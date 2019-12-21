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الحريري يدعو أنصاره للالتزام بـ«التظاهر السلمي»

تحرير:التحرير ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
سعد الحريري
سعد الحريري
طالب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، من أنصار "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، أن يلتزموا بـ"التظاهر السلمي في التعبير عن مشاعرهم"، وذلك غداة مواجهات اندلعت بينهم وبين الجيش اللبناني في منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال الحريري في مؤتمر صحفي: "الشباب نزلوا بالأمس للتعبير عن مشاعرهم، وهو حق للجميع، لكن أذكر أنه في اليوم الذي استُشهد فيه رفيق الحريري لم نلق بحجر". وأضاف: "أتمنى ممن يريدون أن يعبروا عن مشاعرهم أن يقوموا بذلك بطريقة سلمية، لأن الجيش هو جيش كل اللبنانيين، وقوى الأمن الداخلي لكل اللبنانيين".
وتابع: "نحن أبناء رفيق الحريري تعلمنا بطريقة معينة، وسنكمل بنفس الأسلوب، (..)، واليوم يجري (رئيس الوزراء) حسان دياب استشارات، ونتمنى الخير".وكانت مواجهات اندلعت، الجمعة، بين الجيش اللبناني وأنصار الحريري، في منطقة كورنيش المزرعة، بعد أن حاول الجيش فتح الطريق بالقوة. وذكر مراسلنا أن قوات مكافحة الشغب،
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المظاهرات- في- لبنان (10)

مواجهات لبنان تشتد.. قوات الأمن والجيش تواجه المتظاهرين بالغاز والنار

احتدمت المواجهات والاشتباكات بين تجمعات من المتظاهرين الرافضين لتكليف الدكتور حسان دياب برئاسة وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والقوى الأمنية والعسكرية، في منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت، فيما استمر المتظاهرون في قطع الطرق الرئيسية والأوتوسترادت وطرق السفر الدولية في العاصمة، وعدد من المناطق في المحافظات المختلفة.
حسان- دياب (3)

تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، تكليف حسان دياب، الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها. وأعلن سعد الحريري، أمس الخميس، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة قائلًا: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا».
سعد الحريري

سعد الحريري: لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، في بيان له مساء اليوم، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، قائلًا: «منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت أنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الإجتماعية والإقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا»، مضيفًا: «ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل».
مظاهرات- لبنان (3)

بعد شهرين من انتفاضة لبنان.. المشهد السياسي يتعثر

أنهى الحراك اللبناني شهره الثاني، وما زال حزب الله يصر على إنهاء هذا الحراك المشتعل بكل الطرق مهما كان الثمن، ورفضهم سماع صوت احتجاجات الشارع المتواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي التي تطالب بإنهاء كل أشكال الفساد كما تطالب بحكومة مستقلة من الاختصاصيين بعد سقوط حكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، ويطالبون باستعادة المال العام الذي نهبه أركان سلطة المحاصصة الطائفية ويقدر بنحو 800 مليار دولار. إقالة الشعب حكومة الحريري قدمت للثورة اللبنانية جرعة من التفاؤل والقوة، وشعر المحتجون في الشوارع أنهم فعليًّا يمسكون بمفاصل السلطة التنفيذية.
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