ترامب يوقع على قانون إنفاق حكومي بـ1.4 تريليون دولار

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون إنفاق بقيمة تريليون و400 مليار دولار، وذلك لتمويل الحكومة حتى 30 سبتمبر المقبل. ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم السبت، عن مصدر إعلامي في البيت الأبيض قوله :"إن الرئيس ترامب وقع التشريع على متن الطائرة الرئاسية أثناء سفره إلى منتجع "مار ايه لاجو" في ولاية فلوريدا، وذلك للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة".

وأشارت القناة إلى أن هذا التشريع يسمح بتفادي احتمال تكرار أزمة نهاية العام الماضي التي أدت إلى إغلاق حكومي جزئي لمدة 35 يوما وتشريد آلاف الموظفين في البلاد.