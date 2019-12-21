أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٤ م

أستون فيلا

نجح فريق ساوثهابتون في حصد فوز سهل أمام نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب فيلا بارك، بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري لإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف ساوثهامبتون إنجز ( هدفين) في الدقيقة الـ21 والـ51، وجاك ستيفنز في الدقيقة الـ31، بينما سجل هدف الفلاينز الوحيد جاك جريسليش في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يحتل ساوثهامبتون المركز الـ7 برصيد 18 نقطة، بينما يقع أستون فيلا في المركز الـ18 برصيد 15 نقطة .

وفي مباراة أخري من نفس الجولة فاز نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف علي نظيره كريستال بالاس، سجل هدف نيوكاسل كيجيل ألميرون في الدقيقة الـ83، ليرفع رصيد فريقه للنقطة الـ25 في المركز الـ9 بينما يتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ23 في المركز الـ12 . وفي نفس الجولة، حصد ولفرهامبتون فوز غالٍ من نورويتش بهدفين