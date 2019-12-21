رياضة

أهلي جدة يقترب من التعاقد مع فرجاني ساسي

تحرير:علي الزيني ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
اقترب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، من الانتقال إلى صفوف أهلي جدة السعودي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حسبما ذكرت صحيفة البلاد السعودية، التي أكدت أن اللاعب، أخطر إدارة نادي الزمالك، برغبته فى فسخ التعاقد، وبالفعل أصبح قريبا من الانتقال للفريق السعودي، ليكون بديلًا للبوسني ساريتش. وشهدت الفترة الماضية، تراجع مستوى فرجاني، وهبوط أدائه بشكل غريب، على الرغم من حرص الإدارة على تلبية كل المطالب المالية وتحمل النفقات المالية بعد انتهاء دعم المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني للقلعة البيضاء.
وقالت الصحيفة، إن إدارة أهلي جدة، دخلت فى مفاوضات مع نادي أتليتيكو مينيرو البرازيلي، للتعاقد مع اللاعب الإكوادوري كازاريس، ليكون ثاني الصفقات بعد فرجاني ساسي. وأشارت إلى أن كريستيان جروس سبق له تدريب ساسي في الموسم الماضي، حينما كان مدربًا للزمالك قبل أن يرحل عن النادي عقب انتهاء بطولة الكونفيدرالية. وسبق
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الزمالك -وانبى (6)

إنبي يقلب الطاوله على وادي دجلة بفوز مثير

واصل فريق إنبي صحوته، تحت قيادة مدربه حلمي طولان، وحقق الفوز الرابع على التوالي، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين، للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على نظيره وادي دجلة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 13 نقطة، ويرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.
أستون فيلا

أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون في البريميرليج

نجح فريق ساوثهابتون في حصد فوز سهل أمام نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب فيلا بارك، بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري لإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف ساوثهامبتون إنجز ( هدفين) في الدقيقة الـ21 والـ51، وجاك ستيفنز في الدقيقة الـ31، بينما سجل هدف الفلاينز الوحيد جاك جريسليش في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يحتل ساوثهامبتون المركز الـ7 برصيد 18 نقطة، بينما يقع أستون فيلا في المركز الـ18 برصيد 15 نقطة .
برشلونة

برشلونة يكتسح ألافيس في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في اكتساح نظيره ألافيس بأربع أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب كامب نو، بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الفريق الكتالوني أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ14، فيدال في الدقيقة الـ45، ليونيل ميسي في الدقيقة الـ69 ولويس سواريز في الدقيقة الـ75 من ضربة جزاء، بينما سجل هدف ألافيس الوحيد بيري بونس في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة، ليحتل البلوجرانا صدارة الدوري الإسباني بصفقة مؤقتة .
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فرج عامر يعلق علي تعادل سموحة أمام الزمالك بالسحر

علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على تعادل فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري . حيث كتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «لا سحر ولا شعوذةً». وكان من جانبه علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي التعادل، مشيرًا إلي أن السحر هو السبب في سقوط القلعة البيضاء اليوم في فخ التعادل، حيث قال للجماهير أثناء تواجده بالمدرجات في استاد القاهرة:"لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".
حمدى-النقاز

حمدي النقاز يرد على تصريحات مرتضى منصور

رد الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب فريق الزمالك السابق، على تصريحات مرتضى منصور، بعدما شن الأخير، هجومًا شرسًا على اللاعب، الذي قام بفسخ عقده مع النادي، وقال مرتضى، في مقطع فيديو، متهما النقاز بالاحتيال: "لديّ شكوى من وكيلك نبيل أبو زيد، يتهمك خلالها بالنصب، لعدم التزامك بالعقد المبرم بينكما بمنحه 10% من قيمة عقدك، عمولة انتقالك للزمالك.. تقدم أبو زيد بشكوى للاتحادين المصري والدولي ضد النقاز، وهو الأمر الذي يعرضه للإيقاف، لكني تدخلت ومنحت الوكيل جزءا من مستحقاته، على أن يتم خصمه من اللاعب في أبريل المقبل".
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو يرحل عن الزمالك وكارتيرون الأقرب

استقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض. واستقر المجلس على إقالة «ميتشو» وإسناد مهمة تدريب الفريق اليوم إلى عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، وكان من المفترض أن يعقد مرتضى منصور رئيس النادي جلسة مع المدير الفني اليوم إلا أن ذلك لم يحدث، حيث انشغل رئيس النادي بزيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور للنادي، ويعد أقرب البدلاء لخلافة ميتشو هو الفرنسي باتريس كارتيون، على الرغم من وجود عائق بسبب تدريب الأخير لفريق الأهلي في وقت سابق منافس الأبيض، وغريمه التقليدي.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو يصل الزمالك لحسم مصيره مع الفريق

وصل المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مقر القلعة البيضاء، لحضور اجتماع مع مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، من أجل حسم مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك اجتماعه مع ميتشو، عقب نهاية زيارة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور. ويناقش رئيس الزمالك، خلال الجلسة الأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية، وتقييم المدرب الصربي ورؤيته للفترة المقبلة، وبناءً عليه سيتحدد مصيره، سواء تجديد الثقة أو رحيله.
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