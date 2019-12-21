إنبي يقلب الطاوله على وادي دجلة بفوز مثير

تحرير:علي الزيني ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

إنبي

واصل فريق إنبي صحوته، تحت قيادة مدربه حلمي طولان، وحقق الفوز الرابع على التوالي، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين، للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على نظيره وادي دجلة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 13 نقطة، ويرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند ست نقاط في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.

الشوط الأول، انتهى بتأخر فريق إنبي بهدفين نظيفين، حيث سجل عبد الكبير الوادي، هدف التقدم لفريق وادي دجلة، في الدقيقة الخامسة عشر، وأضاف رفيق كابو الهدف الثاني لدجلة في الدقيقة 39. ومع بداية الشوط الثاني، قلص محمد شريف لفارق لفريق إنبي، وأضاف محمود قاعود الهدف الثاني، في الدقيقة 62 بضربة رأسية، وفي الدقيقة

الشوط الأول، انتهى بتأخر فريق إنبي بهدفين نظيفين، حيث سجل عبد الكبير الوادي، هدف التقدم لفريق وادي دجلة، في الدقيقة الخامسة عشر، وأضاف رفيق كابو الهدف الثاني لدجلة في الدقيقة 39.



ومع بداية الشوط الثاني، قلص محمد شريف لفارق لفريق إنبي، وأضاف محمود قاعود الهدف الثاني، في الدقيقة 62 بضربة رأسية، وفي الدقيقة 76، عاد محمد شريف وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.



محمد شريف سجل هدفه السابع في بطولة الدوري هذا الموسم ليتساوى مع عبد الله السعيد في صدارة الهدافين حتى الآن.



ويستعد فريق إنبي لمواجهة نظيره حرس الحدود، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة، في المقابل يواجه وادي دجلة نظيره بيراميدز.