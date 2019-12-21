رياضة

برشلونة يكتسح ألافيس في الدوري الإسباني

تحرير:محمد جمال ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
برشلونة
برشلونة
نجح فريق برشلونة في اكتساح نظيره ألافيس بأربع أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب كامب نو، بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الفريق الكتالوني أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ14، فيدال في الدقيقة الـ45، ليونيل ميسي في الدقيقة الـ69 ولويس سواريز في الدقيقة الـ75 من ضربة جزاء، بينما سجل هدف ألافيس الوحيد بيري بونس في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة، ليحتل البلوجرانا صدارة الدوري الإسباني بصفقة مؤقتة .
بهذا الفوز يحتل الفريق الكتالوني صدارة الدوري الإسباني، برصيد 39 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف والذي لا يزال يملك مباراة في الجولة الحالية، بينما يتذيل الأفيس جدول الدوري برصيد 19 نقطة في المركز الـ15 . ويضع الفريق الكتالوني أعينه علي لقاء غريمه ريال مدريد مع أتليتك بيلباو، والذي سيقام غدًا
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الزمالك -وانبى (6)

إنبي يقلب الطاوله على وادي دجلة بفوز مثير

واصل فريق إنبي صحوته، تحت قيادة مدربه حلمي طولان، وحقق الفوز الرابع على التوالي، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين، للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على نظيره وادي دجلة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 13 نقطة، ويرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.
أستون فيلا

أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون في البريميرليج

نجح فريق ساوثهابتون في حصد فوز سهل أمام نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب فيلا بارك، بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري لإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف ساوثهامبتون إنجز ( هدفين) في الدقيقة الـ21 والـ51، وجاك ستيفنز في الدقيقة الـ31، بينما سجل هدف الفلاينز الوحيد جاك جريسليش في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يحتل ساوثهامبتون المركز الـ7 برصيد 18 نقطة، بينما يقع أستون فيلا في المركز الـ18 برصيد 15 نقطة .
فرجاني ساسي

أهلي جدة يقترب من التعاقد مع فرجاني ساسي

اقترب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، من الانتقال إلى صفوف أهلي جدة السعودي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حسبما ذكرت صحيفة البلاد السعودية، التي أكدت أن اللاعب، أخطر إدارة نادي الزمالك، برغبته فى فسخ التعاقد، وبالفعل أصبح قريبا من الانتقال للفريق السعودي، ليكون بديلًا للبوسني ساريتش. وشهدت الفترة الماضية، تراجع مستوى فرجاني، وهبوط أدائه بشكل غريب، على الرغم من حرص الإدارة على تلبية كل المطالب المالية وتحمل النفقات المالية بعد انتهاء دعم المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني للقلعة البيضاء.
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برشلونة

برشلونة في نزهة أمام ألافيس بالليجا اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب برشلونة، نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 28 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها البرسا الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المباريات 70 هدفًا واستقبلت شباكهم 26 هدفًا.
برشلونة- وريال مدريد‎

برشلونة بالقوة الضاربة وبنزيما يقود هجوم ريال مدريد

أعلن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى كل من الفريقين لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة مع أفضلية إحصائية لبرشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام النادي الملكي في المباريات الست الأخيرة، بينها نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فالفيردي: الاستعداد للكلاسيكو يبدأ بعد لقاء سوسيداد

تحدث إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة الفريق الكتالوني القادمة أمام ريال سوسيداد، حيث قال: "علي مر السنين مواجهة هذا الفريق أمر صعب، لديهم لاعبون رائعون مثل ميرينو أورديجارد". وأكمل عن جاهزية بعض اللاعبين للمباراة، قائلا: "لقد عاد سيميدو وألبا للتدريبات، ومن الوارد جدًا تواجدهم في المباراة". وأضاف فالفيردي عن مواجه ريال مدريد: "سنبدأ الاستعداد من الأحد، التركيز منصب على المباراة المقبلة، نبحث عن الفوز بالكلاسيكو، ومباراة سوسيداد أيضًا".
كارفخال

كارفخال: سنذهب للكامب نو لحصد الـ3 نقاط

علق دانى كارفخال، الظهير الإيمن لفريق ريال مدريد، على مواجهة برشلونة فى لقاء الكلاسيكو، مشيرًا إلى أن هدف الملكي خلال المواجهة التى ستجمعهما الأربعاء المقبل، على ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالونى تحقيق الفوز فقط. وقال كارفخال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنذهب إلى كامب نو من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ولا يهمنا أى شي آخر، سواء تهديدات أو أي شيء". أضاف مدافع المرينجي قائلا: "سنخوض مواجهة الكلاسيكو، بوقت راحة أقل من برشلونة، لأنهم سيلعبون السبت، بينما سنواجه فالنسيا الأحد، وخاصة أن اللعب على المستايا سيكون صعبا للغاية".
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