رياضة

إعلامي سعودي: الدوسري أفضل من محمد صلاح (فيديو)

تحرير:علي الزيني ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
محمد صلاح
محمد صلاح
يرى الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، أن سالم الدوسري لاعب فريق الهلال، لا يختلف مهارة وإبداعًا عن الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إذ قال في تصريحات عبر قناة "24 الرياضية" السعودية، إن "سالم الدوسري لا يختلف مهارة وإبداعا عن محمد صلاح.. صلاح في أحد الفترات كانت أحد الأندية السعودية سوف تتعاقد معه.. سالم الدوسري لاعب عالمي، ولا يمكن وصفه"، وواصل: "يوما ما وضعنا يوسف الثنيان أفضل من ميسي، ونواف العابد أفضل من بيكهام، فطبيعي أن يكون سالم أفضل من محمد صلاح.. فريق الهلال هو قمر أسيا، ويجب أن يتم ترسيخ هذا الإسم".
ويشارك سالم الدوسري، مع فريق الهلال السعودي في كأس العالم للأندية بقطر، بعد التتويج الأخير بدوري أبطال آسيا، وخسر العالمي في مواجهة نصف النهائي أمام فلامينجو البرازيلي، ويلاقي نظيره مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. كما يشارك النجم المصري، محمد صلاح مع ليفربول في مونديال الأندية،
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محمد صلاح

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، بعدما ساهم في تتويج الريدز بالبطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة. وتعد هذه هي الجائزة الثانية للفرعون المصري، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ومونتيري المكسيكي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وساهم صلاح في الهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
ليفريول- فلامنجو

فيرمينو يقود ليفربول للفوز بمونديال الأندية

توج فريق ليفربول الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على فلامنجو البرازيلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «استاد خليفة الدولي». فريق ليفربول كان قد تفوق على مونتيري المكسيكي، في الدور قبل النهائي للبطولة بهدفين لواحد، بينما وصل فلامنجو للنهائي بعد فوزه على الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدف، وحصد الفريق المكسيكي برونزية البطولة بعد فوز على الهلال بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح.
المصري البورسعيدي

المصري يخطف نقطة ثمينة من بيراميدز في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، ونظيره بيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «الجيش بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن أسوان الذي يحتل المركز الثامن عشر والأخير، في المقابل جاء بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك، صاحب المركز الرابع.
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مونتيري

مونتيري يهزم الهلال ويحصد برونزية مونديال الأندية

حصد فريق مونتيري المكسيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في دولة قطر، بفوزه على فريق الهلال السعودي، بركلات الترجيح بنتيجة (4 - 3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركز الثالث.. ونجح فريق الهلال في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 36، عن طريق كارلوس إدواردو، الذي استقبل عرضية ياسر الشهراني، برأسية رائعة في شباك الفريق المكسيكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي، بهدف نظيف.
محمد-صلاح -وابو- تريكة

أبو تريكة: صلاح عريس مونديال الأندية

أكد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أخبره في وقت سابق عن هروبه من المدرسة، من أجل مشاهدة مباريات المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في اليابان آنذاك، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" أثناء تحليله لمواجهة الريدز ومونتيري، التي تقام حاليًا على ملعب «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقام حاليًا في دولة قطر، قائلا: "هذه سنة الحصاد لليفربول ومشروع مدربه يورجن كلوب".
لايفربول

ليفربول ونابولي يتأهلان إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «ريد بول»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الريدز إلى دور الستة عشر، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن نابولي الإيطالي الوصيف الذي تأهل معه لنفس الدور، فيما توجه سالزبورج إلى بطولة الدوري الأوروبي، بعدما جاء في المركز الثالث.
يورجن كلوب

كلوب: مباراة سالزبورج نهائي بالنسبة لليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن لقاء الريدز وسالزبورج النمساوي في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن اللقاء يعتبر «نهائي» بالنسبة له. وقال كلوب: "نابولي كانوا في أفضل حالاتهم، وكذلك سالزبورج، استطاعوا الخروج بنتيجتين مهمتين أمامنا، لكننا نملك مباراة تعد بمثابة نهائي للجميع، ونحضر لها على هذا الأساس". وأكمل المدير الفني للريدز في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "سالزبورج فريق قوي، لكن الأخبار الجيدة أننا أقوياء أيضًا، وهذا ما سنقدمه في الغد".
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