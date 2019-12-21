إيفرتون يعلن تعيين أنشيلوتي رسميًا مدربًا للفريق

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

كارلو أنشيلوتي

أعلن نادي إيفرتون عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا رسميًا للفريق، ويعد الإيطالي من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ20 لقبًا من بينهم لقب الدوري في 4 بلدان مختلفة إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل، وسيمتد عقد أنشيلوتي مع التوفيز لمدة 4 سنوات وذلك حتى موسم 2023- 2024، ومن المنتظر أن يحضر أنشيلوتي مباراة إيفرتون اليوم أمام آرسنال على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتولى المهمة رسميًا غدًا الأحد.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لموقع إيفرتون الرسمي: "هذا نادي عظيم ويملك تاريخ ثري وجماهير شغوفة، وهذا منظور واضح من قبل الملاك لتحقيق النجاحات والتتويج بالألقاب".وأضاف: "هذا أمر يروق لي كمدرب، حيث أرغب في تحقيق تلك الرؤيو على أرض الواقع، شاهدت مستوى الفريق في آخر أسبوعين، وما يمكن للاعبين تقديمه، أشكر دونكان

وقال أنشيلوتي في تصريحات لموقع إيفرتون الرسمي: "هذا نادي عظيم ويملك تاريخ ثري وجماهير شغوفة، وهذا منظور واضح من قبل الملاك لتحقيق النجاحات والتتويج بالألقاب".



وأضاف: "هذا أمر يروق لي كمدرب، حيث أرغب في تحقيق تلك الرؤيو على أرض الواقع، شاهدت مستوى الفريق في آخر أسبوعين، وما يمكن للاعبين تقديمه، أشكر دونكان فيرجسون على العمل الذي قدمه".



وسبق وأن قاد أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عامًا، تشيلسي الإنجليزي في عام 2009 بعد 8 أعوام قضاها في صفوف ميلان، وتوج مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يرحل عن الفريق اللندني في عام 2011 ليقود باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 19 عامًا.