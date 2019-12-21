رياضة

إنبي يقلب الطاوله على وادي دجلة بفوز مثير

تحرير:علي الزيني ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م
إنبي
إنبي
واصل فريق إنبي صحوته، تحت قيادة مدربه حلمي طولان، وحقق الفوز الرابع على التوالي، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين، للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على نظيره وادي دجلة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 13 نقطة، ويرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.
الشوط الأول، انتهى بتأخر فريق إنبي بهدفين نظيفين، حيث سجل عبد الكبير الوادي، هدف التقدم لفريق وادي دجلة، في الدقيقة الخامسة عشر، وأضاف رفيق كابو الهدف الثاني لدجلة في الدقيقة 39. ومع بداية الشوط الثاني، قلص محمد شريف لفارق لفريق إنبي، وأضاف محمود قاعود الهدف الثاني، في الدقيقة 62 بضربة رأسية، وفي الدقيقة
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أستون فيلا

أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون في البريميرليج

نجح فريق ساوثهابتون في حصد فوز سهل أمام نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب فيلا بارك، بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري لإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف ساوثهامبتون إنجز ( هدفين) في الدقيقة الـ21 والـ51، وجاك ستيفنز في الدقيقة الـ31، بينما سجل هدف الفلاينز الوحيد جاك جريسليش في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة . وبهذا الفوز يحتل ساوثهامبتون المركز الـ7 برصيد 18 نقطة، بينما يقع أستون فيلا في المركز الـ18 برصيد 15 نقطة .
برشلونة

برشلونة يكتسح ألافيس في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في اكتساح نظيره ألافيس بأربع أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب كامب نو، بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الفريق الكتالوني أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ14، فيدال في الدقيقة الـ45، ليونيل ميسي في الدقيقة الـ69 ولويس سواريز في الدقيقة الـ75 من ضربة جزاء، بينما سجل هدف ألافيس الوحيد بيري بونس في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة، ليحتل البلوجرانا صدارة الدوري الإسباني بصفقة مؤقتة .
فرجاني ساسي

أهلي جدة يقترب من التعاقد مع فرجاني ساسي

اقترب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، من الانتقال إلى صفوف أهلي جدة السعودي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حسبما ذكرت صحيفة البلاد السعودية، التي أكدت أن اللاعب، أخطر إدارة نادي الزمالك، برغبته فى فسخ التعاقد، وبالفعل أصبح قريبا من الانتقال للفريق السعودي، ليكون بديلًا للبوسني ساريتش. وشهدت الفترة الماضية، تراجع مستوى فرجاني، وهبوط أدائه بشكل غريب، على الرغم من حرص الإدارة على تلبية كل المطالب المالية وتحمل النفقات المالية بعد انتهاء دعم المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني للقلعة البيضاء.
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الزمالك -وانبى (6)

محمد شريف يقود إنبي للفوز على المصري في الدوري

حقق فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن الجونة متذيل الترتيب، قبل مواجهة بيراميدز في وقت لاحق من اليوم.
فايلر - مران الأهلي

فايلر: الأهلي لا يعاني من مشاكل في الدفاع

أكد ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أن دفاع المارد الأحمر، لا يعاني من أي مشكلة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام وادي دجلة، والتي انتهت بفوز الأحمر، بثلاثية نظيفة، قائلًا:"أي لاعب يمتاز بالسرعات الكبيرة سيسبب المشاكل لأي دفاع وليس دفاع الأهلي فقط..فنحن نهاجم وندافع ككتلة واحدة، ولا يوجد شخص مسئول عن خطأ لوحده، ولو واجهنا فرصا من المنافسين فهذه مسؤولية خط الوسط قبل الدفاع.. لاعبو خط الوسط عليهم الدفاع أولا قبل خط دفاعنا".
الاهلي- والهلال السوداني (4)

الأهلي يعود لصدارة الدوري بثلاثية في دجلة

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بثلاية أهداف دون رد، سجلهم رمضان صبحي، وليد أزارو، وأحمد الشيخ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 15 نقطة ويرتقي إلى صدارة جدول التريب، بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري والقاولون العرب، علمًا أن الأحمر لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ثلاث نقاط في المركز الأخير، بفارق نقطة عن الجونة الذي يحتل المركز السابع عشر.
الاهلي- والهلال السوداني (2)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام، بعد أن اختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا للفريق الدجلاوي. ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة، بينما يدخل دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.
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