليار دولار.. إنشاء أول مشروع صناعي زراعي في المنيا

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس إسلام سامي العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية، إذ بحث المحافظ استكمال الاجراءات الخاصة بإنشاء مشروع مصنع القناة للسكر والذي يقام علي مساحة 181 ألف فدان، بمنطقه غرب ملوي، وحضر اللقاء عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والعميد تامر سعيد الشامي مدير الأمن والعلاقات الحكومية بشركة القناة للسكر. ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ملوي والإدارة العامة لأملاك الدولة وإدارة الاستثمار بالمحافظة بإزالة أية معوقات للمشروع.
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محافظ المنيا يستقبل وفدا كنسيا: الوطن يسع الجميع

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، وفدا كنسيا، ضم عدد من القساوسة والمطارنة بمراكز المحافظة، وهنأ الوفد المحافظ بتوليه مهام عمله في محافظة المنيا، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يحقق آمال وطموحات أهالي المنيا، وحضر اللقاء، الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، وضم وفد الكنيسة الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا بطرس فهيم مطران الكاثوليك بالمنيا، والأنبا جورجيوس أسقف مطاي.
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محافظ المنيا في المنطقة الصناعية: حل مشكلات المستثمر

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، المنطقة الصناعية، وتابع سير العمل داخلها وعدد من المصانع التي تعمل بها؛ لمتابعة العمل بها ميدانيا، وبحث المعوقات والتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل تلك المشكلات وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل المحافظة، واستمع المحافظ، إلى شرح مفصل من المهندس محمود سعد مدير جهاز المنطقة الصناعية، حول المصانع العاملة بالمنطقة وأبرز الصناعات التي تقوم عليها، وتفقد عدد منها خلال جولته بالمعرض المقام داخل مقر الجهاز.
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كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية بقطاع النقل

شن كامل الوزير وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياهم بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين. وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، قائلا: "النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين، كل ما اخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا، إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".
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