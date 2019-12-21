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للاستفادة من الثروات.. السيسي بأمر بالتوسع في البحث عن البترول والغاز

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، والتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول الاجتماع، محاور استراتيجية وزارة البترول، وكذا متابعة سير المشروعات التابعة لوزارة الكهرباء وتطوير منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.واستعرض وزير البترول، استراتيجية الوزارة، في إطار سياسة الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق
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السيسي ووزير الدفاع

السيسي يبحث مع وزير الدفاع تأمين الحدود البرية والبحرية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجها بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.
السيسى

«صرفت لكل المستحقين».. السيسي يتابع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

?تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بنهاية شهر نوفمبر الماضي، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش.
سد-النهضة

وزير الري: نأمل حدوث تقدم في جولة مفاوضات سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، على أهمية الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات، قائلا: "الوقت ثمين، وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدما"، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، وحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
محو-الامية

التعليم تحذر شباب المعلمين من بيع شهادات محو الأمية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤن المعلمين، إنه لاحظ أن هناك بعض المواقع والأشخاص يدعوا أنهم يستطيعوا بيع أو توفير شهادة محو أمية لشباب المعلمين المساعدين، لتقديمها ضمن الملف المطلوب للحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للتثبيت على وظيفة معلم، موجها رسالته لشباب المعلمين المساعدين بعدم الانصياع وراء تلك الدعوات من بعض المواقع والأشخاص الذين يعلنوا على بيع شهادات محو الأمية لأن الأكاديمية ترتبط إلكترونيا مع هيئة محو الأمية".
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السيسى

«صرفت لكل المستحقين».. السيسي يتابع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

?تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بنهاية شهر نوفمبر الماضي، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش.
السيسى-فى-منتدى-شباب-العالم (3)

«أرحب بكم في نبع الإنسانية».. السيسي يعلن انطلاق منتدى شباب العالم

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، قائلا: "أعلن انطلاق المنتدى ليكون منصة نبعث خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء، نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار"، مضيفا في كلمته بافتتاح المنتدى: "أرحب بكم في قلب العالم إفريقيا، تلك القارة النابضة بالخيرات، أرحب بكم في سيناء، أرض السلام، مهد الأنبياء، ونبع الإنسانية، أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر".
السيسى-فى-منتدى-شباب-العالم (1)

تحية لمصر وتجربة هزمت القيود.. انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

انطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر جلسة الافتتاح قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمسئولين من كبار رجال الدولة. ويشارك في المنتدى أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، ويعقد على مدار أربعة أيام، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

حقيقة اشتراك المواطن في منظومة التأمين الشامل بـ2100 جنيه؟

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وصول تكلفة اشتراك المواطن فى منظومة التأمين الصحي الجديدة إلى 2100 جنيه، تواصل المركز مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء. وأكدت هيئة التأمين الصحى الشامل أنه لا صحة لما تم تداوله حول تكلفة اشتراك المواطن لـ2100جنيه في منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُشددةً على أن نظام التأمين الصحى الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين, وكافة تكاليف الفحوصات والعلاج الخاصة بهم، أما بالنسبة للقادرين فسيتم خصم اشتراك شهرى لن يتجاوز الـ 7% من إجمالي دخل المشترك عن الأسرة بأكملها.
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