وزير الري: نأمل حدوث تقدم في جولة مفاوضات سد النهضة
٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
سد النهضة - صورة أرشيفية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، على أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات، قائلا: "الوقت ثمين، وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما"، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، وحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
وأعرب عبد العاطي عن شكره لوزير الموارد المائية والري السوداني، على الترحيب وحسن استقبال الوفد المصري، كما أعرب عن سروره أن يلتقي وزير الري الاثيوبي، والوفد المرافق له، وممثلو الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وآمله في أن يساعد حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع على إحراز تقدم في المفاوضات.وأضاف: "نحن
وأعرب عبد العاطي عن شكره لوزير الموارد المائية والري السوداني، على الترحيب وحسن استقبال الوفد المصري، كما أعرب عن سروره أن يلتقي وزير الري الاثيوبي، والوفد المرافق له، وممثلو الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وآمله في أن يساعد حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع على إحراز تقدم في المفاوضات.
وأضاف: "نحن بالفعل في منتصف الطريق لعملية التفاوض التي بدأت بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، الذي عقد في واشنطن في 6 نوفمبر الماضي"، لافتا إلى عقد اجتماعين في أديس أبابا والقاهرة، تم خلالهما تبادل وجهات النظر فى القواعد التي تحكم ملء وتشغيل السد، وتحديد العديد من نقاط الاختلاف، ومجالات التقارب.
وعبر وزير الموارد المائية والري عن أمله في تحقيق انفراجة وتقدم في مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن مصر أبدت مرونة في التفاوض، قائلا: "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء بحيرة السد، والإجراءات اللاحقة، وننتظر من أخوتنا السماع لوجهات نظرنا بشأن قواعد ملء السد، وهذه القواعد يجب أن تكون شاملة، ونحن مستعدون للتفاوض بشكل صادق".