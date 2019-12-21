القاتل أبي.. حفلة تعذيب انتهت بمقتل طالبة في المنيا

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

تعذيب - تعبيرية

جثة هامدة لفتاة في مقتبل العمر وصلت مستشفى بنطاق مركز مطاي بمحافظة المنيا، زعم مرافقها أن وفاتها ناتجة عن إصابتها بكسور ونزيف داخلي دى سقوطها من علو لكن الفحص الطبي المبدئي حمل مفاجأة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، ليتم تحرير محضر بنقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى التي أخطرت بدورها غرفة عمليات شرطة النجدة التي أبلغت مأمور مركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا بوصول (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) جثة هامدة وادعاء سقوطها من علو، وبالفحص وسؤال نجلى عمومتها (عامل، حاصل على دبلوم - مقيمان بذات العزبة) لم يتهما أحد بالتسبب فى إحداث إصابتها التى أودت بحياتها.

جرى تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا توصلت جهوده إلى قيام والد المجنى عليها (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليها بالضرب المبرح مما أدى لوفاتها.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر بوجود خلافات أسرية بينه وبين

جرى تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا توصلت جهوده إلى قيام والد المجنى عليها (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليها بالضرب المبرح مما أدى لوفاتها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر بوجود خلافات أسرية بينه وبين المجنى عليها قام على إثرها بإيثاق يدها وقدميها بحبل والتعدى عليها بالضرب مُحدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، وادعى عقب ذلك بسقوطها من علو على خلاف الحقيقة لإبعاد الشبهة عنه..



وتم بإرشاد المتهم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة (عصا، حبل)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



