وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة القطارات

تحرير:محمد الزهراوي ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

وزير النقل والمواصلات كامل الوزير - صورة أرشيفية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، محطة سكك حديد مدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب. ووجه الوزير، بإجراء أعمال صيانة بأرضية كوبري المشاة الذي يربط بين أرصفة المحطة، وإظهار اللافتات الإرشادية، وصيانة أجهزة الحماية المدنية، مشددا على إجراء الصيانة الدورية اللازمة لطفايات الحريق وأجهزة الإنذار. كما تفقد الوزير، صالة حجز التذاكر.

ووجه وزير النقل بضرورة المرونة في التعامل مع المواطنين وتسهيل عملية حجز التذاكر بجميع القطارات لتسهيل السفر عبر القطارات، والقضاء نهائيا على ظاهرة بيع تذاكر الحجز بالسوق السوداء، مشددا على إتباع كافة أساليب السلامة المهنية والتشغيل بالمحطات.والتقى عددا من الركاب المتواجدين بالمحطة واستمع لبعض المقترحات