برشلونة يكتسح ألافيس في الدوري الإسباني

تحرير:محمد جمال ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

برشلونة

نجح فريق برشلونة في اكتساح نظيره ألافيس بأربع أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب كامب نو، بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الفريق الكتالوني أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ14، فيدال في الدقيقة الـ45، ليونيل ميسي في الدقيقة الـ69 ولويس سواريز في الدقيقة الـ75 من ضربة جزاء، بينما سجل هدف ألافيس الوحيد بيري بونس في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة، ليحتل البلوجرانا صدارة الدوري الإسباني بصفقة مؤقتة .

بهذا الفوز يحتل الفريق الكتالوني صدارة الدوري الإسباني، برصيد 39 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف والذي لا يزال يملك مباراة في الجولة الحالية، بينما يتذيل الأفيس جدول الدوري برصيد 19 نقطة في المركز الـ15 . ويضع الفريق الكتالوني أعينه علي لقاء غريمه ريال مدريد مع أتليتك بيلباو، والذي سيقام غدًا