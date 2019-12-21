وزير الري السوداني: نؤيد استغلال موارد النيل بشكل عادل

تحرير:أ.ش.أ ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

نهر النيل

أكد وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، ضرورة استغلال موارد نهر النيل بين الدول الثلاث "مصر والسودان واثيوبيا"، بشكل عادل دون إلحاق ضرر بأي طرف. وقال عباس، في كلمته في افتتاح جلسة مفاوضات سد النهضة في الخرطوم اليوم السبت، إن "السودان كدولة مطلة على النيل دائما تحاول أن تطبق مبادئ قانون المياه الدولي المتعلق بالاستغلال العادل لموارد النهر، دون إلحاق ضرر بأي من الدول المتشاطئة الأخرى".

وأضاف عباس: "النيل هو مصدر حياة مصر، فمصر بحاجة إلى مياه النيل، وأيضا السودان ونؤكد على حقوقنا في مياه النيل".وتابع: "يتعين علينا أن نؤكد على استغلال مياه النيل بشكل عادل، دون ضرر لأي طرف، فهناك كمية كافية من مياه النيل لنستخدمها بترشيد وحكمة، على نحو تعاوني لخدمة شعوبنا".وقال الوزير السودانى: "خضنا