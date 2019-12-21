جريمة

الداخلية تداهم مصنعا لتجهيز مخدر الموت في السويس

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
مخدر الاستروكس
مخدر الاستروكس
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة بضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بتجهيز وتصنيع مخدر الإستروكس وضبط بحوزته 2 كيلو جرام قبل ترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على عمليات تصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس.
تخصص نشاط العنصر الإجرامى فى مجال الإتجار بمخدر الإستروكس، وتجهيز وتصنيع ذات المخدر بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بمحافظة السويس، بخلط وإضافة مواد غير صالحة للإستهلاك الأدمي ومبيدات تحدث أثار جسدية ونفسية بالغة قد تؤدى إلى الوفاة، وأمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق
اقرأ المزيد
جثة-طفل

«قتلته بدم بارد».. مأساة طفل عذبته زوجة أبيه حتى الموت

زيجة لم تدم طويلا، 4 سنوات فقط وصل معها قطار الزوجين محطته الأخيرة، عصفت المشكلات والخلافات المستمرة باستقرار عش الزوجية البسيط، انفرطت حبات عقد الأسرة سريعا واحدة تلو أخرى، ولم يتبق منها شئ وأضحى الانفصال هو الخيار الأخير، واتفقا على بقاء طفلهما مع أبيه للعتناء به وتلبية احتياجاته والسماح لوالدته برؤيته والمبيت معها حال طلبها، لكن جسد "الملاك البرئ" الهزيل، والذي لم يتعد عمره الثلاث سنوات انتهى به الحال جثة هامدة بعدما سئم وصلات الضرب التي يتلقاها على يد زوجة أبيه.
تعذيب طفلة

القاتل أبي.. حفلة تعذيب انتهت بمقتل طالبة في المنيا

جثة هامدة لفتاة في مقتبل العمر وصلت مستشفى بنطاق مركز مطاي بمحافظة المنيا، زعم مرافقها أن وفاتها ناتجة عن إصابتها بكسور ونزيف داخلي دى سقوطها من علو لكن الفحص الطبي المبدئي حمل مفاجأة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، ليتم تحرير محضر بنقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى التي أخطرت بدورها غرفة عمليات شرطة النجدة التي أبلغت مأمور مركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا بوصول (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) جثة هامدة وادعاء سقوطها من علو، وبالفحص وسؤال نجلى عمومتها (عامل، حاصل على دبلوم - مقيمان بذات العزبة) لم يتهما أحد بالتسبب فى إحداث إصابتها التى أودت بحياتها.
مصنع-خمور-بدون-مغشوشة-بدون-ترخيص-فى-الشروق (2)

خبطة الكريسماس..مباحث التموين تداهم مصنع خمور مغشوشة

رواج كبير بسوق الخمور مع قرب احتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس"، أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عام جديد عمد صاحب مصنع كشروبات كحولية إلى استقباله بشكل مختلف معرضا حياة المستهلكين للخطر غير عابئ بالأشرار التي تلحق بهم، جُل همه جني المال وزيادة أرصدته في البنوك، وراح يستخدم خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وتعبئتها داخل زجاجات سابقة الاستخدام وطرحها للبيع في الأسواق مستغلا زيادة الإقبال على شرائها من أصحاب المحلات والفنادق والكافيهات خلال الفترة الحالية.
بودنج-شيكولاتة (2)

بعد ضبط 16 طنا.. مباحث التموين تحذر عشاق الشيكولاتة

نجحت العيون الساهرة فى ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالجيزة قبل طرحها للتداول بالأسواق وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى لحماية جمهور المستهلكين وتشديد الرقابة الأمنية على أسواق التصنيع والتداول، فقد شنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بقيادة العميد خالد أبو العلا رئيس الإدارة حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت مصانع بئر السلم غير المرخصة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

24 ساعة مداهمات.. ضبط 46 قطعة سلاح وتنفيذ 52 ألف حكم

وجهت الأجهزة الأمنية يوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة برئاسو اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري (بندقية آلي - بندقية خرطوش - طبنجة - 17 فرد خرطوش)، بحوزة 18 متهما و26 قطعة سلاح أبيض و67 طلقة مختلفة الأعيرة.

الداخلية تنزع فتيل فتنة «صدفا» في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
عاصفة-ترابية (6)

عاصفة ترابية تضرب طريق «الزعفرانة - السويس»

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق "الزعفرانة السويس"، اليوم الخميس؛ بسبب انعدام الرؤية نتيجة عاصفة ترابية شديدة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
مخدر-الحشيش

القبض على عاطل بحوزته مخدرات في الفيوم

وجه ضباط وحدة مباحث سنورس بمحافظة الفيوم، صفعة قوية لعاطل لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، إذ أكدت التحريات والمعلومات قيام "علاء. ج. ر"، عاطل، ومُقيم بدائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة سنورس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لسلاح نارى بقصد حماية نشاطه. وردت معلومات للنقيب محمد علي معاون مباحث المركز عن أماكن تواجده، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة المقدم سامح عبدالظاهر رئيس المباحث، والنقيب محمد الهاين رئيس وحدة تنفيذ الأحكام أسفرت عن ضبطه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]