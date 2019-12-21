رياضة

إيفرتون يعلن تعيين أنشيلوتي رسميًا مدربًا للفريق

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي
أعلن نادي إيفرتون عن تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربًا رسميًا للفريق، ويعد الإيطالي من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ20 لقبًا من بينهم لقب الدوري في 4 بلدان مختلفة إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات من قبل، وسيمتد عقد أنشيلوتي مع التوفيز لمدة 4 سنوات وذلك حتى موسم 2023- 2024، ومن المنتظر أن يحضر أنشيلوتي مباراة إيفرتون اليوم أمام آرسنال على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتولى المهمة رسميًا غدًا الأحد.
وقال أنشيلوتي في تصريحات لموقع إيفرتون الرسمي: "هذا نادي عظيم ويملك تاريخ ثري وجماهير شغوفة، وهذا منظور واضح من قبل الملاك لتحقيق النجاحات والتتويج بالألقاب".وأضاف: "هذا أمر يروق لي كمدرب، حيث أرغب في تحقيق تلك الرؤيو على أرض الواقع، شاهدت مستوى الفريق في آخر أسبوعين، وما يمكن للاعبين تقديمه، أشكر دونكان
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بوروسيا دورتموند يحدد ثمن جادون سانشو

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العفو الدولية تطالب آرسنال بعدم الضغط على أوزيل

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بعد الإقاله.. أنشيلوتي علي رادار «البريميرليج»

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تشيلسي - إيفرتون

إيفرتون يعود للانتصارات عبر بوابة تشيلسي

نجح فريق إيفرتون في حصد فوز سهل أمام نظيره تشيلسي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي أقيمت على ملعب جاديسون بارك، وسجل أهداف التوفيز ريتشارليسون في الدقيقة الخامسة، ودومينيك كالفريت ليوين في الدقيقتين الـ49 والـ84، بينما ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يصل إيفرتون إلى نقطته الـ17 في المركز الرابع عشر، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الـ29 في المركز الرابع من جدول البريميرليج.
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