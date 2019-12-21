رياضة

أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م
أستون فيلا
أستون فيلا
نجح فريق ساوثهابتون في حصد فوز سهل أمام نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب فيلا بارك، بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري لإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف ساوثهامبتون إنجز ( هدفين) في الدقيقة الـ21 والـ51، وجاك ستيفنز في الدقيقة الـ31، بينما سجل هدف الفلاينز الوحيد جاك جريسليش في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يحتل ساوثهامبتون المركز الـ7 برصيد 18 نقطة، بينما يقع أستون فيلا في المركز الـ18 برصيد 15 نقطة .
وفي مباراة أخري من نفس الجولة فاز نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف علي نظيره كريستال بالاس، سجل هدف نيوكاسل كيجيل ألميرون في الدقيقة الـ83، ليرفع رصيد فريقه للنقطة الـ25 في المركز الـ9 بينما يتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ23 في المركز الـ12 . وفي نفس الجولة، حصد ولفرهامبتون فوز غالٍ من نورويتش بهدفين
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الزمالك -وانبى (6)

إنبي يقلب الطاوله على وادي دجلة بفوز مثير

واصل فريق إنبي صحوته، تحت قيادة مدربه حلمي طولان، وحقق الفوز الرابع على التوالي، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين، للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على نظيره وادي دجلة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 13 نقطة، ويرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.
برشلونة

برشلونة يكتسح ألافيس في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في اكتساح نظيره ألافيس بأربع أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب كامب نو، بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الفريق الكتالوني أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ14، فيدال في الدقيقة الـ45، ليونيل ميسي في الدقيقة الـ69 ولويس سواريز في الدقيقة الـ75 من ضربة جزاء، بينما سجل هدف ألافيس الوحيد بيري بونس في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة، ليحتل البلوجرانا صدارة الدوري الإسباني بصفقة مؤقتة .
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تشيلسي يسقط أمام بورنموث وليستر يتعادل مع نوريتش

سقط فريق تشيلسي الإنجليزي في فخ الخسارة أمام نظيره بورنموث، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، في الجولة الـ17 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف بورنموث الوحيد دان جوسلينج في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الخسارة إلا أن البلوز بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي مازال يحافظ على احتلال المركز الرابع (بصفة مؤقتة)، من جدول البريميرليج برصيد 32 نقطة، بينما رفع برونموث رصيده للنقطة الـ19 في المركز الرابع عشر.
ليستر سيتي - أستون فيلا

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره، أستون فيلا، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «فيلا بارك»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جيمي فاردي سجل هدف التقدم للضيوف، وأضاف كيليتشي ثاني الأهداف، وقلص جاك جراليش الفارق لأصحاب الأرض، وأحرز إيفانز الهدف الثالث، وعاد فاردي وسجل الهدف الثاني له والرابع للثعالب. الفوز رفع رصيد ليستر إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط عن ليفربول المتصدر، وست نقاط عن السيتي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فيلا عند 15 نقطة.
تشيلسي

تريزيجيه يسجل وتشيلسي يخطف الفوز من أستون فيلا بالبريميرليج

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في اقتناص فوزا صعبا من نظيره أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، على ملعب ستامفورد بريدج، وسجل هدفي البلوز تامي إيراهام في الدقيقة 24، وميسون ماونت في الدقيقة 48، بينما سجل هدف الفلاينز محمود تريزيجيه في الدقيقة 41.. وبهذا الفوز يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع من جدول البريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.
مانشستر سيتي

رباعية بيرنلي تضع هجوم السيتي في زعامة أوروبا

اكتسح مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء، مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور، ضمن لقاءات الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي، وسجل رباعية السيتي، المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس بواقع هدفين، في الوقت الذي سجل فيه رودريجو ورياض محرز هدفا لكل منهما، ليقلص السيتي الفارق في الصدارة مع ليفربول إلى 8 نقاط مؤقتا، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، بينما يتصدر الليفر جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، قبل مواجهة إيفرتون اليوم في ديربي الميرسيسايد.
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