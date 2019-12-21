الشاي المثلج.. مشروب صحي لمرضى السكري

تناول الشاي المثلج يساهم في جعل صحتك أفضل من خلال تقليل خطورة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، على أن يكون خالي من أي إضافات أخرى مثل اللبن أو السكر.
تحرير:إسراء سليمان٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
شاي مثلج
توجد أنواع عديدة من الشاي حول العالم، حيث يحتل مكانة كبيرة في الثقافة، ويعتبر رمزًا للترحيب في المغرب والصين واليابان، كما أنه يستخدم كعلاج دوائي لكثير من الحالات المرضية، على سبيل المثال الشاي الأخضر يساعد في فقدان الوزن، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، ويحسن من صحة الأسنان، كما يوجد الشاي الأحمر الأكثر شهرة في الدول العربية، وفي الآونة الأخيرة نال الشاي المثلج شهرة كبيرة، حيث يساعد في التعزيز من الجهاز المناعي، ويقيك من الأمراض المزمنة، نقلًا عن "organicfacts".
يعتبر الشاي المثلج شكل شائع من الشاي، ويقدم دائمًا بجانب الثلج، وبالرغم من أنه مثلج إلا أنه يستخدم كأعشاب طبيعية، في علاج العديد من الأمراض، ولتحسين مذاقه، يمكنك إضافة الليمون أو الكريز والخوخ، وبالنسبة للقيمة الغذائية، يشبه كثيرًا الفوائد التي تمنحها الأنواع الأخرى من الشاي، وذلك لأنه غني بالكافيين
يعتبر الشاي المثلج شكل شائع من الشاي، ويقدم دائمًا بجانب الثلج، وبالرغم من أنه مثلج إلا أنه يستخدم كأعشاب طبيعية، في علاج العديد من الأمراض، ولتحسين مذاقه، يمكنك إضافة الليمون أو الكريز والخوخ، وبالنسبة للقيمة الغذائية، يشبه كثيرًا الفوائد التي تمنحها الأنواع الأخرى من الشاي، وذلك لأنه غني بالكافيين والبوليفينول والكاتيكين ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الشاي غير المحلى أو تلك التي يقدم مع الليمون، يعتبر صحي أكثر، لأنه يحتوي على عدد أقل من السعرات الحرارية والسكريات.
ما يلي بعض من الفوائد الهامة التي يقدمها لك الشاي المثلج:
يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية والسكر الطبيعي، الذي يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن، وخاصة إذا كنت معتاد على تناول المشروبات الغازية، والمشروبات الغنية بالسكر، وبالتالي يساعد الشاي المثلج في الشعور بالامتلاء والانتعاش، بدون إضافة أي سعرات حرارية للنظام الغذائي.
غني بمكونات قوية، من حيث القيمة الغذائية، تسمى "مركبات الفلافونويد"، ترتبط بشكل كبير بالوقاية من السرطان، والأمراض المزمنة الأخرى، تقوم مركبات الفلافونويد بدور مضادات الأكسدة، التي تساعد في تقييد التلف الناتج عن الجذور الحرة، التي ينتج عنها الإجهاد التأكسدي والتهاب الأنسجة.
غني بمعدلات عالية من معدن المنجنيز والفلورايد، تساعد هذه المشروبات في حماية كثافة العظام، والوقاية من هشاشة العظام، إضافة إلى ذلك، يرتبط مركب الفلورايد بالوقاية من تسوس الأسنان، وتقوية المينا، كما أنه يساعد في الحفاظ على قوة العظام، وخاصة عند التقدم في العمر.
5-الوقاية من أمراض القلب
نظرًا أنه غني بمعدلات عالية من الفلافونويد، فهي تعمل كمضادات للأكسدة، تساعد في الوقاية من مختلف الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعة الدموية، من خلال تقليل التهابات الأنسجة في شرايين والأوعية الدموية في القلب.
6-السيطرة على مرض السكري
تناول الشاي المثلج يساهم في جعل صحتك أفضل، من خلال تقليل خطورة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، على أن يكون خالي من أي اضافات أخرى مثل اللبن أو السكر، وهذا يجعل الشاي المثلج خيار مثالي للأشخاص المصابين بمرض السكري، أو من على شفا الإصابة به ، ومن هنا نستطيع أن نقول أن الشاي المثلج، فعال بشكل كبير للحفاظ على صحة مرضى السكري، وتجنب حدوث أي مضاعفات على المدى البعيد.