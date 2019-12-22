الخضراوات والفواكه.. نظام غذائي لمرضى النقرس

تقريبا جميع أنواع الفواكه آمنة لمرض النقرس، تشير الدراسات إلى أن الكريز مفيد بشكل كبير لمرضى النقرس، لأنه يمكن أن يساعد في منع الهجمات عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك.

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

النقرس

التهاب المفاصل والروماتيزم من الأمراض العصرية التي تواجه العديد من الأشخاص، يلجأ البعض إلى العلاجات المنزلية مثل الزيوت الحيوية، فزيت الكافور وزيت اللافندر وزيت الزنجبيل، وغيرها من الزيوت الحيوية الأخرى، أما النقرس، فيحتاج إلى نظام غذائي فعال، يعمل على التعايش مع هذا المرض، على سبيل المثال يجب ادراج الفواكه والخضراوات والبقوليات إلى نظامك الغذائي، مع مراعاة الذهاب إلى الطبيب، لمعرفة مدى تطور المرض والشفاء منه، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

النقرس هو أحد أشكال التهاب المفاصل المؤلمة، الذي يتطور عندما تتراكم كمية زائدة من حمض اليوريك وتشكل بلورات في المفاصل، تسبب هذه الحالة ألمًا مفاجئًا وتورمًا والتهاب المفاصل، وتؤثر في الغالب على أصابع القدم، كما يمكن أن تؤثر أيضًا على الركبتين والكعب. 8 أطعمة ممنوعة لمرضى النقرس.. الرنجة من الأكثر خطورة حمض