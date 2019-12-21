دراسة: الكافيين يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون

توصل العلماء إلى هذه النتائج عندما أعطوا الفئران نفس كمية الكافيين التي يتناولها البشر أي ما يعادل 4 فناجين من القهوة يوميا لمدة 4 أسابيع ليرون تأثيره على فقدان الوزن
لا يبدأ صباحك إلا بعد تناول كوب القهوة اللذيذ الذي يساعد على استقبال يومك وإنتاج الطاقة، ومالا تعرفه أنه يساعدك في فقدان الوزن، والجديد في الأمر أن تناول الكافيين يساعد في موازنة الآثار السلبية التي يتركها النظام الغذائي غير الصحي ويقلل من اكتساب الوزن، وذلك وفقا لما كشفه العلماء.
واكتشف العلماء أن الكافيين يقلل من مخزون الليبيدات هي عبارة عن مواد عضوية لها القدرة على الذوبان في المركبات العضوية كالأيثرات أو البنزين، والدهون في الخلايا الدهنية والدهون الثلاثية التي تعتبر من أنواع الدهون الموجودة في الدم.
وتوصل العلماء من جامعة إلينوي إلى هذه النتائج عندما أعطوا الفئران نفس كمية الكافيين التي يتناولها البشر، أي ما يعادل 4 فناجين من القهوة يوميا لمدة 4 أسابيع لكي يروا تأثيره على فقدان الوزن، وذلك حسبما ذكر موقع "ذان صن" البريطاني.
بعد انتهاء الـ4 أسابيع اختلفت النسبة المئوية لكتلة الجسم النحيل في مجموعات
وتوصل العلماء من جامعة إلينوي إلى هذه النتائج عندما أعطوا الفئران نفس كمية الكافيين التي يتناولها البشر، أي ما يعادل 4 فناجين من القهوة يوميا لمدة 4 أسابيع لكي يروا تأثيره على فقدان الوزن، وذلك حسبما ذكر موقع "ذان صن" البريطاني.
بعد انتهاء الـ4 أسابيع اختلفت النسبة المئوية لكتلة الجسم النحيل في مجموعات مختلفة من الفئران بشكل كبير، فالفئران التي حصلت على الكافيين من مشروب شاي المتة والقهوة أو أي مصادر صناعية تراكمت دهون الجسم بشكل أقل بالمقارنة مع الفئران في المجموعات الأخرى.
دهون الجسم أقل
كشفت نتائج الدراسة أن الفئران التي استهلكت الكافيين، اكتسبت وزن أقل بنسبة 16%، كما تراكمت دهون الجسم بنسبة أقل من 22% بالمقارنة مع الفئران التي استهلكت مشروب المتة الخالي من الكافيين.
يعتبر مشروب المتة من الأعشاب الغنية بالنباتات الكيميائية والبروتينات، كما يتم استهلاكه في أمريكا اللاتينية، ويحتوي على كمية كافيين تتراوح ما بين 65 -130 ملليجرام بالمقارنة بكمية الكافيين الموجودة في كوب من القهوة المخمرة والتي يتراوح الكافيين فيها ما بين 30- 300 ملليجرام، حسبما وجدت الدراسة.
محاربة السمنة
كشفت الدراسة التى نشرت في مجلة الغذاء الوظيفي أن شاي المتة يمكنه محاربة السمنة، بالإضافة إلى فوائد صحية أخرى، حيث يحتوي على الفينولات والفيتامينات والفلافونيد.
قالت إلفيرا جونزاليز، مؤلف الدراسة: "يعتبر شاي المتة والكافيين مضادات للسمنة، كما أن نتائج الابحاث يمكن أن يتم تحجيمها بالنسبة للبشر من أجل فهم الاستراتيجية التي تساعد في منع الوزن الزائد والسمنة من خلال شرب الكافيين وشاي المتة".
وجدت دراسة أخرى أن القهوة تستطيع تحفيز الدهون البنية التي تحرق السعرات الحرارية لتوليد حرارة الجسم، كما قال الخبراء من جامعة نوتنجهام أن القهوة يمكنها معالجة مشكلات السمنة.
مكون الكافيين في أنواع مختلفة من القهوة
تحتوي الأنواع المختلفة من القهوة على كميات متفاوتة من الكافيين، ولهذا فغالبا ما يؤثر على حالة الترطيب.
القهوة المخمرة
تعتبر القهوة المخمرة من الأنواع الشائعة، حيث يتم تحضيرها عن طريق وضع الماء الساخن على حبيبات القهوة ثم استخدام مرشح أو مكبس فرنسي قبل تناولها، ويحتوي 240 مل من هذا النوع من القهوة على 95 ملج من الكافيين.
القهوة سريعة التحضير
تضنع القهوة سريعة التحضير من حبوب القهوة المخمرة التي يتم تجميدها أو تجفيفها، كما أنها سهلة التحضير، فكل ما تحتاجه مزج ملعقتين صغيرين من القهوة وإضافة الماء المغلي لها، وهذا النوع من القهوة أقل في الكافيين من القهوة العادية، حيث يحتوي 240 مل على 30 ملج من الكافيين.
الإسبريسو
تصنع القهوة من القليل من الماء المغلي المضاف إلى حبوب البن الأصلية ثم تقدم للشرب، بالرغم أن كميتها قليلة لكنها عالية في الكافيين، حيث يحتوي الكوب المكون من 50 مل على 63 ملج من الكافيين.
القهوة الخضراء
من المعروف أن القهوة الخضراء منزوعة الكافيين، حيث يتم سحب حوالي 97% من كمية الكافيين الموجودة بها.