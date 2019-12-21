رياضة

إنتر ميلان يقسو على جنوى ويخطف صدارة الكالتشيو

تحرير:علي الزيني ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
إنتر ميلان
إنتر ميلان
حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا كبيرًا على نظيره جنوى، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، ليرتقي إنتر إلى صدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن سبال الأخير، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.
فريق إنتر سجل هدف التقدم في الدقيقة 13، عن طريق روميلو لوكاكو، وبعد دقيقتين، أضاف روبرتو جاليارديني الهدف الثاني، وفي الدقيقة 64، أحرز سيباستيانو إسبوسيتو الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة جزاء، مسجلًا أول أهدافه في الدوري الأيطالي. وأصبح سيباستيانو إسبوسيتو ثاني أصغر لاعب يسجل في تاريخ إنتر بالدوري
اقرأ المزيد
محمد صلاح

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، بعدما ساهم في تتويج الريدز بالبطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة. وتعد هذه هي الجائزة الثانية للفرعون المصري، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ومونتيري المكسيكي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وساهم صلاح في الهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
ليفريول- فلامنجو

فيرمينو يقود ليفربول للفوز بمونديال الأندية

توج فريق ليفربول الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على فلامنجو البرازيلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «استاد خليفة الدولي». فريق ليفربول كان قد تفوق على مونتيري المكسيكي، في الدور قبل النهائي للبطولة بهدفين لواحد، بينما وصل فلامنجو للنهائي بعد فوزه على الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدف، وحصد الفريق المكسيكي برونزية البطولة بعد فوز على الهلال بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح.
المصري البورسعيدي

المصري يخطف نقطة ثمينة من بيراميدز في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، ونظيره بيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «الجيش بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن أسوان الذي يحتل المركز الثامن عشر والأخير، في المقابل جاء بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك، صاحب المركز الرابع.
اقرأ المزيد من الأخبار
يوفنتوس

رأسية رونالدو تقود يوفنتوس للفوز على سامبدوريا

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا صعبًا، على نظيره سامبدوريا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لويجي فيراريس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم لليوفي، وأدرك كابراري هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كريستيانو رونالدو هدف الفوز للسيدة العجوز، الذي انفرد بصدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق إنتر الذي سيواجه جنوى، يوم السبت المقبل، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة، في المركز السادس عشر.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
رونالدو

تقرير إيطالي يكشف سر تأخر رونالدو عن جائزة أفضل لاعب

كشف تقرير صحفي إيطالي عن سر تأخر كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس والمنتخب البرتغالي، في حضور حفل توزيع جوائز "جران جالا ديل كالتشيو"، الذي أقيم الإثنين الماضي. وجاء في تقرير لـصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن تأخر رونالدو كان لأسباب تتعلق بالنظام العام، حيث تم الاتفاق على وصول رونالدو في الموعد المناسب لتجنب زيادة أعداد الجماهير الذين كانوا ينتظرونه. وأكملت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، أن وجود رونالدو في الحدث بأكمله كان من شأنه أن يجعل الوضع لا يمكن السيطرة عليه.
رونالدو وساري

يوفنتوس ينفي شائعات رحيل رونالدو هذا الموسم

أشار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي، إلى رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البقاء، في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك على الرغم من التقارير التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد رغبة الدون في الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا أبتسم لأن هناك مشكلات أخرى، رونالدو أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لأنه شخص طموح ويريد أن يُظهر أنه الأفضل هنا".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]