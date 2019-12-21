الشاي المثلج.. مشروب صحي لمرضى السكري

تناول الشاي المثلج يساهم في جعل صحتك أفضل من خلال تقليل خطورة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، على أن يكون خالي من أي إضافات أخرى مثل اللبن أو السكر.

تحرير:إسراء سليمان ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

شاي مثلج

توجد أنواع عديدة من الشاي حول العالم، حيث يحتل مكانة كبيرة في الثقافة، ويعتبر رمزًا للترحيب في المغرب والصين واليابان، كما أنه يستخدم كعلاج دوائي لكثير من الحالات المرضية، على سبيل المثال الشاي الأخضر يساعد في فقدان الوزن، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، ويحسن من صحة الأسنان، كما يوجد الشاي الأحمر الأكثر شهرة في الدول العربية، وفي الآونة الأخيرة نال الشاي المثلج شهرة كبيرة، حيث يساعد في التعزيز من الجهاز المناعي، ويقيك من الأمراض المزمنة، نقلًا عن "organicfacts".

يعتبر الشاي المثلج شكل شائع من الشاي، ويقدم دائمًا بجانب الثلج، وبالرغم من أنه مثلج إلا أنه يستخدم كأعشاب طبيعية، في علاج العديد من الأمراض، ولتحسين مذاقه، يمكنك إضافة الليمون أو الكريز والخوخ، وبالنسبة للقيمة الغذائية، يشبه كثيرًا الفوائد التي تمنحها الأنواع الأخرى من الشاي، وذلك لأنه غني بالكافيين