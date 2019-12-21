رياضة

فيرمينو يقود ليفربول للفوز بمونديال الأندية

تحرير:علي الزيني ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
ليفربول
ليفربول
توج فريق ليفربول الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على فلامنجو البرازيلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «استاد خليفة الدولي». فريق ليفربول كان قد تفوق على مونتيري المكسيكي، في الدور قبل النهائي للبطولة بهدفين لواحد، بينما وصل فلامنجو للنهائي بعد فوزه على الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدف، وحصد الفريق المكسيكي برونزية البطولة بعد فوز على الهلال بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح.
ليفربول سيطر على مجريات اللعب، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، في ظل تألق دييجو ألفيس حارس مرمى فريق فلامنجو، الذي يلم يشكل أي خطورة على مرمى أليسون، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. سيطرت ليفربول ظلت مستمرة، لكن دون الوصول إلى مرمى فلامنجو، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، احتسب الحكم ركلة
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محمد صلاح

محمد صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، بعدما ساهم في تتويج الريدز بالبطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخه، كما حصد برونو هنريكي لاعب فلامنجو جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة. وتعد هذه هي الجائزة الثانية للفرعون المصري، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ومونتيري المكسيكي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين لهدف، وساهم صلاح في الهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
المصري البورسعيدي

المصري يخطف نقطة ثمينة من بيراميدز في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، ونظيره بيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب «الجيش بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن أسوان الذي يحتل المركز الثامن عشر والأخير، في المقابل جاء بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك، صاحب المركز الرابع.
إنتر ميلان

إنتر ميلان يقسو على جنوى ويخطف صدارة الكالتشيو

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا كبيرًا على نظيره جنوى، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سان سيرو»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، ليرتقي إنتر إلى صدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن يوفنتوس، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد جنوى عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب، بفارق نقطتين عن سبال الأخير، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.
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مونتيري

مونتيري يهزم الهلال ويحصد برونزية مونديال الأندية

حصد فريق مونتيري المكسيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في دولة قطر، بفوزه على فريق الهلال السعودي، بركلات الترجيح بنتيجة (4 - 3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركز الثالث.. ونجح فريق الهلال في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 36، عن طريق كارلوس إدواردو، الذي استقبل عرضية ياسر الشهراني، برأسية رائعة في شباك الفريق المكسيكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي، بهدف نظيف.
محمد صلاح

تشامبرلين: محمد صلاح أحدث ضجة في قطر

يأمل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول، أن تستمر شعبية زميله محمد صلاح في الشرق الأوسط، خاصة وأنها تعزز من فرص الفريق في الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك حسبما أفاد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم السبت. وقال تشامبرلين إن محمد صلاح أحدث ضجة في قطر، وإنه يستحق ذلك بكل تأكيد، مضيفًا: "صلاح شخص كبير يحبه ملايين الناس حول العالم، وفي قطر يحظى بترحيب كبير، ومن الرائع أن تشاهد الجماهير تهتف باسمه. أتابعه من بعيد لأعرف بماذا يشعر. يحاول الحفاظ على ابتسامة هادئة ولكن يمكنك أن ترى أن بداخله سعادة كبيرة وفخر".
ليفربول - صلاح - ماني

ليفربول يستهدف لقبه الأول في مونديال الأندية

يسدل الستار اليوم السبت على النسخة رقم 16 من كأس العالم للأندية المقام حاليًا في قطر، وذلك عندما يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره فلامنجو البرازيلي على ملعب خليفة الدولي في تمام الساعة 7:30 مساء، وتأهل ليفربول للنهائي بعد تغلبه على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، بينما تأهل فلامنجو للمباراة النهائية بفوزه على الهلال السعودي في نصف النهائي بنتيجة 3-1، وسبق وأن تواجه الفريقان في تلك البطولة مرة واحدة من قبل بمسماها القديم "انتركونتينينتال" في عام 1981، وفاز الفريق البرازيلي حينها بثلاثة أهداف دون رد.
محمد صلاح

صلاح: أتلقى دعم المصريين في كل مكان

توج الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ونظيره مونتيري المكسيكي، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، «استاد خليفة الدولي»، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقيم حاليًا في دولة قطر، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف، ليضرب الريدز موعدًا مع فريق فلامينجو البرازيلي يوم السبت المقبل. وأعرب صلاح عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، والحضور الكبير للجماهير المصرية في مدرجات الاستاد لمؤازرته، مشيرًا إلى أن هذا الحضور يسعده دائما.
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