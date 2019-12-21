وزير الري: نأمل حدوث تقدم في جولة مفاوضات سد النهضة

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

سد النهضة - صورة أرشيفية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، على أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات، قائلا: "الوقت ثمين، وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما"، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، وحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

وأعرب عبد العاطي عن شكره لوزير الموارد المائية والري السوداني، على الترحيب وحسن استقبال الوفد المصري، كما أعرب عن سروره أن يلتقي وزير الري الاثيوبي، والوفد المرافق له، وممثلو الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وآمله في أن يساعد حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع على إحراز تقدم في المفاوضات.وأضاف: "نحن