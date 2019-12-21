دراسة: الكافيين يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون

توصل العلماء إلى هذه النتائج عندما أعطوا الفئران نفس كمية الكافيين التي يتناولها البشر أي ما يعادل 4 فناجين من القهوة يوميا لمدة 4 أسابيع ليرون تأثيره على فقدان الوزن

تحرير:فيروز ياسر ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

الكافيين لفقدان الدهون

لا يبدأ صباحك إلا بعد تناول كوب القهوة اللذيذ الذي يساعد على استقبال يومك وإنتاج الطاقة، ومالا تعرفه أنه يساعدك في فقدان الوزن، والجديد في الأمر أن تناول الكافيين يساعد في موازنة الآثار السلبية التي يتركها النظام الغذائي غير الصحي ويقلل من اكتساب الوزن، وذلك وفقا لما كشفه العلماء. واكتشف العلماء أن الكافيين يقلل من مخزون الليبيدات هي عبارة عن مواد عضوية لها القدرة على الذوبان في المركبات العضوية كالأيثرات أو البنزين، والدهون في الخلايا الدهنية والدهون الثلاثية التي تعتبر من أنواع الدهون الموجودة في الدم.

وتوصل العلماء من جامعة إلينوي إلى هذه النتائج عندما أعطوا الفئران نفس كمية الكافيين التي يتناولها البشر، أي ما يعادل 4 فناجين من القهوة يوميا لمدة 4 أسابيع لكي يروا تأثيره على فقدان الوزن، وذلك حسبما ذكر موقع "ذان صن" البريطاني. بعد انتهاء الـ4 أسابيع اختلفت النسبة المئوية لكتلة الجسم النحيل في مجموعات