أهلي جدة يقترب من التعاقد مع فرجاني ساسي

تحرير:علي الزيني ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

فرجاني ساسي

اقترب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، من الانتقال إلى صفوف أهلي جدة السعودي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حسبما ذكرت صحيفة البلاد السعودية، التي أكدت أن اللاعب، أخطر إدارة نادي الزمالك، برغبته فى فسخ التعاقد، وبالفعل أصبح قريبا من الانتقال للفريق السعودي، ليكون بديلًا للبوسني ساريتش. وشهدت الفترة الماضية، تراجع مستوى فرجاني، وهبوط أدائه بشكل غريب، على الرغم من حرص الإدارة على تلبية كل المطالب المالية وتحمل النفقات المالية بعد انتهاء دعم المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني للقلعة البيضاء.

وقالت الصحيفة، إن إدارة أهلي جدة، دخلت فى مفاوضات مع نادي أتليتيكو مينيرو البرازيلي، للتعاقد مع اللاعب الإكوادوري كازاريس، ليكون ثاني الصفقات بعد فرجاني ساسي. وأشارت إلى أن كريستيان جروس سبق له تدريب ساسي في الموسم الماضي، حينما كان مدربًا للزمالك قبل أن يرحل عن النادي عقب انتهاء بطولة الكونفيدرالية. وسبق