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الخضراوات والفواكه.. نظام غذائي لمرضى النقرس

تقريبا جميع أنواع الفواكه آمنة لمرض النقرس، تشير الدراسات إلى أن الكريز مفيد بشكل كبير لمرضى النقرس، لأنه يمكن أن يساعد في منع الهجمات عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك.
تحرير:إسراء سليمان ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
النقرس
النقرس
التهاب المفاصل والروماتيزم من الأمراض العصرية التي تواجه العديد من الأشخاص، يلجأ البعض إلى العلاجات المنزلية مثل الزيوت الحيوية، فزيت الكافور وزيت اللافندر وزيت الزنجبيل، وغيرها من الزيوت الحيوية الأخرى، أما النقرس، فيحتاج إلى نظام غذائي فعال، يعمل على التعايش مع هذا المرض، على سبيل المثال يجب ادراج الفواكه والخضراوات والبقوليات إلى نظامك الغذائي، مع مراعاة الذهاب إلى الطبيب، لمعرفة مدى تطور المرض والشفاء منه، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
النقرس هو أحد أشكال التهاب المفاصل المؤلمة، الذي يتطور عندما تتراكم كمية زائدة من حمض اليوريك وتشكل بلورات في المفاصل، تسبب هذه الحالة ألمًا مفاجئًا وتورمًا والتهاب المفاصل، وتؤثر في الغالب على أصابع القدم، كما يمكن أن تؤثر أيضًا على الركبتين والكعب. 8 أطعمة ممنوعة لمرضى النقرس.. الرنجة من الأكثر خطورة حمض
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الشاي المثلج

الشاي المثلج.. مشروب صحي لمرضى السكري

توجد أنواع عديدة من الشاي حول العالم، حيث يحتل مكانة كبيرة في الثقافة، ويعتبر رمزًا للترحيب في المغرب والصين واليابان، كما أنه يستخدم كعلاج دوائي لكثير من الحالات المرضية، على سبيل المثال الشاي الأخضر يساعد في فقدان الوزن، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، ويحسن من صحة الأسنان، كما يوجد الشاي الأحمر الأكثر شهرة في الدول العربية، وفي الآونة الأخيرة نال الشاي المثلج شهرة كبيرة، حيث يساعد في التعزيز من الجهاز المناعي، ويقيك من الأمراض المزمنة، نقلًا عن "organicfacts".
ليلة نوم هادئة لطفلك

الفاصوليا والعدس| 5 أطعمة صحية لطفلك خلال 6-12 شهرًا

كل ما هو متعلق بالأطفال يحتاج إلى رعاية دقيقة، بداية من الأنظمة الغذائية إلى الاهتمام بالنظافة، تِشعر الأم دائمًا بالحيرة، عند اختيار طعام صحي لطفلها، فالبعض يعتمد على الألبان فقط، والآخر، يقوم بتقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة ليسهل هضمها، ولكن توجد بعض من الأطعمة التي يجب إدراجها في النظام الغذائي للطفل، ولكن يحب أن تكون على دراية كاملة بأن لكل عمر طعام محدد، ففي عمر شهرين، يكتفي خبراء التغذية بلبن الأم فقد، وبداية من 6-12 شهرًا، تقدم للأطفال أطعمة بسيطة، نقلًا عن "timesofindia".
نظام-نباتي

اتجاهات النظام الغذائي في 2020.. تناول دقيق الموز

كان النظام الغذائي النباتي متربعا على عرش الأنظمة الغذائية في عام 2019، وبالرغم من الدراسات الكثيرة التي كشفت تأثيره السلبي على الصحة، لكن كان هناك دراسات أخرى تدعمه من أجل الحفاظ على صحة الأشخاص والكوكب. ولم يكن النظام النباتي الوحيد الذي شغل عقول المستهلكين، حيث انتشرت الأنظمة الغذائية التي لديها القدرة على فقدان الوزن والحصول على سعرات حرارية أقل، ولكن لكل شيء آثار إيجابية وسلبية، فكان لا بد من التركيز على جميعها، كما هناك تنبؤات مختلفة لأنظمة غذائية وأطعمة فعالة في عام 2020.
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