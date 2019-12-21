مونتيري يهزم الهلال ويحصد برونزية مونديال الأندية

تحرير:علي الزيني ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

مونتيري

حصد فريق مونتيري المكسيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في دولة قطر، بفوزه على فريق الهلال السعودي، بركلات الترجيح بنتيجة (4 - 3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركز الثالث.. ونجح فريق الهلال في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 36، عن طريق كارلوس إدواردو، الذي استقبل عرضية ياسر الشهراني، برأسية رائعة في شباك الفريق المكسيكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي، بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 56، أدرك أرتورو جونزاليس، هدف التعادل لفريق مونتيري، بعدما استقبل كرة عرضية، برأسية بعد خروج خاطئ من عبد الله المعيوف، حارس مرمى الهلال. وبعد مرور خمس دقائق، أضاف ماكسيميليانو ميزا هدف التقدم لمونتيري، بعدما استقبل عرضية أرضية بتسديدة مباشرة في الشباك، وفي الدقيقة 66 أدرك الهلال هدف التعادل