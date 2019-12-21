للاستفادة من الثروات.. السيسي بأمر بالتوسع في البحث عن البترول والغاز

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، والتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتناول الاجتماع، محاور استراتيجية وزارة البترول، وكذا متابعة سير المشروعات التابعة لوزارة الكهرباء وتطوير منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.واستعرض وزير البترول، استراتيجية الوزارة، في إطار سياسة الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق