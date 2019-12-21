الداخلية تداهم مصنعا لتجهيز مخدر الموت في السويس

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

مخدر الاستروكس

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة بضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بتجهيز وتصنيع مخدر الإستروكس وضبط بحوزته 2 كيلو جرام قبل ترويجها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على عمليات تصنيعها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس.

تخصص نشاط العنصر الإجرامى فى مجال الإتجار بمخدر الإستروكس، وتجهيز وتصنيع ذات المخدر بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بمحافظة السويس، بخلط وإضافة مواد غير صالحة للإستهلاك الأدمي ومبيدات تحدث أثار جسدية ونفسية بالغة قد تؤدى إلى الوفاة، وأمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق



تخصص نشاط العنصر الإجرامى فى مجال الإتجار بمخدر الإستروكس، وتجهيز وتصنيع ذات المخدر بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بمحافظة السويس، بخلط وإضافة مواد غير صالحة للإستهلاك الأدمي ومبيدات تحدث أثار جسدية ونفسية بالغة قد تؤدى إلى الوفاة، وأمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس أمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بالقرب مسكنه بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (207 أكياس لمخدر الإستروكس وزنت واحد كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض – هاتف محمول ).



باستكمال تفتيش مسكنه أمكن ضبط (2 كيس لمخدر الإستروكس وزنت 1 واحد كيلو جرام – 3 زجاجات لمادة الأسيتون – 5 زجاجات بيروسول – 3 زجاجات مبيد حشرى – 4 زجاجات مواد سائلة).



