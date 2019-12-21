«معي دعم ولن أعتذر».. حسان دياب يعلن رؤيته لحكومة لبنان الجديدة

٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسان دياب، إنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين، تضم نحو 20 وزيرا، مشيرا إلى أنه لم تُطلب منه أو توضع عليه أي شروط من القوى السياسية داخل مجلس النواب، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده من داخل المجلس النيابي، مساء اليوم السبت، في ختام المشاورات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة الجديدة، أنه وجد تجاوبا كبيرا من جميع النواب والكتل النيابية التي التقاها اليوم، مضيفا: "من يشكل الحكومة هو رئيسها، ولن أعتذر عن عدم التأليف الحكومي".

وشدد دياب، على أنه مُصر على موقفه ورؤيته من تشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين فقط، مشيرا إلى أن كافة القوى والأطراف السياسية داخل مجلس النواب، تتماشى معه في هذه الرؤية لشكل الحكومة الجديدة المقبلة بما فيهم حزب الله.وأشار إلى أنه هو من سيسمي وزراء الحكومة الجديدة، مضيفا: "لديّ غطاء يتمثل في كوني مستقلا،

وشدد دياب، على أنه مُصر على موقفه ورؤيته من تشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين فقط، مشيرا إلى أن كافة القوى والأطراف السياسية داخل مجلس النواب، تتماشى معه في هذه الرؤية لشكل الحكومة الجديدة المقبلة بما فيهم حزب الله.



وأشار إلى أنه هو من سيسمي وزراء الحكومة الجديدة، مضيفا: "لديّ غطاء يتمثل في كوني مستقلا، ولا أطلب شيئا لنفسي.. أريد ما هو أفضل للبنان لحل مشاكله، والوضع لا يتحمل مزيدا من الانتظار، ونحن نحتاج حاليا إلى حكومة اختصاصيين مستقلين".



وتابع: "أريد أن ألعب دورا لحل الأزمة الراهنة بمواكبة ومساعدة جميع الأطراف التي أبدت كل الاستعداد للتعاون على حل كافة المشاكل"، مشيرا إلى أنه يوافق على كافة ما ينادي به المتظاهرون والمحتجون من ضرورة تشكيل حكومة يكون وزراؤها من التكنوقراط المستقلين ويتسمون بالنزاهة، ولديهم القدرة على التعامل بجدية مع الملفات الاقتصادية الملحة والمتعلقة باحتياجات المواطنين.

وأكد دياب، أنه حريص على الانتهاء من عملية التأليف الحكومي بأسرع وقت ممكن، وأنه في سبيل هذا الأمر سيعقد اجتماعات متواصلة ابتداء من الغد، لافتا إلى أن الفترة التي وضعها لإنجاز تشكيل الحكومة الجديدة ستكون ما بين 4 إلى 6 أسابيع، آملا أن ينتهي من التأليف خلال مدة أقل.



وأعرب رئيس الوزراء المكلف، عن تقديره للدعم الذي وجده من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، مشيرا إلى أنه استمع إلى "نصائح مفيدة" من جانب النواب والكتل النيابية، وتشجيعا على تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وأن القاسم المشترك بين جميع من استمع إليهم، كان في ضرورة العمل على الخروج من الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان.



وأضاف: "لبنان في العناية الفائقة، ويحتاج إلى كل جهد ممكن، ليس من أعضاء مجلس النواب فحسب، وإنما من جميع القوى السياسية والحراك الشعبي الذي لم ييأس من إمكانية إنجاز التغيير الذي يريده على مدى 66 يوما وأيضا من جميع اللبنانيين".



وكان النائبان المستقلان بولا يعقوبيان والدكتور أسامة سعد، قد نقلا عن دياب، خلال الجلسة المسائية للمشاورات النيابية لتأليف الحكومة، أنه سيشكل حكومة مصغرة من الاختصاصيين المستقلين بشكل كامل وتخلو من التمثيل السياسي، وأن فكرة تشكيل حكومة من التكنوقراط والسياسيين معا (تكنو-سياسية) ليست واردة لديه، وأنه قد يعتذر عن عدم التشكيل إذا تمسكت القوى السياسية بأن يتم تشكيل حكومة تكنو-سياسية.



وأوضح النائب جورج عدوان إن التكتل النيابي لحزب القوات اللبنانية، أكد لرئيس الوزراء المكلف إنه ليست لديهم أي طلبات تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، وأنهم غير راغبين في المشاركة فيها انطلاقا من قناعة الحزب بضرورة أن تتألف الحكومة المرتقبة من الاختصاصيين المستقلين بصورة كلية وبمنأى تام عن الأحزاب والقوى السياسية.



وذكر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أن مطلب تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه والذي يضم التيار وحزب الطاشناق والحزب الديمقراطي اللبناني، أن تكون الحكومة الجديدة ناجحة وفاعلة، من خلال وجود وزراء غير سياسيين ومن أصحاب الكفاءة والجدارة ومشهود لهم بالنزاهة.

