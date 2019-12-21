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وزير الري السوداني: نؤيد استغلال موارد النيل بشكل عادل

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
نهر النيل
نهر النيل
أكد وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، ضرورة استغلال موارد نهر النيل بين الدول الثلاث "مصر والسودان واثيوبيا"، بشكل عادل دون إلحاق ضرر بأي طرف. وقال عباس، في كلمته في افتتاح جلسة مفاوضات سد النهضة في الخرطوم اليوم السبت، إن "السودان كدولة مطلة على النيل دائما تحاول أن تطبق مبادئ قانون المياه الدولي المتعلق بالاستغلال العادل لموارد النهر، دون إلحاق ضرر بأي من الدول المتشاطئة الأخرى".
وأضاف عباس: "النيل هو مصدر حياة مصر، فمصر بحاجة إلى مياه النيل، وأيضا السودان ونؤكد على حقوقنا في مياه النيل".وتابع: "يتعين علينا أن نؤكد على استغلال مياه النيل بشكل عادل، دون ضرر لأي طرف، فهناك كمية كافية من مياه النيل لنستخدمها بترشيد وحكمة، على نحو تعاوني لخدمة شعوبنا".وقال الوزير السودانى: "خضنا
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سعد-الحريرى

الحريري يدعو أنصاره للالتزام بـ«التظاهر السلمي»

طالب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، من أنصار "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، أن يلتزموا بـ"التظاهر السلمي في التعبير عن مشاعرهم"، وذلك غداة مواجهات اندلعت بينهم وبين الجيش اللبناني في منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة بيروت، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال الحريري في مؤتمر صحفي: "الشباب نزلوا بالأمس للتعبير عن مشاعرهم، وهو حق للجميع، لكن أذكر أنه في اليوم الذي استُشهد فيه رفيق الحريري لم نلق بحجر". وأضاف: "أتمنى ممن يريدون أن يعبروا عن مشاعرهم أن يقوموا بذلك بطريقة سلمية، لأن الجيش هو جيش كل اللبنانيين، وقوى الأمن الداخلي لكل اللبنانيين".
الجيش-الليبى

الجيش الليبي: إحباط هجوم لـ«قوات الوفاق» شرق ترهونة

أعلن الناطق باسم القيادة العامة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إحباط هجوم شنته القوات التابعة لحكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة، مؤكدا أن الهجوم تم دحره ببعض القدرات الذاتية للمدينة. وجدد المسماري وفقا لما أوردته بوابة الوسط الليبية، التزام القيادة العامة بمهلة الـ3 أيام لمدينة مصراتة والتي تنتهي ظهر غد الأحد، وعدم تجديدها أو تمديدها.
قصف-سوريا

دمشق: هجمات مجهولة على 3 منشآت وقود كبيرة

تعرضت 3 منشآت حكومية للنفط والغاز في وسط سوريا لهجمات شبه متزامنة يعتقد أنها تمت بواسطة طائرات من دون طيار "درون"، وفقا لما ذكر التلفزيون الرسمي، بحسب "سكاي نيوز عربية". ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مصفاة حمص النفطية، وهي واحدة من اثنتين فقط في البلاد، فضلاً عن منشأتين للغاز الطبيعي في أجزاء مختلفة من محافظة حمص. وقال التلفزيون السوري إنه يعتقد أن الهجمات نفذتها طائرات غير مأهولة، وحدثت في نفس الوقت.
الجيش الليبي

الجيش الليبي يعلن مقتل 19 مسلحًا في غارة شرق طرابلس

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مقتل 19 مسلحًا في غارة جوية شرق العاصمة طرابلس. وقال المتحدث الليبي حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، إن الجيش شن غارات جوية على مواقع تابعة لمجموعات إرهابية بالقرب من مدينة سرت الساحلية الواقعة على بعد 450 كم شرق العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل 19 مسلحًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
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سيول

51 مليار متر مكعب سنويا.. أين تذهب مياه الأمطار في مصر؟

تستقبل مصر كمية من الأمطار والسيول سنويا تصل وفق تقديرات الخبراء إلى 51 مليار متر مكعب، وهو ما يقترب من حصة مصر من مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، فى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.. ما يطرح تساؤلات عن كيفية الاستفادة من الأمطار، ومدى استعداد الحكومة لموسم الشتاء تجنبا لضحايا السيول كل عام.
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سدود وبحيرات صناعية.. نصف مليار جنيه للحماية من مخاطر السيول

كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية، أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية نحو 527.754 مليون جنيه.
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7 استخدامات مثالية لمياه الأمطار تحقق طفرة غير مسبوقة

يرى الدكتور محمد فهيم، وكيل معمل المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أنه يمكن استغلال السيول فى زراعة محاصيل عالية القيمة لتصديرها للخارج، مؤكدا أن مياه الأمطار التى تهطل على مصر لا يستخدم منها سوى 10%، إذا تم استخدامها بالشكل الأمثل ستشهد مصر طفرة غير مسبوقة على المستوى الاقتصادى والتنموى، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تستخدم فى زراعة مناطق الساحل الشمالى وسيناء والمناطق المحاذية لجبال البحر الأحمر على طول امتدادها.
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3 إجراءات احترازية.. خطة حكومية لحماية المحاصيل الزراعية من السيول

تقول الدكتورة جيهان المنوفى رئيسة قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين استعدادا لموسم الشتاء، مشيرة إلى تشكيل غرف عمليات بمديريات الزراعة بين جميع قطاعاتها لإدارة الأزمات وتلقى البلاغات والشكاوى من المزارعين، ولفتت إلى تنظيم قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعى والأراضى والمياه والبيئة، لتوعية المزارعين بمخاطر وأضرار السيول والأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع المحافظة.
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