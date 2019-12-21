المصري يخطف نقطة ثمينة من بيراميدز في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

المصري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، ونظيره بيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «الجيش بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن أسوان الذي يحتل المركز الثامن عشر والأخير، في المقابل جاء بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك، صاحب المركز الرابع.

فريق بيراميدز، نجح في تسجيل هدف التقدم، قبل صافرة نهاية الشوط الأول، بدقيقة واحدة، عن طريق عبد الله السعيد، بعدما حصل على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، بعد عرقلة جون أنطوي، نفذها السعيد بتسديدة صاروخية، سكنت المقص الأيسر لأحمد مسعود حارس مرمى المصري، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة. وفي الدقيقة