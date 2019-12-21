رياضة

المصري يخطف نقطة ثمينة من بيراميدز في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م
المصري
المصري
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، ونظيره بيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «الجيش بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن أسوان الذي يحتل المركز الثامن عشر والأخير، في المقابل جاء بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك، صاحب المركز الرابع.
فريق بيراميدز، نجح في تسجيل هدف التقدم، قبل صافرة نهاية الشوط الأول، بدقيقة واحدة، عن طريق عبد الله السعيد، بعدما حصل على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، بعد عرقلة جون أنطوي، نفذها السعيد بتسديدة صاروخية، سكنت المقص الأيسر لأحمد مسعود حارس مرمى المصري، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة. وفي الدقيقة
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محمد صلاح

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، بعدما ساهم في تتويج الريدز بالبطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة. وتعد هذه هي الجائزة الثانية للفرعون المصري، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ومونتيري المكسيكي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وساهم صلاح في الهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
ليفريول- فلامنجو

فيرمينو يقود ليفربول للفوز بمونديال الأندية

توج فريق ليفربول الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على فلامنجو البرازيلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «استاد خليفة الدولي». فريق ليفربول كان قد تفوق على مونتيري المكسيكي، في الدور قبل النهائي للبطولة بهدفين لواحد، بينما وصل فلامنجو للنهائي بعد فوزه على الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدف، وحصد الفريق المكسيكي برونزية البطولة بعد فوز على الهلال بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح.
إنتر ميلان

إنتر ميلان يقسو على جنوى ويخطف صدارة الكالتشيو

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا كبيرًا على نظيره جنوى، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، ليرتقي إنتر إلى صدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن سبال الأخير، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.
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كارتيرون-ومحمد يوسف (1)

لجنة المسابقات تُغرم كارتيرون والأهلي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على الأهلي، والمدير الفالفني للزمالك بسبب المخات التي تم رصدها خلال الجولة الثامنة للدوري الممتاز، حيث تم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لعدم حضوره المؤتمر الصحفي في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد الزمالك عند 13 نقطة من 7 مباريات، في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.
الزمالك وسموحة (18)

الحنفي حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأسند الاتحاد إدارة مباراة الزمالك ونظيره سموحة، التي ستقام مساء غدً الجمعة، على ملعب «استاد القاهرة الدولي»، لمحمد الحنفي الحكم الدولي، على أن يعاونه أحمد حسام طه، ومحمود رضا، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. كما يواجه فريق المصري نظيره بيراميدز بعد غد السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة ذاتها، ويقودها محمد عادل حكم ساحة، وتحسين السادات واسامه السيد، وسالم متعب حكمًا رابعًا
رضا شحاته

رضا شحاتة: حسام غالي يقوم بدور احترافي في الجونة

يرى رضا شحاتة المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن فريقه لا يحتاج لأي صفقة خلال شهر يناير المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة التي فاز بها الفريق الساحلي على نظيره بيراميدز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «الدفاع الجوي»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، قائلا: "لا يهمني الاستمرار على رأس القيادة الفنية أم لا، أنا مستعد العمل كرجل أول أو ثان، أبحث عن العمل وليس المناصب".
الزمالك -وانبى (6)

محمد شريف يقود إنبي للفوز على المصري في الدوري

حقق فريق إنبي بقيادة حلمي طولان مديره الفني، فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدف نظيف، سجله محمد شريف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب «استاد السويس الجديد»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، في المقابل تجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق ثلاث نقاط عن الجونة متذيل الترتيب، قبل مواجهة بيراميدز في وقت لاحق من اليوم.
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