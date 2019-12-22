الخضراوات والفواكه.. نظام غذائي لمرضى النقرس

تقريبا جميع أنواع الفواكه آمنة لمرض النقرس، تشير الدراسات إلى أن الكريز مفيد بشكل كبير لمرضى النقرس، لأنه يمكن أن يساعد في منع الهجمات عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك.
التهاب المفاصل والروماتيزم من الأمراض العصرية التي تواجه العديد من الأشخاص، يلجأ البعض إلى العلاجات المنزلية مثل الزيوت الحيوية، فزيت الكافور وزيت اللافندر وزيت الزنجبيل، وغيرها من الزيوت الحيوية الأخرى، أما النقرس، فيحتاج إلى نظام غذائي فعال، يعمل على التعايش مع هذا المرض، على سبيل المثال يجب ادراج الفواكه والخضراوات والبقوليات إلى نظامك الغذائي، مع مراعاة الذهاب إلى الطبيب، لمعرفة مدى تطور المرض والشفاء منه، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
النقرس هو أحد أشكال التهاب المفاصل المؤلمة، الذي يتطور عندما تتراكم كمية زائدة من حمض اليوريك وتشكل بلورات في المفاصل، تسبب هذه الحالة ألمًا مفاجئًا وتورمًا والتهاب المفاصل، وتؤثر في الغالب على أصابع القدم، كما يمكن أن تؤثر أيضًا على الركبتين والكعب.
8 أطعمة ممنوعة لمرضى النقرس.. الرنجة من الأكثر خطورة
حمض
النقرس هو أحد أشكال التهاب المفاصل المؤلمة، الذي يتطور عندما تتراكم كمية زائدة من حمض اليوريك وتشكل بلورات في المفاصل، تسبب هذه الحالة ألمًا مفاجئًا وتورمًا والتهاب المفاصل، وتؤثر في الغالب على أصابع القدم، كما يمكن أن تؤثر أيضًا على الركبتين والكعب.
8 أطعمة ممنوعة لمرضى النقرس.. الرنجة من الأكثر خطورة
حمض اليوريك ، الذي يسبب النقرس، ينتج من النفايات الذي يصنعها الجسم عندما تتحلل مادة تسمى البيورين، والتي توجد في العديد من الأطعمة، فتحدث نوبات النقرس عادةً في الليل وتستمر من 3 إلى 10 أيام ، أحد الأشياء التي قد تساعدك في التحكم في النقرس هو تقليل عدد البيورينات التي تتناولها، لن يتمكن الأشخاص المصابون بالنقرس من إزالة حمض اليوريك الزائد بكفاءة من الجسم، ولكن يساعد اتباع نظام غذائي في تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم ، وبالتالي المساعدة في إدارة الحالة وإبطاء تقدم تلف المفصل.
يهدف النظام الغذائي الخاص بالنقرس إلى مساعدتك على تحقيق وزن صحي، من خلال تجنب تقييد استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين، مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية، وما يلي بعض من الأطعمة الهامة، التي يجب ادراجها في النظام الغذائي الخاص بالوقاية من النقرس:
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1- الفواكه
تقريبا جميع أنواع الفواكه آمنة لمرض النقرس، تشير الدراسات إلى أن الكريز مفيد بشكل كبير لمرضى النقرس، لأنه يمكن أن يساعد في منع الهجمات عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك والحد من الالتهابات، كما أن تناول الفاكهة الغنية بفيتامين C ، مثل البرتقال واليوسفي والبابايا ، مفيد أيضًا لإدارة النقرس.
2- الخضروات
تناول الكثير من الخضروات مثل الكرنب والفلفل الأحمر والجذر والبنجر، لأن مثل هذه الخضروات لن يساعد فقط في تخفيف الأعراض ولكن يساعد أيضًا في منع ارتفاع مستويات حمض اليوريك في جسمك، وبالتالي يحد من ظهور هجمات النقرس، أضف البطاطس والبازلاء والمشروم والباذنجان في النظام الغذائي الخاص بك، من أجل تحسين حالتك.
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3- البقوليات
يعد العدس والفاصوليا وفول الصويا والتوفي من أفضل البقوليات التي يمكن تناولها لمرض النقرس، وذلك لأن البقوليات غنية بالبروتين والألياف، و يمكن أن يساعد استهلاك البقوليات على منع ظهور الالتهاب الناتج عن النقرس.
4- المكسرات
وقد أشارت الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي خاص بالنقرس، يجب أن يشتمل على ملعقتين من المكسرات والبذور كل يوم، لذا عليك بتناول عين الجمل واللوز وبذور الكتان والكاجو.
5- الحبوب الكاملة
تحتوي الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان على كميات معتدلة من البيورينات ، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من النقرس ، فإن فوائد تناول أطعمة الحبوب الكاملة تفوق بكثير المخاطر، يمكن أن يساعد الاستهلاك المعقول من الشوفان والأرز البني والشعير، في تخفيف الأعراض والألم المرتبط بالنقرس.
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