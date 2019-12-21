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الشاي المثلج.. مشروب صحي لمرضى السكري

تناول الشاي المثلج يساهم في جعل صحتك أفضل من خلال تقليل خطورة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، على أن يكون خالي من أي إضافات أخرى مثل اللبن أو السكر.
تحرير:إسراء سليمان ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
شاي مثلج
شاي مثلج
توجد أنواع عديدة من الشاي حول العالم، حيث يحتل مكانة كبيرة في الثقافة، ويعتبر رمزًا للترحيب في المغرب والصين واليابان، كما أنه يستخدم كعلاج دوائي لكثير من الحالات المرضية، على سبيل المثال الشاي الأخضر يساعد في فقدان الوزن، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، ويحسن من صحة الأسنان، كما يوجد الشاي الأحمر الأكثر شهرة في الدول العربية، وفي الآونة الأخيرة نال الشاي المثلج شهرة كبيرة، حيث يساعد في التعزيز من الجهاز المناعي، ويقيك من الأمراض المزمنة، نقلًا عن "organicfacts".
يعتبر الشاي المثلج شكل شائع من الشاي، ويقدم دائمًا بجانب الثلج، وبالرغم من أنه مثلج إلا أنه يستخدم كأعشاب طبيعية، في علاج العديد من الأمراض، ولتحسين مذاقه، يمكنك إضافة الليمون أو الكريز والخوخ، وبالنسبة للقيمة الغذائية، يشبه كثيرًا الفوائد التي تمنحها الأنواع الأخرى من الشاي، وذلك لأنه غني بالكافيين
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ليلة نوم هادئة لطفلك

الفاصوليا والعدس| 5 أطعمة صحية لطفلك خلال 6-12 شهرًا

كل ما هو متعلق بالأطفال يحتاج إلى رعاية دقيقة، بداية من الأنظمة الغذائية إلى الاهتمام بالنظافة، تِشعر الأم دائمًا بالحيرة، عند اختيار طعام صحي لطفلها، فالبعض يعتمد على الألبان فقط، والآخر، يقوم بتقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة ليسهل هضمها، ولكن توجد بعض من الأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي للطفل، ولكن يحب أن تكون على دراية كاملة بأن لكل عمر طعام محدد، ففي عمر شهرين، يكتفي خبراء التغذية بلبن الأم فقد، وبداية من 6-12 شهرًا، تقدم للأطفال أطعمة بسيطة، نقلًا عن "timesofindia".
نظام-نباتي

اتجاهات النظام الغذائي في 2020.. تناول دقيق الموز

كان النظام الغذائي النباتي متربعا على عرش الأنظمة الغذائية في عام 2019، وبالرغم من الدراسات الكثيرة التي كشفت تأثيره السلبي على الصحة، لكن كان هناك دراسات أخرى تدعمه من أجل الحفاظ على صحة الأشخاص والكوكب. ولم يكن النظام النباتي الوحيد الذي شغل عقول المستهلكين، حيث انتشرت الأنظمة الغذائية التي لديها القدرة على فقدان الوزن والحصول على سعرات حرارية أقل، ولكن لكل شيء آثار إيجابية وسلبية، فكان لا بد من التركيز على جميعها، كما هناك تنبؤات مختلفة لأنظمة غذائية وأطعمة فعالة في عام 2020.
الفلفل-الحار

الأطعمة الحارة تخفض خطر الوفاة بأمراض القلب

الأطعمة الحارة لها مذاق خاص، تشجع على تناول الطعام، وقد تصل إلى الإدمان لدى بعض الأشخاص، بمعنى أن البعض قد لا يستطيع تناول الطعام إلا حارا، وبالرغم أن لها آثار جانبية تتمثل في الإصابة بالإمساك والبواسير، لكن يجب النظر إلى الجانب الإيجابي أيضا. منذ القدم، كانت تصنع الزوجات الزنجبيل من أجل علاج اضطرابات المعدة، وتنصح بمضغ القرنفل لتقليل وجع الأسنان، وكان الأمر الذي أثبتته الأبحاث الحديثة أن تناول الفلفل الحار يمكنه تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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مكملات-الحديد

«أرز الخميرة الحمراء»|3 مكملات غذائية تحسن صحة القلب

على مدار سنوات، غالبا ما شاهدت الكثير من الإعلانات عن المكملات الغذائية بينما تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين ما توعد به تلك الإعلانات هو الحصول على منتجات تساعد في فقدان الوزن وجعل البشرة أنقى، بالإضافة إلى تحسين صحة القلب، لكن يقول الخبراء أن العديد من الإعلانات المزعومة غالبا ما تكون غير حقيقية. عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، فقد زعم تقرير نشر في مجلة Methodist DeBakey Cardiovascularl أن هذه المكملات الغذائية الثلاثة هي ما تساعد القلب حقا، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
قرع-العسل

قرع العسل.. خالي من الدهون ويدعم مرضى السكري

يحتاج مرضى السكري إلى روتين غذائي خاص، غني بالفواكه والخضراوات الصحية، التي تمد الجسم بالألياف الغذائية، مع الابتعاد عن الأطعمة الغنية بكميات عالية من السكريات، وخاصةً المشروبات الغازية، وعصير الفواكه، على الجانب الآخر، يشعر المرضى بالملل، لعدم استهلاك مجموعة متنوعة من الأطعمة، و نظرًا أن القرع غني بالفوائد الصحية والعلاجية، التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، هل يعد هذا النوع من الفواكه صحي لمرضى السكري أم لا؟ وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
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