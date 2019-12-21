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وزير الري: نأمل حدوث تقدم في جولة مفاوضات سد النهضة

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
سد النهضة - صورة أرشيفية
سد النهضة - صورة أرشيفية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، على أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات، قائلا: "الوقت ثمين، وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما"، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، وحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
وأعرب عبد العاطي عن شكره لوزير الموارد المائية والري السوداني، على الترحيب وحسن استقبال الوفد المصري، كما أعرب عن سروره أن يلتقي وزير الري الاثيوبي، والوفد المرافق له، وممثلو الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وآمله في أن يساعد حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع على إحراز تقدم في المفاوضات.وأضاف: "نحن
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محو-الامية

التعليم تحذر شباب المعلمين من بيع شهادات محو الأمية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤن المعلمين، إنه لاحظ أن هناك بعض المواقع والأشخاص يدعوا أنهم يستطيعوا بيع أو توفير شهادة محو أمية لشباب المعلمين المساعدين، لتقديمها ضمن الملف المطلوب للحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للتثبيت على وظيفة معلم، موجها رسالته لشباب المعلمين المساعدين بعدم الانصياع وراء تلك الدعوات من بعض المواقع والأشخاص الذين يعلنوا على بيع شهادات محو الأمية لأن الأكاديمية ترتبط إلكترونيا مع هيئة محو الأمية".
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

انتهاء محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بنسبة 95%

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، في بيان له، اليوم السبت، إنه جارٍي الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/ يوم، قابلة للتوسع المستقبلي لتصل إلى (250 ألف م3/ يوم)، موضحا أن المحطة تخدم نحو 500 ألف نسمة بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إذ أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 95%. من جانبه، أضاف رئيس جهاز تنمية المجتمع العمراني بشرق بورسعيد علاء منيع، أن المحطة تتكون من المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/ يوم شاملة التوسعات المستقبلية، والمنشآت الفنية.
وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محطة القطارات

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، محطة سكك حديد مدينة المنيا، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقديم كافة التسهيلات للركاب. ووجه الوزير، بإجراء أعمال صيانة بأرضية كوبري المشاة الذي يربط بين أرصفة المحطة، وإظهار اللافتات الإرشادية، وصيانة أجهزة الحماية المدنية، مشددا على إجراء الصيانة الدورية اللازمة لطفايات الحريق وأجهزة الإنذار. كما تفقد الوزير، صالة حجز التذاكر.
مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بشأن معطرات الجو السرطانية

تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول ما يتم إنتاجه ببعض المصانع من معطرات الجو مصنعة من خامات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات، بما يشكل خطورة بالغة على المواطنين، موضحا أن الدراسات أثبتت وجود نسبة كبيرة من المواد التي تستخدم في صناعة معطر الجو تؤدي إلى الإصابة بالأمراض السرطانية ومشكلات في الجهاز التنفسى، إذ تحتوي على مواد كيمياوية معروفة باسم المركبات العضوية المتطايرة، والتي تبدأ على شكل مواد صلبة أو سوائل لكنها تتبخر بسهولة في الهواء.
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سد النهضة

اجتماعات سد النهضة.. جولة جديدة في الخرطوم بمشاركة أمريكا

وصل إلى الخرطوم، مساء اليوم الجمعة، وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات غدا وتختتم الأحد، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه، يقوم على التفاوض مع الحكومة الإثيوبية، مشيرا إلى أنه لو كانت مصر مستقرة خلال الأعوام الماضية لكنا أجرينا المفاوضات في هدوء، وعندما احتجنا إلى تطوير مسار التفاوض طلبنا أن يتدخل طرف رابع لتسهيل التفاوض ونتمني أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الشأن بحلول 15 يناير المقبل.
محمد-عبد العاطي وزير-الموارد-المائية والري-و -الدكتور علاء-عبد الحليم مرزوق-محافظ القليوبية -سحارة مصرف بلبيس (5)

بـ215 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال لخدمة المنشآت المائية

أوضح تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حول مجمل الإنجازات التي تم تنفيذها في مجال الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام المالي 2019 - 2020، أن إجمالي تكلفة ما تم تنفيذه بالقطاع بلغ 215 مليون جنيه، وذلك خلال النصف الأول من العام المالي. وقال أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، إن القطاع نفذ العديد من الأعمال خلال الفترة من أول يوليو الماضي حتى الآن بتكلفة بلغت 215 مليون، ومنها أعمال تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: مفيش خطر على مصر إلا من داخلها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاحه عدد من المشروعات بدمياط: "كنت أتمنى أن نبلغ الناس بالبناء والتخطيط، والبناء العشوائي في الدولة المصرية تكلفته أكبر علينا في تصويبه وإصلاحه من أن نقوم بعمل تخطيط مستقر ونبنيه بشكل متكامل، لو قمت بعمل خط ضغط عالي محمل على أبراج له تكلفته غير تكلفة وضع الكابلات الأرضية، وإذا كنت فاكر الرقم اللى بتخانق عليه مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الدكتور شاكر عايز 25 أو 30 مليون جنيه في الكيلو وأكثر، 30 مليون جنيه يا دكتور مش كده ولا أكثر (الدكتور شاكر: أكثر، يعني 10 أضعاف الحاجة)".
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