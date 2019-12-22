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حضر السجق بأفضل الطرق.. أيهم صحي أكثر؟

طريقة طهي السجق تؤثر على صحتك بمختلف الطرق، ولكن أفضل طريقة هي السجق المسلوق والمطهي في الفرن، حيث يمكنك الحصول على دهون أقل ولا تتعرض للمركبات الضارة
تحرير:فيروز ياسر ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
السجق
السجق
يعتبر السجق من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، كما أنه يصنع من اللحم البقري مع إضافة الملح والتوابل ونكهات أخرى، كما أنه ربما يحتوي على الحشو مثل الحبوب الكاملة وفتات الخبز. ومن المثير للاهتمام، أن الطريقة التي يتم طهي السجق بها تغير تركيبته الغذائية، مما يعني أن بعض تقنيات الطهي أفضل لصحتك من غيرها، كما قد تزيد الطرق الأخرى من تعرضك للمركبات السامة، لذا قد تتساءل عن أفضل الطرق لإعداد هذا الطبق الشهي، تعرف على جميعها حسبما ذكر موقع Healthline.
كيف تطهي السجق؟ 1- السجق المسلوق يعتبر سلق السجق من أسهل الطرق التي يمكن تحضيرها في المنزل، ولتحضيره بهذه الطريقة سيكون عليك وضع واحدة تلو الأخرى في وعاء من الماء المغلي واتركه على نار خفيفة حتى 10 دقائق للسجق المطبوخ، اما النيء فيحتاج إلى 30 دقيقة. عليك أن تعرف أن السجق المسلوق لن يكون مقرمشا أو
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الألياف والأسماك.. أطعمة تساعدك على محاربة السرطان

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تجنب الـ«سناك».. اخسر وزنك قبل الكريسماس

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