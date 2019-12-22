حضر السجق بأفضل الطرق.. أيهم صحي أكثر؟

طريقة طهي السجق تؤثر على صحتك بمختلف الطرق، ولكن أفضل طريقة هي السجق المسلوق والمطهي في الفرن، حيث يمكنك الحصول على دهون أقل ولا تتعرض للمركبات الضارة
يعتبر السجق من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، كما أنه يصنع من اللحم البقري مع إضافة الملح والتوابل ونكهات أخرى، كما أنه ربما يحتوي على الحشو مثل الحبوب الكاملة وفتات الخبز.
ومن المثير للاهتمام، أن الطريقة التي يتم طهي السجق بها تغير تركيبته الغذائية، مما يعني أن بعض تقنيات الطهي أفضل لصحتك من غيرها، كما قد تزيد الطرق الأخرى من تعرضك للمركبات السامة، لذا قد تتساءل عن أفضل الطرق لإعداد هذا الطبق الشهي، تعرف على جميعها حسبما ذكر موقع Healthline.
كيف تطهي السجق؟
1- السجق المسلوق
يعتبر سلق السجق من أسهل الطرق التي يمكن تحضيرها في المنزل، ولتحضيره بهذه الطريقة سيكون عليك وضع واحدة تلو الأخرى في وعاء من الماء المغلي واتركه على نار خفيفة حتى 10 دقائق للسجق المطبوخ، اما النيء فيحتاج إلى 30 دقيقة.
عليك أن تعرف أن السجق المسلوق لن يكون مقرمشا أو
كيف تطهي السجق؟
1- السجق المسلوق
يعتبر سلق السجق من أسهل الطرق التي يمكن تحضيرها في المنزل، ولتحضيره بهذه الطريقة سيكون عليك وضع واحدة تلو الأخرى في وعاء من الماء المغلي واتركه على نار خفيفة حتى 10 دقائق للسجق المطبوخ، اما النيء فيحتاج إلى 30 دقيقة.
عليك أن تعرف أن السجق المسلوق لن يكون مقرمشا أو بني اللون، وإذا أردته مقرمشا فلا بد من تحميره في الزيت.
2- طريقة الشواء
يعد الشوي والتقطير من أساليب الطهي حيث يتم استخدام حرارة عالية لمنع تقطير السوائل، ولهذا ضع السجق على شواية وطهيه لمدة تتراوح بين 8 و12 دقيقة، مع قلبه كل بضع دقائق حتى يصبح ملونا بالتساوي.
عليك معرفة أن درجات الحرارة العالية التي يتم استخدامها في الشواء يمكن أن تعمل على تكوين مركبات قد تكون ضارة والتي تم ربطها بالسرطان وأمراض أخرى مثل السكري وأمراض القلب.
3- القلي أو القلي السريع
يعتمد كل من القلي والقلي السريع على طهي السجق في درجات حرارة عالية في المقلاة، ومن الأفضل عند طهي السجق في المقلاة ألا يتم تحريكه ولكن إذا أردت الحصول على لون موحد فيمكن وضعه في القليل من الزيت أولا وتحريكه حتى يصبح لونه بنيا خلال 10 دقائق، ومن الأفضل استخدام زيوت صحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو أو الزبدة لأنها تصمد بشكل جيد في درجات حرارة معتدلة إلى عالية وتكون غنية بالمغذيات الدقيقة.
4- القلي العميق
يعتمد هذا النوع من القلي على عمر السجق في الزيت الغزير أثناء طهيه، ولتحضيره بهذه الطريقة فيمكن وضع السجق في البيض المخفوق المضاف إليه الحليب ثم قم بتغطيته بالبقسماط أو بواقي الخبز قبل وضعه في الزيت.
من الأفضل استخدام زيوت صحية مثل زيت الأفوكادو أو زيت الزيتون للقلي لمدة 5 دقائق، وعليك معرفة أن تلك الطريقة تترك خلفها الكثير من الدخان، وعلى الرغم أنها تجعل السجق شهي ولكن تزيد الدهون داخله والسعرات الحرارية.
5- وضعه في الفرن
إذا أردت الحصول على سجق كرسبي فإن وضعه في الفرن أفضل طريقة خاصة إذا كان بكميات كبيرة، ففي البداية سيكون عليك تسخين الفرن حتى 180 درجة ووضع السجق في مقلاة داخل الفرن لمدة 15-20 دقيقة.
ماهي أفضل طريقة صحية لتحضير السجق؟
طريقة طهي السجق تؤثر على صحتك بمختلف الطرق، ولكن أفضل طريقة هي السجق المسلوق والمطهي في الفرن، حيث يمكنك الحصول على دهون أقل ولا تتعرض للمركبات الضارة، وعلى الجانب الآخر، فعند قلي السجق بمختلف الطرق تزيد السعرات الحرارية والدهون بداخله.
قد يكون القلي جيدا في حالة استخدام كميات معتدلة من الزيت وأنواع جيدة مثل زيت الزيتون أو جوز الهند، ولا تطهيه أكثر من اللازم.
تشير الأبحاث إلى أنه يمكنك تقليل كمية المركبات الضارة عن طريق التخلص من الدهون التي تظهر أثناء الطهي، وتجنب استخدام الفحم، واستخدام الدهون الصحية مثل زيوت جوز الهند والزيتون والأفوكادو.
كيف تكتشف أن السجق تم طهيه جيدا؟
يعتبر السجق النيء من المشكلات الشائعة، كما أنه لا يؤثر على المذاق فقط، لكنه يزيد من خطر التسمم الغذائي، لأن اللحوم النيئة قد تحتوي على فيروسات وبكتيريا وطفيليات ضارة.
لتحديد ما إذا كان السجق مطهيا جيدا أم لا، فيمكنك قياس درجة الحرارة الداخلية باستخدام مقياس حرارة اللحوم، حيث يجب أن يصل السجق إلى 68–74 درجة مئوية، كما أن السلق يضمن طهيها جيدا.