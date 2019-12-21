إعلامي سعودي: الدوسري أفضل من محمد صلاح (فيديو)

تحرير:علي الزيني ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

محمد صلاح

يرى الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، أن سالم الدوسري لاعب فريق الهلال، لا يختلف مهارة وإبداعًا عن الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إذ قال في تصريحات عبر قناة "24 الرياضية" السعودية، إن "سالم الدوسري لا يختلف مهارة وإبداعا عن محمد صلاح.. صلاح في أحد الفترات كانت أحد الأندية السعودية سوف تتعاقد معه.. سالم الدوسري لاعب عالمي، ولا يمكن وصفه"، وواصل: "يوما ما وضعنا يوسف الثنيان أفضل من ميسي، ونواف العابد أفضل من بيكهام، فطبيعي أن يكون سالم أفضل من محمد صلاح.. فريق الهلال هو قمر أسيا، ويجب أن يتم ترسيخ هذا الإسم".

ويشارك سالم الدوسري، مع فريق الهلال السعودي في كأس العالم للأندية بقطر، بعد التتويج الأخير بدوري أبطال آسيا، وخسر العالمي في مواجهة نصف النهائي أمام فلامينجو البرازيلي، ويلاقي نظيره مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. كما يشارك النجم المصري، محمد صلاح مع ليفربول في مونديال الأندية،