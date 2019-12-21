انتهاء محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بنسبة 95%

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، في بيان له، اليوم السبت، إنه جارٍي الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/ يوم، قابلة للتوسع المستقبلي لتصل إلى (250 ألف م3/ يوم)، موضحا أن المحطة تخدم نحو 500 ألف نسمة بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إذ أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 95%. من جانبه، أضاف رئيس جهاز تنمية المجتمع العمراني بشرق بورسعيد علاء منيع، أن المحطة تتكون من المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/ يوم شاملة التوسعات المستقبلية، والمنشآت الفنية.

وأوضح منيع أن المنشآت تشمل "وحدات إزالة الزيوت والشحومات، وحدة التنقية الفائقة، مبنى المولدات والمحولات، 10 وحدات تحلية مياه بطاقة 15 ألف م3/يوم لكل وحدة، 4 خزانات للمياه سعة 15 ألف م3"، متابعا أن المنشآت الإدارية للمحطة تشمل "مبنى الإدارة، مبنى المهندسين، سكن العاملين"، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع