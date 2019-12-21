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دراسة: الكافيين يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون

توصل العلماء إلى هذه النتائج عندما أعطوا الفئران نفس كمية الكافيين التي يتناولها البشر أي ما يعادل 4 فناجين من القهوة يوميا لمدة 4 أسابيع ليرون تأثيره على فقدان الوزن
تحرير:فيروز ياسر ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
الكافيين لفقدان الدهون
الكافيين لفقدان الدهون
لا يبدأ صباحك إلا بعد تناول كوب القهوة اللذيذ الذي يساعد على استقبال يومك وإنتاج الطاقة، ومالا تعرفه أنه يساعدك في فقدان الوزن، والجديد في الأمر أن تناول الكافيين يساعد في موازنة الآثار السلبية التي يتركها النظام الغذائي غير الصحي ويقلل من اكتساب الوزن، وذلك وفقا لما كشفه العلماء. واكتشف العلماء أن الكافيين يقلل من مخزون الليبيدات هي عبارة عن مواد عضوية لها القدرة على الذوبان في المركبات العضوية كالأيثرات أو البنزين، والدهون في الخلايا الدهنية والدهون الثلاثية التي تعتبر من أنواع الدهون الموجودة في الدم.
وتوصل العلماء من جامعة إلينوي إلى هذه النتائج عندما أعطوا الفئران نفس كمية الكافيين التي يتناولها البشر، أي ما يعادل 4 فناجين من القهوة يوميا لمدة 4 أسابيع لكي يروا تأثيره على فقدان الوزن، وذلك حسبما ذكر موقع "ذان صن" البريطاني. بعد انتهاء الـ4 أسابيع اختلفت النسبة المئوية لكتلة الجسم النحيل في مجموعات
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دراسة: فقدان الوزن يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

السمنة أو الوزن الزائد من المشكلات التي تصيب الرجال والنساء، لكن في الحقيقة تحمل مخاطر صحية كبيرة، وغالبا ما يكون لها دور في الإصابة بالسرطان بأنواعه المختلفة، لكن كشفت دراسة أن النحافة يمكن أن تساعد النساء في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى الربع. ويقول الخبراء إن الوزن المعتدل يساهم بشكل كبير في الحد من فرص تطور الأمراض القاتلة، حيث تتبعوا آلاف النساء متوسطات العمر لـ 10 سنوات. عندما فقدت المشاركات في الدراسة ما يعادل 2.5 - 6 كيلوجرام انخفض لديهن تطور الإصابة بسرطان الثدي لـ13%، مقارنة بالأخريات ذوات الوزن الزائد الثابت.
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أصبح نظام الكيتو من الأنظمة الغذائية الشائعة التي يتبعها العديد من الأشخاص، حيث يتضمن خفض كميات الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون التي تمدك بالسعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك، ويساعد هذا النظام الأطفال المصابين بالصرع على التحكم في النوبات التي تصيبهم، كما له علاقة بفقدان الوزن والتحكم في سكر الدم بشكل أفضل وخفض مستويات الكوليسترول. منذ أن حد نظام الكيتو من استهلاك الكربوهيدرات، فأصبحت العصائر التي تحتوي على مكونات عالية الكربوهيدرات مثل الفاكهة والزبادي والعسل والحليب غير مناسبة.
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دعم-مريضة-سرطان-الثدي

دراسة: فقدان الوزن يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

السمنة أو الوزن الزائد من المشكلات التي تصيب الرجال والنساء، لكن في الحقيقة تحمل مخاطر صحية كبيرة، وغالبا ما يكون لها دور في الإصابة بالسرطان بأنواعه المختلفة، لكن كشفت دراسة أن النحافة يمكن أن تساعد النساء في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى الربع. ويقول الخبراء إن الوزن المعتدل يساهم بشكل كبير في الحد من فرص تطور الأمراض القاتلة، حيث تتبعوا آلاف النساء متوسطات العمر لـ 10 سنوات. عندما فقدت المشاركات في الدراسة ما يعادل 2.5 - 6 كيلوجرام انخفض لديهن تطور الإصابة بسرطان الثدي لـ13%، مقارنة بالأخريات ذوات الوزن الزائد الثابت.
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تساقط الشعر والإمساك| 5 آثار سلبية للصيام المتقطع

الصيام المتقطع من الأنظمة الغذائية المتبعة لدى العديد من الأشخاص، ويتمثل في تناول كميات محددة من الطعام، ولكن على فترات متقطعة، وتوجد العديد من الفوائد الصحية التي يقدمها لك؛ على سبيل المثال، فقدان الوزن ومحاربة الالتهابات وتعزيز هرمون النمو، إضافة إلى إعادة إصلاح الخلايا التالفة، والوقاية من مضاعفات مرض السكري، وعلى الرغم من أنه متعدد الفوائد، فإن بعض متبعي هذه الحمية يتعرضون لآثار جانبية؛ على سبيل المثال، الشعور بالجوع المستمر والإرهاق، نقلًا عن "health 24".
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