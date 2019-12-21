فيرمينو يقود ليفربول للفوز بمونديال الأندية

تحرير:علي الزيني ٢١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

ليفربول

توج فريق ليفربول الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على فلامنجو البرازيلي، بهدف نظيف، جاء عن طريق روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب «استاد خليفة الدولي». فريق ليفربول كان قد تفوق على مونتيري المكسيكي، في الدور قبل النهائي للبطولة بهدفين لواحد، بينما وصل فلامنجو للنهائي بعد فوزه على الهلال السعودي بثلاثة أهداف لهدف، وحصد الفريق المكسيكي برونزية البطولة بعد فوز على الهلال بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح.

ليفربول سيطر على مجريات اللعب، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، في ظل تألق دييجو ألفيس حارس مرمى فريق فلامنجو، الذي يلم يشكل أي خطورة على مرمى أليسون، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. سيطرت ليفربول ظلت مستمرة، لكن دون الوصول إلى مرمى فلامنجو، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، احتسب الحكم ركلة

ليفربول سيطر على مجريات اللعب، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، في ظل تألق دييجو ألفيس حارس مرمى فريق فلامنجو، الذي يلم يشكل أي خطورة على مرمى أليسون، لينتهي الشوط الأول سلبيًا.



سيطرت ليفربول ظلت مستمرة، لكن دون الوصول إلى مرمى فلامنجو، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول، بعد عرقلة ساديو ماني، قبل أن يلغيها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الثاني سلبيًا، ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.



وفي الدقيقة 99 نجح فيرمينو في تسجيل هدف التقدم لليفربول، بعد هجمة مرتدة سريعة، انتهت بتمريرة من ساديو ماني، إلى روبيرتو فيرمينو، الذي راوغ حارس المرمى، ووضع الكرة في الشباك.



ليفربول سيطر على الوقت المتبقي، وتصدى حارس فلامنجو، لأكثر من فرصة هدف محقق، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بنتيجة (1-0).