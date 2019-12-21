إنتر ميلان يقسو على جنوى ويخطف صدارة الكالتشيو

تحرير:علي الزيني ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

إنتر ميلان

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا كبيرًا على نظيره جنوى، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، ليرتقي إنتر إلى صدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن سبال الأخير، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.

فريق إنتر سجل هدف التقدم في الدقيقة 13، عن طريق روميلو لوكاكو، وبعد دقيقتين، أضاف روبرتو جاليارديني الهدف الثاني، وفي الدقيقة 64، أحرز سيباستيانو إسبوسيتو الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة جزاء، مسجلًا أول أهدافه في الدوري الأيطالي. وأصبح سيباستيانو إسبوسيتو ثاني أصغر لاعب يسجل في تاريخ إنتر بالدوري

فريق إنتر سجل هدف التقدم في الدقيقة 13، عن طريق روميلو لوكاكو، وبعد دقيقتين، أضاف روبرتو جاليارديني الهدف الثاني، وفي الدقيقة 64، أحرز سيباستيانو إسبوسيتو الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة جزاء، مسجلًا أول أهدافه في الدوري الأيطالي.



وأصبح سيباستيانو إسبوسيتو ثاني أصغر لاعب يسجل في تاريخ إنتر بالدوري الإيطالي بعمر الـ 17 و172 يوما، وذلك بعد ماريو كورسو (17 عاما و97 يومًا)، وفي الدقيقة 71، اختتم لوكاكو، رباعية إنتر، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.



ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن لوكاكو نجح في تسجيل 12 هدفًا بالدوري الإيطالي خلال 17 مباراة فقط مع إنتر ميلان هذا الموسم، مشيرة إلى أن المهاجم البلجيكي سجل 12 هدفًا بالبريميرليج خلال الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد، ولكن خلال 32 مباراة.

